Dòng tiền nội hưng phấn, VN-Index tìm lại cơ hội vượt đỉnh

Thanh khoản đã thay đổi tích cực đáng kể trong phiên chiều với giá trị khớp lệnh hai sàn tăng khoảng 27% so với phiên sáng. Chiều nay lại là thời điểm lượng hàng khổng lồ 1,4 tỷ cổ phiếu về tài khoản, nhưng dòng tiền đẩy giá hoạt động mạnh mẽ kéo VN-Index lên đỉnh cao nhất phiên lúc đóng cửa. Duy có khối ngoại vẫn rất “kỷ luật”, bán ròng 1.189 tỷ đồng trên cả 3 sàn.

VN-Index tăng bùng nổ từ khoảng 2h chiều trở trở đi, nhờ sự phục hồi nhanh của nhóm blue-chips. VN30-Index lúc 1h54 còn lùi sát tham chiếu (chỉ còn tăng chưa tới 1 điểm), nhưng đóng cửa đã tăng tới 14,87 điểm tương đương +1,16%. LPB tăng 6,82%, HVN tăng 6,96% là hai mã kéo điểm duy nhất đáng kể ngoài rổ VN30.

Các trụ vốn hóa hàng đầu của VN-Index không phải là quá suất sắc, nhưng chiều nay đều mạnh hơn hẳn so với buổi sáng. Thống kê cho thấy toàn rổ VN30 có 26 mã tăng giá so với phiên sáng, nhất là nhóm trụ còn yếu trước đó. VCB tăng 0,89% so với giá chốt buổi sáng, đảo chiều thành công sang tăng 0,55% so với tham chiếu. VIC giật lại được tham chiếu, tương đương chiều nay tăng 0,67%. VHM cũng thoát lên vùng xanh, tăng 0,38%. BID tăng 0,72% cũng đảo chiều từ giảm sang tăng 0,41% so với tham chiếu. HDB tăng 2,33%, đảo chiều thành +1,47%. Thậm chí kém như CTG phiên sáng giảm 1,23%, đóng cửa cũng chỉ còn giảm 0,62%.

Nhóm blue-chips bứt phá mạnh chiều nay là FPT tăng thêm 2,47% nữa, đóng cửa tăng tổng cộng 3,16%. MSN tăng thêm 0,94%, đóng cửa tăng 2,72%. SAB tăng thêm 1,16% thành +4,27%...

Thanh khoản rổ VN30 phiên chiều đạt 4.289 tỷ đồng, tương đương tăng 43% so với phiên sáng. Nhờ lực cầu gia tăng mà giá cổ phiếu có cải thiện đã thúc đẩy một nhịp tăng rất có quán tính. Tại thời điểm 2h, VN-Index có 224 mã tăng/176 mã giảm nhưng đến cuối phiên đã là 342 mã tăng/87 mã giảm. Số tăng có 11 mã kịch trần với các đại diện thanh khoản rất cao là HVN khớp 248,3 tỷ đồng, SZC với 217,4 tỷ, HDG với 415,9 tỷ, LPB với 366,1 tỷ, APH với 110,8 tỷ.

Ngoài số này, sàn HoSE còn có 130 mã khác tăng từ 1% trở lên, trong đó 30 mã đạt thanh khoản vượt 100 tỷ đồng. Do đà tăng mạnh hầu hết tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ nên thanh khoản khó mạnh như các mã blue-chips hàng hàng midcap truyền thống. Dù vậy rổ VN30 hôm nay chỉ tăng giao dịch khoảng 20%, trong khi Midcap tăng 33% và Smallcap tăng gần 46% so với hôm qua. Về giá trị tuyệt đối, tổng mức khớp lệnh sàn HoSE hôm nay cao hơn hôm qua khoảng 4.314 tỷ đồng thì rổ VN30 chỉ đóng góp 1.191 tỷ đồng trong số này.

Sự trở lại của nhóm cổ phiếu blue-chips mở ra cơ hội vượt đỉnh của VN-Index.

Thanh khoản tăng cao và thị trường diễn biến càng về cuối càng tích cực xác nhận có trạng thái giao dịch hưng phấn, nâng giá mua liên tục. Điều này khá bất ngờ vì chiều nay cả tỷ cổ phiếu về tài khoản. Rõ ràng áp lực bán đã không chủ động. Thêm nữa so với quy mô thanh khoản gần 35,5 ngàn tỷ đồng cuối tuần trước thì hôm nay hai sàn chỉ khớp gần 20,9 ngàn tỷ, nhỏ hơn nhiều. Rõ ràng nhà đầu tư đã nâng giá bán lên hoặc giữ cổ phiếu lại chưa bán. Điều này đã mở ra cơ hội cho giá tăng.

Lực cầu mạnh mẽ chiều nay chủ yếu đến từ nhà đầu tư trong nước. Khối ngoại có giải ngân mua thêm 774,5 tỷ đồng trên sàn HoSE trong phiên chiều, chỉ tương đương 7,1% tổng giao dịch. Ngược lại khối ngoại là bên bán nhiều, với giá trị đạt 1.407 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi phiên sáng. Mức ròng cả phiên hôm nay lên tới 1.147,9 tỷ đồng trên sàn HoSE là con số rất đáng kể, khi vừa hôm qua đã bán ròng 1.593 tỷ đồng.

Các cổ phiếu bị khối ngoại rút vốn mạnh vẫn là blue-chips, riêng rổ VN30 bị bán ròng 845 tỷ. CTG bị bán ròng cực lớn 464,7 tỷ đồng, VNM -124 tỷ, HPG -93,9 tỷ, MSN -58,7 tỷ, VIC -53,4 tỷ, HDB -47,9 tỷ, GEX -43,4 tỷ, VHM -41,8 tỷ… Bên mua có FPT +113,2 tỷ, LPB +40,1 tỷ, POW +24,7 tỷ, STB +23,5 tỷ.

Mặc dù khối ngoại đang rút vốn rất nhiều, nhưng dòng tiền trong nước vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối. Khối ngoại hiện không còn là lực cản đáng kể nữa, ngay cả với các blue-chips. VN-Index tăng hơn 14 điểm hôm nay và quay lại trở mức trên 1.280 điểm, tương đương với vùng đỉnh tháng 3/2024 cũng như tương đương vùng đỉnh cách đây gần 2 tuần. Điều này mở lại cơ hội đột phá vượt đỉnh.