Đà Nẵng mời đầu tư dự án nhà ở xã hội vốn hơn 1.225 tỷ đồng, nhận hồ sơ đến 10/9

Dự án Nhà ở xã hội tại khu đất A2-4, đường Ngũ Hành Sơn và đường dẫn lên cầu Tiên Sơn, phường Ngũ Hành Sơn có diện tích đất xây dựng 7.060m2, sẽ được Thành phố Đà Nẵng giao chủ đầu tư không thông qua đấu thầu…

Sở Xây dựng Thành phố Đà Nẵng vừa thông báo về việc công khai văn bản quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và tiếp nhận hồ sơ đề nghị giao chủ đầu tư dự án Nhà ở xã hội tại khu đất A2-4, đường Ngũ Hành Sơn và đường dẫn lên cầu Tiên Sơn, phường Ngũ Hành Sơn.

Công trình sẽ được UBND Thành phố Đà Nẵng giao chủ đầu tư không thông qua đấu thầu. Các nhà đầu tư quan tâm có thể gửi hồ sơ đề nghị giao chủ đầu tư dự án đến Sở Xây dựng Thành phố Đà Nẵng từ ngày 12/8 đến hết ngày 10/9.

Theo Sở Xây dựng Đà Nẵng, dự án nhà ở xã hội tại khu đất A2-4, đường Ngũ Hành Sơn và đường dẫn lên cầu Tiên Sơn có diện tích đất xây dựng khoảng 7.060m2, chiều cao cho phép lên đến 31 tầng.

Dự án gồm 831 căn nhà ở xã hội được thiết kế, xây dựng khép kín. Diện tích sử dụng mỗi căn tối thiểu là 25m2, tối đa là 70m2, có thể điều chỉnh tăng tiêu chuẩn diện tích sử dụng căn hộ tối đa, nhưng mức tăng không quá 10% so với diện tích sử dụng căn hộ tối đa là 70m2, và bảo đảm tỷ lệ số căn hộ trong dự án có diện tích sử dụng trên 70m2 không quá 10% tổng số căn hộ nhà ở xã hội trong dự án.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, tính từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất thực hiện dự án.

Tổng vốn đầu tư cho công trình dự kiến khoảng 1.225 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư hơn 245 tỷ đồng (chiếm khoảng 20% tổng mức đầu tư), vốn huy động khoảng 980 tỷ đồng (chiếm khoảng 80% tổng mức đầu tư).

Dự án có tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn trong vòng 3 năm, tính từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất thực hiện dự án và tiến độ xây dựng cũng trong vòng 3 năm, tính từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất thực hiện dự án.