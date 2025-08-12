Căn hộ hàng hiệu trực diện biển: Chọn trải nghiệm độc bản hay thời gian sở hữu?

Từ những vịnh biển tỷ phú đến các đảo nhân tạo xa hoa, thị trường bất động sản hàng hiệu toàn cầu đang chứng minh một điều: giá trị thực sự không nằm ở quyền sở hữu vĩnh viễn, mà ở trải nghiệm sống đỉnh cao tại những nơi không thể nhân bản...

Giữa làn sóng đô thị hoá, khi quỹ đất ven biển ngày càng “lùi xa” khả năng tiếp cận, bất động sản trực diện biển đang trở thành “biểu tượng của sự giới hạn” cả về địa lý lẫn cơ hội sở hữu. Theo Luật Đất đai 2024, đất ven biển dành cho các dự án kinh doanh, du lịch sẽ có thời hạn sử dụng khác nhau tùy theo mục đích.

TÍNH KHAN HIẾM TĂNG GIÁ TRỊ CHO CĂN HỘ TRỰC DIỆN BIỂN

Trên thế giới, không thiếu những bất động sản hàng hiệu nằm giữa thiên nhiên kỳ vĩ, nơi thời gian sở hữu có hạn nhưng cảm xúc và giá trị lại vượt qua năm tháng. Như W Residences Sentosa (Singapore) duyên dáng bên những dải nước lấp lánh thuộc đảo Sentosa trứ danh; hay Amari Residences Phuket (Thailand) tựa lưng vào sườn đồi yên tĩnh, hướng tầm nhìn về vịnh Patong xanh trong như ngọc. Không được trao quyền sở hữu vĩnh viễn nhưng từng khoảnh khắc tại nơi này lại tồn tại vĩnh cửu trong ký ức.

Tại Việt Nam, giấc mơ về chốn an trú hoàn mỹ bên bờ di sản đã được Nobu biến thành hiện thực. Tọa lạc tại vị thế kiêu hãnh, trực diện một trong những bãi biển quyến rũ nhất hành tinh, liền kề Trung tâm Tài chính khu vực, tòa tháp Nobu Danang đã viết tiếp hành trình kiến tạo loại tài sản “hiếm có khó tìm”, độc bản và không thể sao chép.

Những căn hộ tầm nhìn trực diện biển, được vận hành bởi thương hiệu hàng đầu thế giới đang tạo nên một hiện tượng đắt giá tại Đà Nẵng.

Giới hạn thời gian sở hữu tỉ lệ thuận với mức độ khao khát của những công dân toàn cầu dành cho Nobu Danang. Bởi không phải căn hộ nào cũng cho phép chủ nhân chỉ cần kéo nhẹ rèm đã được ngắm trọn vẹn bình minh bên đại dương, hay nhâm nhi một ly sake khi hoàng hôn dát vàng đường chân trời.

Gần như không thể có dự án thứ 2 tại Đà Nẵng quy tụ đầy đủ các yếu tố “kim cương”, từ vị trí trung tâm, tầm nhìn trực diện biển, thương hiệu vận hành hàng đầu thế giới và triết lý sống tinh tuyển dành riêng cho các cá nhân kiệt xuất.

Tại Nobu Danang, chủ nhân chỉ cần kéo nhẹ rèm đã có thể ngắm đại dương bao la trước mắt.

Vị trí và tính khan hiếm là bộ đôi cốt lõi để nhận diện giá trị của bất động sản hàng hiệu. Theo thống kê của Savills, đến giữa năm 2025, thị trường Việt Nam vẫn còn khan hiếm nguồn cung bất động sản hàng hiệu đúng nghĩa, hiện tại có rất ít dự án đang trong quá trình phát triển. Thực tế toàn cầu cũng chứng minh sức bật đáng kinh ngạc của phân khúc đắt giá này.

Rõ nét nhất là Nobu Toronto, biểu tượng kiến trúc giữa trung tâm Canada. Với mức giá khởi điểm vào khoảng 248 triệu đồng/m2, các căn hộ nơi đây đã nhanh chóng chạm ngưỡng 386 triệu đồng/m2 trên thị trường thứ cấp, tương ứng với biên độ tăng trưởng gần 55% chỉ sau thời điểm bàn giao.

