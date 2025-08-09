Quảng Trị hút hơn 2.500 tỷ đồng vốn đầu tư trong tháng 7

Tháng 7/2025, Quảng Trị đã thẩm định và chấp thuận chủ trương cho 13 dự án mới, tổng vốn đăng ký đạt 2.545 tỷ đồng...

Tính từ đầu năm đến nay, tại Quảng Trị có 37 dự án đăng ký đầu tư 9.064 tỷ đồng, 31 dự án được điều chỉnh, 8 dự án buộc phải thu hồi.

Hiện tại, tại các khu công nghiệp, khu kinh tế đã có 396 dự án được cấp chủ trương đầu tư, tổng vốn lên tới 238.328,8 tỷ đồng. Trong số này, 223 dự án đã chính thức đi vào hoạt động, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế và ngân sách tỉnh.

Đại diện Ban quản lý Khu kinh tế Quảng Trị cho biết, đơn vị đang tập trung đồng hành cùng nhà đầu tư ở mọi khâu — từ hoàn thiện thủ tục, tháo gỡ vướng mắc, cho tới đôn đốc tiến độ những dự án đã được cấp phép.

Hiện Quảng Trị có 15 khu công nghiệp với tổng diện tích quy hoạch trên 3.500 ha, trong đó một số khu đã lấp đầy gần 100% diện tích. Việc mở rộng ranh giới Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị thêm 2.350 ha, nâng tổng quy mô lên 26.142 ha, được coi là bước đi chiến lược, tạo dư địa phát triển cho các ngành công nghiệp trọng điểm, logistics và thương mại dịch vụ.

Song song đó, hàng loạt dự án mới cũng đang trong giai đoạn thẩm định hồ sơ, chờ ngày khởi động như Khu dịch vụ kho bãi KKT Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm Tiến Đạt tại KCN Tây Bắc Quán Hàu, Khu du lịch sinh thái Quảng Trị, Tổ hợp công nghiệp Silica Quảng Trị, Khu thương mại – dịch vụ Bãi tắm Thành Phương…

Một số công trình trọng điểm còn được lên kế hoạch khởi công và khánh thành đúng dịp chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9, như KCN Tây Bắc Hồ Xá, Nhà máy bao bì quốc tế A&C và Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1.

Không chỉ chú trọng thu hút dòng vốn mới, Quảng Trị còn chủ động sàng lọc, kiên quyết thu hồi những dự án chậm triển khai hoặc kém hiệu quả, nhường chỗ cho các nhà đầu tư có năng lực và quyết tâm thực hiện. Tỉnh cũng đặt trọng tâm vào các lĩnh vực ưu tiên như năng lượng sạch, công nghiệp chế biến, chế tạo, dịch vụ hậu cần cảng biển và thương mại biên giới.

Song hành với đó là chính sách cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ xuống dưới mức bình quân cả nước, hướng tới phương châm “ngày thứ hai không chờ”, tạo môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi.

Với tốc độ giải quyết thủ tục nhanh, sự đồng hành sát sao của chính quyền và bệ phóng từ những dự án quy mô lớn, Quảng Trị đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước.