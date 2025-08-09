Thứ Năm, 14/08/2025

Trang chủ Doanh nghiệp

Nghệ An phân bổ 500 tỷ đồng để khôi phục hạ tầng, ổn định đời sống người dân vùng lũ

Nguyễn Thuấn

09/08/2025, 07:00

Trước thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra, Nghệ An đã quyết định phân bổ hơn 500 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và địa phương để khắc phục hậu quả, với trọng tâm là phục hồi hạ tầng thiết yếu và ổn định cuộc sống người dân vùng bị ảnh hưởng...

Cán bộ, chiến sĩ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An hỗ trợ người dân bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý khắc phục hậu quả sau lũ
Cán bộ, chiến sĩ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An hỗ trợ người dân bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý khắc phục hậu quả sau lũ

Ngày 7/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp và thống nhất phương án phân bổ nguồn lực tài chính nhằm khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 và đợt mưa lũ lịch sử vừa qua. Cụ thể, tỉnh sẽ sử dụng 300 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương và 200 tỷ đồng từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi chưa phân bổ của địa phương.

Trong tổng số 300 tỷ đồng từ Trung ương, tỉnh Nghệ An quyết định phân bổ cho 4 lĩnh vực chịu ảnh hưởng trực tiếp và có vai trò thiết yếu với đời sống dân sinh, gồm: giao thông, nông nghiệp và môi trường, y tế, giáo dục và đào tạo.

Cụ thể, 112 tỷ đồng sẽ được sử dụng để khắc phục các tuyến đường bị sạt lở, hư hỏng và sửa chữa lại các cầu treo bị cuốn trôi, bảo đảm giao thông được nối lại an toàn. Khoản 100 tỷ đồng được phân bổ hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, phục hồi các công trình phòng chống thiên tai và đảm bảo nước sạch nông thôn.

Trong lĩnh vực giáo dục, 50 tỷ đồng sẽ được dùng để sửa chữa, xây dựng lại cơ sở vật chất trường học bị hư hỏng nặng, đồng thời mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy. Lĩnh vực y tế cũng được hỗ trợ 38 tỷ đồng nhằm phục hồi hoạt động tại các trạm y tế, trung tâm y tế bị ảnh hưởng, mua sắm thuốc men, thiết bị và dụng cụ làm việc phục vụ khám chữa bệnh.

Ngày 7/8, Đồn biên phòng Tam Hợp phối hợp với Trường Tiểu học xã Tam Thái và nhân dân bản Phà Lõm tổ chức tổng dọn vệ sinh chuẩn bị cho học sinh bước vào năm học mới 2025 - 2026
Ngày 7/8, Đồn biên phòng Tam Hợp phối hợp với Trường Tiểu học xã Tam Thái và nhân dân bản Phà Lõm tổ chức tổng dọn vệ sinh chuẩn bị cho học sinh bước vào năm học mới 2025 - 2026

Song song với đó, từ nguồn ngân sách địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã thống nhất bố trí thêm 200 tỷ đồng để tiếp tục đầu tư khắc phục hệ thống giao thông. Ưu tiên sẽ dành cho việc sửa chữa các tuyến giao thông trọng điểm như Quốc lộ 7A, Quốc lộ 16 và một số tuyến tỉnh lộ bị sạt lở, chia cắt, hư hỏng nặng.

Trước đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cũng đã phân bổ và giao bổ sung 205 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2025 cho các địa phương chịu thiệt hại do thiên tai. Trong đó, 3 xã bị thiệt hại rất nghiêm trọng là Mỹ Lý, Nhôn Mai và Tương Dương được hỗ trợ mỗi xã 20 tỷ đồng. Đồng thời, tỉnh cũng phân bổ 145 tỷ đồng cho 16 xã khác bị thiệt hại nặng và ảnh hưởng lớn.

Ngoài các nguồn ngân sách trên, tỉnh Nghệ An còn trích 112 tỷ đồng từ Quỹ Vì người nghèo và cứu trợ tỉnh thông qua tài khoản Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An để hỗ trợ trực tiếp các địa phương và người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung, tỉnh đang tập trung cao độ cho công tác khắc phục hậu quả thiên tai, trong đó ưu tiên hàng đầu là hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống. Ông Trung yêu cầu các xã khẩn trương bố trí chỗ ở tạm thời cho các hộ dân bị mất nhà cửa. Chậm nhất trong tháng 9/2025, các địa phương phải hoàn thành việc bố trí đất và triển khai xây dựng lại nhà ở cho người dân.

Đặc biệt, trong tuần tới, tỉnh Nghệ An sẽ phối hợp với Bộ Công an triển khai chiến dịch kéo dài 40 ngày nhằm xây dựng lại nhà ở cho người dân và trường học cho học sinh. Chiến dịch này được triển khai từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đợt mưa lũ vừa qua được đánh giá là chưa từng có trong lịch sử tại địa bàn Nghệ An, gây thiệt hại nghiêm trọng trên diện rộng. Ước tính tổng giá trị thiệt hại lên tới 3.635 tỷ đồng. Trong đó, thiệt hại về nhà cửa khoảng 1.545 tỷ đồng; hạ tầng giao thông bị tàn phá nặng nề với tổng thiệt hại ước đạt 1.390 tỷ đồng. Đặc biệt, toàn tỉnh có 16 cây cầu bị cuốn trôi hoặc hư hỏng nghiêm trọng; 9 cầu treo không còn sử dụng được…

Với tinh thần "không để người dân nào bị bỏ lại phía sau", tỉnh Nghệ An đang tập trung tối đa các nguồn lực, sự phối hợp liên ngành và hỗ trợ từ các tổ chức để đẩy nhanh tiến độ khôi phục sau thiên tai, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường cho người dân vùng lũ.

nghệ an

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: