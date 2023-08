Doanh thu du lịch của Thanh Hóa tăng cao

Theo thông tin từ Cục thống kê Thanh Hóa, nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng của người dân tăng cao nên hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành trong tháng 7/2023 tiếp tục diễn ra sôi động tại các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh này.

Chỉ tính riêng trong tháng 7/2023, doanh thu dịch vụ lưu trú ước đạt hơn 340 tỷ đồng, tăng 49,9% so tháng cùng kỳ; doanh thu dịch vụ ăn uống ước đạt hơn 1.789 tỷ đồng, tăng 10,5% so tháng cùng kỳ; doanh thu du lịch lữ hành ước đạt 30,6 tỷ đồng, tăng 2,1% so tháng cùng kỳ; doanh thu dịch vụ khác ước đạt 1.450,5 tỷ đồng, giảm 1,1% so tháng cùng kỳ.

Lũy kế 7 tháng đầu năm 2023 doanh thu ngành dịch vụ du lịch Thanh Hóa tăng cao, cụ thể như doanh thu dịch vụ lưu trú ước đạt 1.430 tỷ đồng, tăng 51,2% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch vụ ăn uống ước đạt 10.513 tỷ đồng, tăng 39,9% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch lữ hành ước đạt 150,5 tỷ đồng, tăng 59,3% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ khác ước đạt 9.817 tỷ đồng, tăng 0,2% so cùng kỳ.

Thành phố Sầm sơn (Thanh Hóa) thu hút lượng lớn khách du lịch trong thời điểm nắng nóng vừa qua

Tiếp đến, doanh thu bán lẻ hàng hoá tháng 7/2023 của Thanh Hóa ước đạt 11.315 tỷ đồng, tăng 14,8% so với tháng cùng kỳ năm trước. Lũy kế 7 tháng năm 2023 doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 76.173 tỷ đồng, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2023 của Thanh Hóa tăng 0,66% so với tháng trước, tăng 0,53% so với tháng 12/2022 và tăng 2,89% so với tháng 7/2022. Bình quân 7 tháng đầu năm 2023, CPI tăng 4,42% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn 2,15% so với CPI bình quân 7 tháng đầu năm 2022.

Trong tháng 7/2023, có 9/11 nhóm hàng hóa giá tăng so với tháng trước, gồm: Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,88% (lương thực giảm 0,61%, thực phẩm tăng 1,29%, ăn uống ngoài gia đình tăng 0,48%); nhóm may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,27%; nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 1,02%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,34%; nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,04%; nhóm giao thông tăng 0,26%; nhóm giáo dục tăng 0,05%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,06%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 3,44%. 2/11 nhóm giá cả hàng.

Hoạt động vận tải hành và hàng hóa của Thanh Hóa thời gian qua cũng khởi sắc hơn, tháng 7/2023, doanh thu vận tải hành khách ước đạt hơn 413 tỷ đồng, tăng 2,0% so tháng trước, tăng 28,2% so tháng cùng kỳ, hành khách vận chuyển 3,1 triệu người, hành khách luân chuyển 208,5 triệu người.km; so với tháng trước, tăng 1,8% về hành khách vận chuyển, tăng 1,9% về hành khách luân chuyển; so với tháng cùng kỳ năm trước, tăng 28,1% về hành khách vận chuyển, tăng 28,3% về hành khách luân chuyển.

Doanh thu vận tải hàng hóa ước đạt 941,7 tỷ đồng, tăng 1,0% so với tháng trước, tăng 21,8% so tháng cùng kỳ; hàng hoá vận chuyển 5,9 triệu tấn, hàng hóa luân chuyển 266,4 triệu tấn.km; so với tháng trước, tăng 0,9% về hàng hóa vận chuyển, tăng 1,0% về hàng hóa luân chuyển; so với tháng cùng kỳ năm trước, tăng 17,4% về hàng hóa vận chuyển, tăng 17,4% về hàng hóa luân chuyển.

Doanh thu dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 396,2 tỷ đồng, tăng 2,9% so tháng trước, tăng 49,1% so tháng cùng kỳ. Doanh thu bưu chính, chuyển phát nhanh ước đạt 6,2 tỷ đồng, tăng 26% so với tháng cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế 7 tháng đầu năm 2023, doanh thu vận tải hành khách của Thanh Hóa ước đạt 2.981 tỷ đồng, tăng 47,9% so với cùng kỳ, hành khách vận chuyển 23,2 triệu người, hành khách luân chuyển hơn 1.528 triệu người.km, tăng 47,5% về hành khách vận chuyển, tăng 48,4% về hành khách luân chuyển so với cùng kỳ năm trước; doanh thu vận tải hàng hóa ước đạt 6.545 tỷ đồng, tăng 24,1% so với cùng kỳ...