Các chuyên gia cho rằng, kịch bản như Nobu Toronto có thể lặp lại tại Nobu Danang, với mức giá dự báo sẽ tăng từ 20 - 30% trong vòng 2 năm tới. Bởi nơi đây hội tụ cùng lúc các yếu tố tương đồng Nobu Toronto về vị trí, tầm nhìn, thương hiệu quốc tế và chuẩn mực phong cách sống.

NOBU DANANG - TỪ TINH HOA VỊ THẾ ĐẾN NHỮNG GIÁ TRỊ VƯỢT THỜI GIAN

Với những branded residences kiến tạo nghệ thuật sống, vị trí không đơn thuần là tọa độ địa lý mà là yếu tố tiên quyết, phản chiếu tinh thần cốt lõi của thương hiệu. Thương hiệu Nobu gần như chỉ hiện diện ở những nơi cảnh sắc được “đo ni đóng giày” cho vị thế và lối sống của giới tinh hoa toàn cầu.

Tại Malibu, Nobu Ryokan và chuỗi Nobu Residences nằm ngay triền dốc hướng tầm nhìn thẳng ra Thái Bình Dương, giữa “thánh địa nghỉ dưỡng” của giới siêu giàu Mỹ. Ở Luân Đôn, Nobu ghi dấu ấn tại khu Mayfair danh giá bậc nhất xứ sương mù. Với Mexico, Nobu chọn Los Cabos, nơi sa mạc giao thoa với đại dương, hình thành nên cảnh quan ngoạn mục. Việc Nobu xuất hiện tại Las Vegas, trái tim của thế giới giải trí xa xỉ, cũng là thước đo cho sự cẩn trọng trong hành trình phát triển danh mục dự án mà thương hiệu hướng đến.

Từ nền tảng đó, Nobu Danang cũng không hề kém cạnh khi được đặt tại vị trí kim cương “đẹp nhất” Đà Thành: ngay giao lộ huyết mạch Võ Nguyên Giáp - Võ Văn Kiệt, trực diện biển Mỹ Khê di sản. Đồng thời, nơi đây còn là tâm điểm kết nối khi chỉ mất 15 phút để đến sân bay quốc tế, bãi tắm ngay thềm nhà, trung tâm thương mại, giải trí bao bọc xung quanh, thậm chí có thể ngắm nhìn cả lễ hội pháo hoa quốc tế, vốn là đặc sản du lịch cao cấp tại phố biển.

Không kém cạnh bất cứ Nobu Residences nào trên thế giới, Nobu Danang nằm tại vị trí di sản hiếm hoi, trên bờ Mỹ Khê tuyệt mỹ bậc nhất.

Không chỉ tọa lạc tại những vị trí đắt giá nhất thế giới, Nobu Residences còn được ưa chuộng bởi tầng lớp thượng lưu, từ các tỷ phú công nghệ, chính khách, tài phiệt, siêu sao thể thao cho đến nghệ sĩ hạng A Hollywood. Dù thông tin về chủ sở hữu luôn được giữ kín để đảm bảo quyền riêng tư, nhưng với danh tiếng quốc tế của Nobu, nhiều tên tuổi đình đám đã được biết đến như khách hàng trung thành hoặc chủ nhân của bất động sản mang họ Nobu.

Tựa như nhiều kiệt tác bên bờ biển, giới hạn thời gian sở hữu không làm lu mờ giá trị, trái lại, càng khẳng định đẳng cấp, gu tinh tuyển của chủ nhân. Với tầm nhìn ôm trọn đại dương, Nobu Danang là minh chứng cho giá trị vượt thời gian, nơi trải nghiệm đỉnh cao có sức nặng hơn quyền sở hữu. Bởi trên thực tế, bất động sản hàng hiệu ven biển hầu như đều có thời hạn, nhưng giá trị của vị trí đặc hữu, thương hiệu toàn cầu và chuẩn mực sống khác biệt chưa bao giờ là giới hạn. Và mỗi khoảnh khắc tại Nobu Danang đều xứng đáng với tầm nhìn, vị thế kiêu hãnh không thể sao chép.

