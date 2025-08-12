Thứ Sáu, 15/08/2025

Bất động sản

Đà Nẵng mời đầu tư dự án nhà ở xã hội vốn hơn 1.225 tỷ đồng, nhận hồ sơ đến 10/9

Hoàng Bách

12/08/2025, 07:00

Dự án Nhà ở xã hội tại khu đất A2-4, đường Ngũ Hành Sơn và đường dẫn lên cầu Tiên Sơn, phường Ngũ Hành Sơn có diện tích đất xây dựng 7.060m2, sẽ được Thành phố Đà Nẵng giao chủ đầu tư không thông qua đấu thầu…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sở Xây dựng Thành phố Đà Nẵng vừa thông báo về việc công khai văn bản quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và tiếp nhận hồ sơ đề nghị giao chủ đầu tư dự án Nhà ở xã hội tại khu đất A2-4, đường Ngũ Hành Sơn và đường dẫn lên cầu Tiên Sơn, phường Ngũ Hành Sơn.

Công trình sẽ được UBND Thành phố Đà Nẵng giao chủ đầu tư không thông qua đấu thầu. Các nhà đầu tư quan tâm có thể gửi hồ sơ đề nghị giao chủ đầu tư dự án đến Sở Xây dựng Thành phố Đà Nẵng từ ngày 12/8 đến hết ngày 10/9.

Theo Sở Xây dựng Đà Nẵng, dự án nhà ở xã hội tại khu đất A2-4, đường Ngũ Hành Sơn và đường dẫn lên cầu Tiên Sơn có diện tích đất xây dựng khoảng 7.060m2, chiều cao cho phép lên đến 31 tầng.

Dự án gồm 831 căn nhà ở xã hội được thiết kế, xây dựng khép kín. Diện tích sử dụng mỗi căn tối thiểu là 25m2, tối đa là 70m2, có thể điều chỉnh tăng tiêu chuẩn diện tích sử dụng căn hộ tối đa, nhưng mức tăng không quá 10% so với diện tích sử dụng căn hộ tối đa là 70m2, và bảo đảm tỷ lệ số căn hộ trong dự án có diện tích sử dụng trên 70m2 không quá 10% tổng số căn hộ nhà ở xã hội trong dự án.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, tính từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất thực hiện dự án.

Tổng vốn đầu tư cho công trình dự kiến khoảng 1.225 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư hơn 245 tỷ đồng (chiếm khoảng 20% tổng mức đầu tư), vốn huy động khoảng 980 tỷ đồng (chiếm khoảng 80% tổng mức đầu tư).

Dự án có tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn trong vòng 3 năm, tính từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất thực hiện dự án và tiến độ xây dựng cũng trong vòng 3 năm, tính từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất thực hiện dự án.

Hải Phòng mời thực hiện dự án nhà ở xã hội hơn 1.400 tỷ đồng

Hải Phòng mời thực hiện dự án nhà ở xã hội hơn 1.400 tỷ đồng

Sở Xây dựng Hải Phòng thông báo mời nhà đầu tư quan tâm đăng ký thực hiện dự án nhà ở xã hội hơn 1.400 tỷ đồng tại khu công nghiệp Tân Trường…

Lợi ích kép từ căn hộ Capital Square Đà Nẵng tại lõi trung tâm

Lợi ích kép từ căn hộ Capital Square Đà Nẵng tại lõi trung tâm

Tọa lạc tại vị trí kim cương bên bờ sông Hàn, Capital Square Đà Nẵng vừa là tài sản có giá trị gia tăng bền vững, vừa đem đến cơ hội đầu tư và kinh doanh lưu trú với làn sóng chuyên gia trong nước và quốc tế đến sinh sống, làm việc tại đây...

Hạ tầng tăng tốc, nhà đầu tư “sốt sắng” sở hữu bất động sản phía Tây Thủ đô

Hạ tầng tăng tốc, nhà đầu tư “sốt sắng” sở hữu bất động sản phía Tây Thủ đô

Tây Bắc Hà Nội đang chứng kiến “cú hích” hạ tầng chưa từng có với hàng loạt dự án giao thông quy mô hàng chục nghìn tỉ đồng đồng loạt triển khai...

Sức hút mới của bất động sản phía Tây Hà Nội: Hausman Premium Residences tỏa sáng với ba lợi thế

Sức hút mới của bất động sản phía Tây Hà Nội: Hausman Premium Residences tỏa sáng với ba lợi thế

Hausman Premium Residences, thương hiệu căn hộ chung cư cao cấp thuộc Khu đô thị FLC Premier Parc, nổi bật với ba lợi thế độc đáo: Vị trí đắc địa, quy hoạch thấp tầng mang phong cách kiến trúc Pháp cổ điển, và cộng đồng cư dân tinh hoa…

Tập đoàn Nam Cường ký kết hợp tác đại lý phân phối dự án khu đô thị Dương Nội

Tập đoàn Nam Cường ký kết hợp tác đại lý phân phối dự án khu đô thị Dương Nội

Sáng 14/8/2025, tại tòa nhà văn phòng Tập đoàn Nam Cường đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác phân phối chính thức các sản phẩm biệt thự thuộc khu đô thị Dương Nội giữa Chủ đầu tư Nam Cường và các đại lý chiến lược: G.Empire và liên minh Đất Xanh Miền Bắc và AHS...

Multimedia

Các mạng xã hội kiếm được bao nhiêu tiền từ người dùng?

Kinh tế

Các mạng xã hội kiếm được bao nhiêu tiền từ người dùng?

10 thị trường xuất khẩu lớn nhất của Trung Quốc nửa đầu năm 2025

Thế giới

10 thị trường xuất khẩu lớn nhất của Trung Quốc nửa đầu năm 2025

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

