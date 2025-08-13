Khi đồ chơi nghệ thuật kết hợp với trang sức cao cấp
Hoàng Quỳnh Minh
13/08/2025, 10:04
Mới đây, Chopard đã hợp tác cùng nhân vật Dimoo của hãng đồ chơi nghệ thuật Pop Mart để ra mắt bộ sưu tập độc quyền cho dịp Thất tịch – vốn được xem là Ngày Lễ Tình Nhân ở Trung Quốc...
Dimoo, nhân vật với đôi mắt mơ màng do nghệ sĩ Trung Quốc Ayan Deng sáng tạo và được Pop Mart thiết kế thành những mô hình sưu tầm, sẽ “diện” thiết kế Ice Cube của nhà chế tác trang sức và đồng hồ Thụy Sĩ Chopard trong phiên bản giới hạn, chỉ dành riêng cho thị trường Trung Quốc.
Mỗi mô hình phiên bản hợp tác này cao 13 cm và được sản xuất giới hạn 288 món.
Thông qua dự án này, Chopard hy vọng sẽ mang đến một trải nghiệm thực sự độc đáo và cuốn hút, khơi gợi trí tưởng tượng, truyền cảm hứng và mang lại bất ngờ thú vị. "Đồng thời, hy vọng sản phẩm tạo được sự đồng điệu sâu sắc với thế hệ Gen Z tại Trung Quốc và khách hàng của chúng tôi,” ông Tasso von Berlepsch, giám đốc điều hành Chopard Trung Quốc, chia sẻ.
Phù hợp với sắc vàng của trang sức Chopard, phiên bản Dimoo đặc biệt này được bán theo cặp, kèm với dây chuyền vàng Ice Cube, được khoác ba hàng khối lập phương lấp lánh gợi nhắc đến thiết kế của Chopard, và trên tóc có gắn chữ C uốn lượn – biểu tượng của thương hiệu. Họa tiết khối lập phương này được lấy cảm hứng từ băng đá, một nửa được nạm kim cương.
Bộ sản phẩm này hiện đã mở đặt trước qua cửa hàng chính thức của thương hiệu trang sức Chopard trên Tmall, với 209 bộ sẽ được mở bán vào ngày ra mắt với giá 25.199 Nhân dân tệ (khoảng 3.500 USD theo tỷ giá hiện tại).
Phiên bản mô hình Dimoo thứ ba, cao 29 cm, có phần đầu trong suốt chứa hình ảnh thành phố băng giá bên trong, được sản xuất giới hạn 79 mẫu dành riêng cho khách hàng mua sản phẩm từ dòng trang sức Ice Cube của Chopard tại một số cửa hàng Chopard nhất định.
Đây là màn hợp tác mới nhất giữa Pop Mart và các thương hiệu xa xỉ, thời trang. Pop Mart là “cha đẻ” của đồ chơi nghệ thuật Labubu đình đám – từng xuất hiện cùng rất nhiều ngôi sao nổi tiếng như Lisa nhóm Blackpink, Rihanna, Dua Lipa và gần đây là Marc Jacobs – cũng như nhiều nhân vật do Pop Mart sở hữu bản quyền khác như Skullpanda, Molly và Crybaby.
Thương hiệu đồ chơi nghệ thuật này đã hợp tác với thương hiệu thời trang Sacai và nhóm nhạc Seventeen để ra mắt những món đồ chơi búp bê bông Labubu phiên bản giới hạn cực hiếm, từng được bán với giá lên tới 31.250 USD mỗi món trên nền tảng đấu giá Joopiter của Pharrell Williams.
Song song, họ cũng hợp tác với Balmain để tạo ra mô hình nhân vật Molly cỡ lớn vào năm 2024; và bắt tay cùng thương hiệu trang sức Hồng Kông Chow Sang Sang để chế tác các món trang sức bằng vàng nguyên khối. Một màn hợp tác cùng Uniqlo cũng sẽ ra mắt vào cuối mùa hè này.
Công ty đồ chơi và sưu tầm Trung Quốc này cũng đang mở rộng danh mục kinh doanh trang sức khi ra mắt dòng trang sức Popop, cửa hàng đầu tiên đã khai trương tại Thượng Hải vào tháng Sáu.
Được thành lập năm 2010, Pop Mart bắt đầu mở rộng ra thị trường quốc tế sau khi huy động thành công 676 triệu USD trong đợt niêm yết đình đám tại Hồng Kông năm 2020.
Tận dụng “hiệu ứng dopamine” — trào lưu xoay quanh những “hộp mù” nhỏ giá phải chăng nhưng khó sở hữu, đồng thời ăn khớp với giai đoạn hạ nhiệt của cơn sốt xa xỉ toàn cầu kéo dài cả thập kỷ — đã giúp Pop Mart tăng tốc mạnh mẽ trong năm 2024.
Riêng doanh thu từ Labubu và dòng sản phẩm Monsters tăng 726,6% so với cùng kỳ, trở thành tài sản ăn khách nhất của công ty.
Và xu hướng tăng trưởng này vẫn đang tiếp tục tăng mạnh. Theo dữ liệu từ Charm.io, món đồ chơi hình quái vật lông xù Labubu đã giúp doanh số của Pop Mart trên TikTok Shop Mỹ tăng từ 429.259 USD vào tháng 5/2024 lên 4,8 triệu USD vào tháng 5/2025.
Một phần số liệu bán hàng của tháng 6 cho thấy công ty đồ chơi Trung Quốc này đã đạt mức kỷ lục mới trên nền tảng, với doanh thu hơn 5,5 triệu USD trong tháng vừa qua — tăng 1.828% so với cùng kỳ từ tháng 6/2024 đến tháng 6/2025.
Dữ liệu cũng cho thấy doanh thu của Pop Mart từ TikTok Shop tại Mỹ trong năm 2025 đã vượt hơn bốn lần so với tổng doanh thu cả năm 2024, đạt 21,3 triệu USD chỉ tính riêng trên nền tảng này cho đến thời điểm hiện tại.
Trên thị trường chứng khoán, Pop Mart (niêm yết tại Hồng Kông) cũng ghi nhận mức tăng vọt. Giá cổ phiếu của công ty đã tăng hơn gấp bốn lần trong năm qua, đưa giá trị vốn hóa thị trường hiện tại vượt 366 tỷ đô la Hồng Kông (tương đương 46,63 tỷ USD), cao hơn gấp đôi so với tập đoàn xa xỉ Kering.
