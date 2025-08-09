Hải Phòng: Bắt chủ doanh nghiệp xây dựng do liên quan hoá đơn tài chính

Chủ Công ty cổ phần Trung Thuỷ, doanh nghiệp nhà thầu xây dựng thực hiện nhiều dự án lớn sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn Hải Phòng bị bắt giữ…

Ngày 9/8, thông tin từ cơ quan chức năng TP. Hải Phòng cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Phòng đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với ông Lê Văn Thuỷ, chủ sở hữu Công ty cổ phần Trung Thuỷ, để điều tra làm rõ các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng hoá đơn tài chính.

BẮT CHỦ DOANH NGHIỆP VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trước đó, trong các ngày 23 và 24/7/2025, cơ quan tiến hành tố tụng đã thực hiện việc khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Lê Văn Thuỷ (SN 1968, trú số 186 phố Vũ Chí Thắng, phường An Biên, TP. Hải Phòng), chủ sở hữu Công ty cổ phần Trung Thuỷ, để phục vụ điều tra.

Tại nơi làm việc của bộ phận kế toán Công ty cổ phần Trung Thuỷ (số 174 Vũ Chính Thắng, phường An Biên, TP. Hải Phòng) cũng như tại nhà riêng của ông Thuỷ, cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu có liên quan.

Nguồn tin của VnEconomy cho biết cùng bị khởi tố, bắt giam để điều tra về các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý kinh tế cùng với ông Lê Văn Thuỷ còn có bà Vũ Thị Nhiên, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Trung Thuỷ.

Công ty cổ phần Trung Thuỷ (trụ sở đăng ký tại số 27/739 Nguyễn Văn Linh, phường An Biên, TP. Hải Phòng) với vốn điều lệ 1,5 tỷ đồng được thành lập năm 2006. Trong đó, ông Lê Văn Thuỷ nắm giữ cổ phần chi phối, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này. Ngoài trụ sở chính, Công ty cổ phần Trung Thuỷ còn có bộ phận kế toán hoạt động tại nhà số 174 Vũ Chí Thắng (phường An Biên).

Sau nhiều năm hoạt động, đến năm 2023, Công ty cổ phần Trung Thuỷ mới thực hiện tăng vốn điều lệ lên đạt 50 tỷ đồng. Gần đây, Công ty cổ phần Trung Thuỷ thực hiện thay đổi người đại diện theo pháp luật. Theo đó, ông Lê Thanh Điệp (SN 1986, đăng ký hộ khẩu thường trú tại nhà 186 Vũ Chí Thắng, cùng địa chỉ cư trú với ông Lê Văn Thuỷ), trở thành người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Trung Thuỷ.

Công ty cổ phần Trung Thuỷ được biết đến là nhà thầu thi công nhiều gói thầu xây lắp tại các dự án sử dụng vốn ngân sách lớn của thành phố Hải Phòng. Nhưng phải từ năm 2017, khi trúng gói thầu “xây dựng đường giao thông, công trình thoát nước và cầu bản bê tông cốt thép thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ quốc lộ 37 vào khu di tích quốc gia đặc biệt danh nhân văn hóa trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm" trên địa bàn xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo (nay là xã Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải Phòng) với giá trúng thầu hơn 274 tỷ đồng, Công ty cổ phần Trung Thuỷ mới được nhiều người biết đến với tư cách nhà thầu lớn.

TRÚNG THẦU LOẠT DỰ ÁN XÂY DỰNG LỚN TẠI HẢI PHÒNG

Từ năm 2018, với tư cách là nhà thầu độc lập, nhà thầu liên danh, Công ty cổ phần Trung Thuỷ cùng một số doanh nghiệp xây dựng lớn liên tiếp trúng một loạt các gói thầu xây dựng giá trị lớn sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Cụ thể, các gói thầu "thi công xây dựng - Tuyến mới" thuộc dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường xuyên đảo Cát Hải - Cát Bà (đoạn Cái Viềng - Mốc Trắng) trên quần đảo Cát Bà, huyện Cát Hải (nay là đặc khu Cát Hải) với giá trúng thầu 352,9 tỷ đồng.

