Nhiều doanh nghiệp đề xuất xây dựng cầu Cần Giờ

Dự án xây dựng cầu vượt sông Soài Rạp nối trung tâm TP. Hồ Chí Minh với Cần Giờ với vai trò kết nối chiến lược, thúc đẩy phát triển khu vực đang thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư…

Theo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, cầu Cần Giờ có tổng chiều dài 7,3 km, vượt sông Soài Rạp, nối huyện Cần Giờ (cũ) với Nhà Bè (cũ). Cầu sẽ đi dọc đường 15B, cắt qua Nguyễn Bình, vượt sông và nối vào đường Rừng Sác, cách bến phà Bình Khánh khoảng 2,5 km về phía Nam.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án khoảng 11.087 tỷ đồng. Trong đó, theo phương án BOT, Thành phố dự kiến sẽ chi hơn 5.200 tỷ đồng, còn lại là vốn BOT của nhà đầu tư.

Hiện, giao thông giữa Cần Giờ và trung tâm TP. Hồ Chí Minh phụ thuộc vào phà Bình Khánh. Do đó, dự án cầu Cần Giờ khi hoàn thành sẽ giúp kết nối giao thông thuận lợi, rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm Thành phố đến Cần Giờ còn khoảng 45 - 60 phút.

Với vai trò kết nối chiến lược và tiềm năng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội khu vực, dự án cầu Cần Giờ hiện đang thu hút sự quan tâm lớn từ nhiều nhà đầu tư, trong đó đã có không ít đơn vị chủ động đề xuất phương án tham gia triển khai.

Mới đây, trong văn bản gửi Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Tập đoàn Masterise (tiền thân là Công ty cổ phần đầu tư Thảo Điền, được thành lập vào năm 2007) cho biết sẵn sàng đồng hành cùng thành phố xây dựng hạ tầng giao thông kết nối với khu vực phát triển phía đông nam, thông qua đề nghị đầu tư xây dựng cầu Cần Giờ. Nhà đầu tư đề xuất đầu tư dự án này bằng hình thức BT (xây dựng - chuyển giao).

Không chỉ vậy, Tập đoàn Thaigroup (tiền thân là Tập đoàn Xuân Thành) kiến nghị thành phố chấp thuận tham gia xây dựng cầu Cần Giờ trên cơ sở thực hiện dự án PPP thông qua hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), hoặc hình thức khác phù hợp với chủ trương của Thành phố.

Tương tự, Trungnam Group cũng đề xuất được tham gia thực hiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng cầu Cần Giờ theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao) thuộc nhóm hợp đồng đối tác công tư (PPP).

Đơn vị này có cam kết huy động nguồn lực tối ưu để triển khai dự án hiệu quả, đảm bảo chất lượng và trình hồ sơ ngay sau khi được Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận chủ trương. Đồng thời, bày tỏ mong muốn góp phần vào sự phát triển hạ tầng giao thông, kinh tế - xã hội của Thành phố.

Phà Bình Khánh nối Cần Giờ và trung tâm TP. Hồ Chí Minh hiện trên Google Maps - Ảnh chụp màn hình.

Trước đó, hồi tháng 2/2025, Vingroup cũng có văn bản gửi Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh đề nghị được nghiên cứu, khảo sát đề xuất phương án đầu tư tuyến đường sắt đô thị (metro) kết nối trung tâm Thành phố với huyện Cần Giờ. Doanh nghiệp đề nghị phối hợp với cơ quan quản lý và đơn vị tư vấn đang triển khai dự án cầu Cần Giờ để đảm bảo sự kết nối, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật với dự án metro Cần Giờ và tiết kiệm chi phí đầu tư.

Vingroup mong muốn Thành phố tạo điều kiện để tập đoàn phối hợp với cơ quan quản lý và đơn vị tư vấn đang triển khai dự án cầu Cần Giờ để nghiên cứu, khảo sát, tìm phương án phù hợp về kỹ thuật, hiệu quả về đầu tư để kết hợp hạng mục đường sắt đô thị với hạng mục cầu Cần Giờ.