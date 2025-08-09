Thành phố Huế thu hút hơn 28.000 tỷ đồng vốn đầu tư

Trong 7 tháng đầu năm 2025, thành phố Huế đã thu hút tổng cộng hơn 28.000 tỷ đồng vốn đầu tư, với 35 dự án được cấp mới và hàng loạt dự án điều chỉnh tăng vốn quy mô lớn...

Theo thông tin từ UBND thành phố Huế, tính đến hết tháng 7 năm 2025, tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn ước đạt hơn 20.000 tỷ đồng, bằng 54,1% kế hoạch và tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, vốn đầu tư ngoài nhà nước tiếp tục giữ vai trò chủ lực, đạt gần 14.000 tỷ đồng (bằng 61% kế hoạch, tăng 30,7%). Vốn nhà nước thực hiện đạt hơn 3.610 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ, còn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt hơn 2.396 tỷ đồng, giảm 18,2%.

Cùng với đó, công tác giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục được thành phố tập trung chỉ đạo quyết liệt. Tính đến ngày 30/7, tổng giá trị giải ngân đạt hơn 3.000 tỷ đồng/4.521,3 tỷ đồng, đạt 67,1% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

Hiện tại, nhiều công trình hạ tầng lớn của thành phố đang có tiến độ thi công và giải ngân khả quan. Một số dự án trọng điểm có khả năng hoàn thành sớm trong năm 2025, nổi bật như tuyến đường bộ ven biển đoạn qua Huế và cầu qua cửa Thuận An – công trình đã hợp long ngày 30/4 và dự kiến thông xe kỹ thuật trong tháng 9.

Dự án Đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương đã chính thức thông xe từ ngày 26/3, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đô thị theo hướng hiện đại.

Các dự án chỉnh trang đô thị như Cải thiện môi trường nước thành phố Huế, “Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh)” cũng đã hoàn tất thủ tục gia hạn và được cấp bổ sung vốn để đảm bảo tiến độ hoàn thành trong năm nay.

Cùng với đó, các công trình hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế như Đê chắn sóng cảng Chân Mây (giai đoạn 2, dự kiến hoàn thành trong quý III/2025) và các tuyến đường trục chính tại các khu công nghiệp cũng đang được đẩy nhanh tiến độ.

Việc đưa các công trình đầu tư công vào sử dụng đang góp phần cải thiện kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông và đô thị, hướng đến mục tiêu trở thành đô thị loại I, thành phố trực thuộc Trung ương trong tương lai gần.

Phối cảnh Dự án Trung tâm Logistics Chân Mây

Trong 7 tháng đầu năm, thành phố Huế đã cấp mới 35 dự án và điều chỉnh tăng/giảm vốn cho 13 dự án, với tổng vốn đăng ký lên tới 28.237 tỷ đồng. Trong đó có 7 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký 27 triệu USD.

Tại khu kinh tế và các khu công nghiệp, đã có 16 dự án được cấp mới với tổng vốn đầu tư 852 tỷ đồng. Đáng chú ý, Dự án Khu liên hợp sản xuất, lắp ráp Kim Long Motor Huế được điều chỉnh tăng vốn thêm 21.178,2 tỷ đồng – đây là một trong những thương vụ điều chỉnh quy mô lớn nhất từ đầu năm đến nay, góp phần tạo động lực mạnh mẽ cho ngành công nghiệp địa phương.

Ngoài khu công nghiệp, có 19 dự án được cấp mới với tổng vốn đăng ký 5.706 tỷ đồng, cùng với đó là mức điều chỉnh tăng vốn 568 tỷ đồng. Thành phố cũng đã chấp thuận chủ trương đầu tư 08 dự án mới, với tổng vốn dự kiến 1.606 tỷ đồng.

Ngoài việc tăng tốc phê duyệt dự án, thành phố còn tập trung tháo gỡ khó khăn về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh khởi công một số công trình quy mô lớn nhân dịp kỷ niệm 50 năm giải phóng thành phố Huế.

Tiêu biểu như Dự án Tổ hợp giáo dục FPT Huế, hiện đang trong giai đoạn thi công nước rút, dự kiến hoàn thành và đưa vào hoạt động trong tháng 8/2025.

Hoạt động phát triển doanh nghiệp cũng ghi nhận tín hiệu tích cực. Trong 7 tháng, đã có 552 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 4.991,2 tỷ đồng, tăng 19,2% về số lượng và tăng mạnh 148% về quy mô vốn so với cùng kỳ.

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động đạt 225 doanh nghiệp (tăng nhẹ so với cùng kỳ), trong khi số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động ở mức 649 doanh nghiệp (tăng 109 doanh nghiệp); số doanh nghiệp giải thể tự nguyện là 85 doanh nghiệp (tăng 10 doanh nghiệp).

Cơ quan chức năng thành phố cũng tích cực hỗ trợ, hướng dẫn thủ tục đăng ký kinh doanh trong bối cảnh điều chỉnh địa giới hành chính theo hướng dẫn từ Bộ Tài chính tại Công văn số 4370/BTC-DNTN ngày 5/4/2025.