Điều gì giúp The Veil TP.HCM lọt vào Liên hoan Kiến trúc thế giới 2021?

Liên hoan Kiến trúc thế giới - WAF (World Architecture Festival) được ví như giải “Oscar” của ngành kiến trúc thế giới. Đây là sự kiện tổ chức thường niên, vinh danh những tác phẩm kiến trúc xuất sắc. Đồng thời cũng là nơi các kiến trúc sư tài năng từ khắp các quốc gia trên thế giới tề tựu để chia sẻ những thành tựu kiến trúc nổi bật.

Năm nay, sự kiện kiến trúc danh giá này sẽ chính thức diễn ra tại thủ đô Lisbon, Bồ Đào Nha vào đầu tháng 12. Các công trình đến từ 62 quốc gia, phân bổ trong 20 hạng mục khác nhau. Và thật tự hào khi Trung tâm sự kiện The Veil - White Palace Phạm Văn Đồng (TP.HCM) đã vượt qua hàng ngàn thiết kế khác để trở thành công trình duy nhất của Việt Nam góp mặt trong hạng mục Display: Completed Buildings (Tạm dịch: Trình diễn - Công trình đã hoàn thành) tại WAF 2021.

Công trình The Veil - White Palace Phạm Văn Đồng do KTS Nghiêm Đình Toàn (me+ Architect) chủ trì thiết kế. Thiết kế của The Veil dựa vào cảm hứng từ tấm mạng che mặt của cô dâu trong ngày cưới. "Lớp mạng" này được tạo nên từ lớp lưới thép màu trắng. Nhìn từ bên ngoài, The Veil với thiết kế tấm mạng che mỏng manh đầy cảm xúc ôm lấy các đường dạo và tạo nếp cho công trình.

The Veil - White Palace Phạm Văn Đồng (TP.HCM) là công trình duy nhất của Việt Nam góp mặt trong hạng mục Display: Completed Buildings tại WAF 2021.

Ý tưởng này cũng giúp mở rộng tối đa khoảng không gian mở trước phần chính của công trình, vừa tạo độ sâu cho không gian bên trong, lại có phần bí ẩn và chút riêng tư khi nhìn từ bên ngoài. Nhờ đó gia tăng sự tương tác giữa mọi người trong không gian tổ chức sự kiện, hội nghị...

Được biết, công trình này được hoàn thiện trong vòng 11 tháng. KTS Nghiêm Đình Toàn chia sẻ: “The Veil là công trình mà me+ Architect ấp ủ để tạo nên sự giao thoa giữa tính tiện nghi, thoải mái với sự lãng mạn và nét đẹp nghệ thuật. Ở đó, mọi sự gặp gỡ dù vô tình hay hữu ý đều tạo nên một cộng đồng gắn kết giữa người với người”.

Với tư duy thiết kế mang nhiều giá trị xã hội nhưng vẫn phải giải quyết bài toán khó mà chủ đầu tư đã đặt ra, các kiến trúc sư đã tạo nên nhiều lớp che, lan ra bên ngoài, để kéo dài những con đường dạo uốn lượn, đóng mở bằng mảng tường thép cong, gợi mở cho khách tham quan trải nghiệm. Nhờ sự mở rộng không gian đệm, công trình có không khí nhộn nhịp, sôi nổi hơn.

Điều này cũng khiến cho kết cấu trước đó từ nặng nề biến chuyển thành các lớp lang nhịp nhàng, uyển chuyển bởi thiết kế bao bọc phần đóng của công trình được tạo ra từ lớp vỏ bao che với vật liệu lưới thép cong màu trắng, được đục lỗ hoa văn cho phép nắng len lỏi vào bên trong. Kết quả thu được là những không gian đệm chồng lấp lên nhau, chính không gian đó đã phá vỡ tính khuôn thước của hình khối công trình kỷ hà, giải phóng hoàn toàn sự đơn điệu thường thấy của đa số công trình cùng thể loại.

Ẩn trong lớp bao phủ trắng xếp nếp, không gian nội thất bừng lên với thiết kế gỗ uốn lượn nhịp nhàng, tựa như những con sóng tự do, phóng khoáng, kết hợp mặt trần tráng gương, khiến không gian trở nên vô tận, đem đến hiệu ứng mở rộng và nổi bật trên phương diện thị giác cho không gian đệm… Nhờ tất cả những điều này, công trình không chỉ có giá trị về thẩm mỹ, văn hoá mà còn cả về kinh tế và thương mại.

Để có thể góp mặt trong đề cử của WAF năm nay, The Veil đã vượt qua hàng nghìn nhóm thiết kế khác. Danh sách rút gọn này chỉ gồm hơn 400 công trình ở nhiều hạng mục. The Veil của Việt Nam đã lọt vào hạng mục Display: Completed Buildings, sánh sánh vai với 20 công trình nổi bật của các kiến trúc sư và nhóm thiết kế hàng đầu thế giới.

Nói về điều này, KTS Nghiêm Đình Toàn cho biết: “Lọt được vào danh sách đề cử rút gọn (shortlist) của WAF thực sự là một niềm vui rất lớn của chúng tôi. Tuy chưa phải là một kết quả quá to lớn nhưng đây là một cột mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển của me+ Architect cũng như cá nhân tôi”.

Anh cũng cho biết thêm “Năm nay, do diễn biến của dịch bệnh còn phức tạp nên dù đã khá vất vả để có được visa nhưng chúng tôi vẫn không thể bay sang Lisbon trong những ngày tới để trực tiếp thuyết trình về The Veil trước Hội đồng Giám khảo. Thay vào đó, tất cả các hoạt động sẽ được thực hiện trực tuyến và chúng tôi đang rất mong chờ để có thể nói nhiều hơn về ý tưởng thiết kế và những giá trị mà me+ architect và nhà đầu tư đã gửi gắm trong công trình này. Hy vọng, The Veil trở thành một điểm nhấn thú vị cho kiến trúc Việt Nam ở cuộc thi WAF năm nay”.