Gói thầu "xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, cung cấp và lắp đặt thiết bị" thuộc dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư đảo Cát Hải - giai đoạn I tại xã Văn Phong, xã Nghĩa Lộ (nay là đặc khu Cát Hải) trên diện tích 15,66 ha với giá trúng thầu 386,4 tỷ đồng.

Gói thầu "cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ ngã ba Đoàn Lập - Cầu Hàn - Quốc lộ 37" thuộc dự án đầu tư cải tạo đoạn đường Đoàn Lập – Cầu Hàn – Quốc lộ 37 trên địa bàn các xã Kiến Thiết, Đoàn Lập, huyện Tiên Lãng (nay là xã Tân Minh, Hải Phòng).

Gói thầu "thi công xây dựng công trình" thuộc dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp đường 362 huyện An Lão (đoạn từ ngã ba Quán Chủng Km18 500 đến ngã tư Kênh Km27 600) trên địa bàn xã Mỹ Đức, huyện An Lão (nay là xã An Khánh, TP. Hải Phòng) với giá trúng thầu 94,6 tỷ đồng.

Với tư cách là thành viên liên danh, Công ty cổ phần Trung Thuỷ cũng trúng thầu gói thầu “thi công xây lắp” thuộc dự án đầu tư xây dựng Trung tâm y tế quận Dương Kinh (nay là phường Dương Kinh, TP Hải Phòng) với giá hơn 205 tỷ đồng.

Cũng trong giai đoạn này, Công ty cổ phần Trung Thuỷ trúng gói thầu "thi công nền, mặt, hè đường và hệ thống điện hạ tầng kỹ thuật dọc đường Tam Bạc" thuộc dự án chỉnh trang lại sông Tam Bạc (đoạn từ cầu Lạc Long đến công viên Tam Bạc) trên địa bàn quận Hồng Bàng (nay là phường Hông Bàng, TP. Hải Phòng) với giá trúng thầu 174,4 tỷ đồng.

Gần đây nhất, năm 2021, Công ty cổ phần Trung Thuỷ liên danh cùng Công ty cổ phần Việt Úc (trụ sở tại số 1/20 Trần Hưng Đạo, phường Hồng Bàng, TP. Hải Phòng) trúng thầu gói xây lắp dự án chỉnh trang sông Tam Bạc giai đoạn 2 và chỉnh trang đường Nguyễn Thượng Hiền, trên địa bàn quận Hồng Bàng (nay là phường Hồng Bàng, TP. Hải Phòng) với tổng vốn đầu tư hơn 557 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Công ty cổ phần tập đoàn Việt Úc, doanh nghiệp liên danh cùng Công ty cổ phần Trung Thuỷ thi công dự án chỉnh trang sông Tam Bạc giai đoạn 2 cũng đã bị công an điều tra.

Như VnEconomy đã thông tin, trước đó, tháng 5/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Phòng đã thực hiện bắt bà Cao Thị Nhung (SN 1984), Tổng giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn Việt Úc, cùng kế toán trưởng và 2 nhân viên phục vụ điều tra.

Như vậy, đến nay, những người giữ vị trí chủ chốt của 2 doanh nghiệp nhà thầu dự án chỉnh trang sông Tam Bạc giai đoạn 2 đều bị công an điều tra về các hành vi vi phạm quy định quản lý kinh tế. Theo ghi nhận thực tế, đến nay, đã qua thời hạn thực hiện dự án theo hợp đồng giao thầu, tại nhiều hạng mục xây dựng tuyến kè dọc sông Tam Bạc và sông Cấm (đoạn từ cầu Lạc Long đến cầu Hoàng Văn Thụ) vẫn còn xây dựng dang dở.