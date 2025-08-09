Tiến độ giải ngân dự án tổ hợp hóa chất 12.000 tỷ đồng tại Nghi Sơn

Tổ hợp hóa chất Đức Giang Nghi Sơn đang được triển khai tại Thanh Hóa với tổng vốn 12.000 tỷ đồng, hướng tới mở rộng công suất sản xuất hóa chất cơ bản, giảm phụ thuộc vào quặng apatit và tăng thị phần trong nước...

Tổ hợp hóa chất Đức Giang Nghi Sơn được khởi công từ tháng 2/2025 tại khu kinh tế Nghi Sơn, Thanh Hóa, sau thời gian điều chỉnh kế hoạch. Đây là dự án lớn nhất của Hóa chất Đức Giang tính đến nay, được chia thành 3 giai đoạn đầu tư.

Các sản phẩm chính bao gồm xút, HCL, Javel, PAC, Chloramine B, PVC cùng nhiều loại hóa chất công nghiệp khác, trong đó có nhóm sản phẩm dẫn xuất từ khí clo lần đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam.

Giai đoạn 1 của tổ hợp có tổng vốn đầu tư 2.400 tỷ đồng, dự kiến vận hành thương mại từ quý 1/2026, với tổng công suất 151.000 tấn hóa chất mỗi năm. Quy mô này gồm nhà máy sản xuất xút 80.000 tấn/năm, PAC 30.000 tấn/năm, Calcium hypochlorite 20.000 tấn/năm và H3PO3 10.000 tấn/năm.

Giai đoạn 1A thuộc giai đoạn 1 được khởi công đồng thời từ tháng 2/2025 và dự kiến vận hành trong quý 2/2026. Nhà máy ở giai đoạn 1A có công suất 50.000 tấn xút (NaOH 100%)/năm, 15.000 tấn HCL (31%)/năm, 10.000 tấn Javel (10%)/năm, 30.000 tấn PAC/năm cùng một số hóa chất khác.

Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí CTCP (PVC) đã ký hợp đồng bao tiêu 30% sản lượng giai đoạn 1A, các khách hàng khác cam kết mua thêm 20%, nâng tổng lượng tiêu thụ được đảm bảo lên 50% công suất.

Theo Chứng khoán Yuanta Việt Nam, giai đoạn 1A có thể đạt 70% công suất ngay trong năm vận hành đầu tiên, giúp doanh thu của Hóa chất Đức Giang tăng thêm 9% so với trước khi tổ hợp hoạt động. Khi đạt công suất tối đa, giai đoạn này có thể mang về khoảng 1.500 tỷ đồng mỗi năm, tương đương tăng 15% doanh thu của tập đoàn.

Tổng vốn đầu tư của toàn bộ tổ hợp là 12.000 tỷ đồng. Sau giai đoạn 1, giai đoạn 2 sẽ tiêu tốn khoảng 6.000 tỷ đồng để sản xuất PVC, loại nhựa dẻo có công nghệ chế biến phức tạp và được ứng dụng rộng rãi trong xây dựng, công nghiệp, lần đầu tiên sản xuất trong nước. Giai đoạn 3 dự kiến rót thêm 3.600 tỷ đồng để xây dựng nhà máy sản xuất soda công suất 400.000 tấn/năm.

Theo báo cáo tài chính quý 2/2025, đến cuối tháng 6, Hóa chất Đức Giang đã giải ngân 724 tỷ đồng cho hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản tại tổ hợp Nghi Sơn. Trong quý 3/2025, tập đoàn dự kiến giải ngân thêm 670 tỷ đồng, trong đó 600 tỷ đồng cho tổ hợp này. Số vốn còn lại được phân bổ cho các dự án khác gồm Nhà máy Cồn Đắk Nông 35 tỷ đồng, Nhà máy Đức Giang Lào Cai 15 tỷ đồng và nâng cấp, mở rộng khai thác mỏ 20 tỷ đồng.