Dự án PWG sẽ tài trợ cho 65 sáng kiến chuyển đổi xanh do phụ nữ thực hiện

Thông tin tại sự kiện khởi động dự án “Hỗ trợ các sáng kiến chuyển đổi xanh do phụ nữ dẫn dắt (PWG)” diễn ra ngày 22/4/2025, tại Hà Nội, ông Gonzalo Serrano De La Rosa, Phó Ban Hợp tác phát triển, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, cho biết PWG là một hợp phần của Chương trình “Đối tác chuyển đổi xanh do phụ nữ dẫn dắt”, được Liên minh Châu Âu tài trợ và do Oxfam tại Việt Nam triển khai.

TẠO CƠ HỘI KINH DOANH CHO PHỤ NỮ

Mục tiêu của dự án nhằm tăng cường sự tham gia và cải thiện khả năng tiếp cận việc làm bền vững và cơ hội kinh doanh của phụ nữ thuộc các nhóm khác nhau, bao gồm phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ nghèo và các nhóm phụ nữ dễ bị tổn thương khác, trong nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Dự án cũng sẽ cải thiện sự tham gia và quyền ra quyết định của phụ nữ ở cấp Trung ương và địa phương, giúp họ lên tiếng về những chính sách có ảnh hưởng tới cuộc sống của mình.

“Chúng tôi tin rằng các tổ chức ngoài công lập có vai trò thiết yếu trong phát triển bền vững. Họ góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ thực thi hiệu quả các chính sách, thúc đẩy phát triển công bằng và tăng trưởng bao trùm. Mối quan hệ đối tác chặt chẽ giữa chính phủ và các tổ chức ngoài công lập là điều kiện cần thiết để bảo đảm đáp ứng nhu cầu của cộng đồng thông qua các giải pháp do địa phương dẫn dắt và được thực hiện một cách bền vững”, ông Gonzalo Serrano De La Rosa bày tỏ.

Ông Phạm Quang Tú, Phó Giám đốc Quốc gia Oxfam tại Việt Nam, chia sẻ: Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu và thiên tai. Theo Báo cáo của Ngân hàng Thế giới năm 2022, thiệt hại kinh tế do tác động của khí hậu tại Việt Nam trong năm 2020 ước tính lên tới 10 tỉ USD. Phụ nữ và trẻ em gái là nhóm chịu ảnh hưởng sâu sắc nhất, do ít được tiếp cận tài nguyên, tài chính và quá trình ra quyết định, đồng thời phải gánh vác phần lớn công việc chăm sóc không lương.

Ông Phạm Quang Tú: "Sự tham gia của phụ nữ và nữ thanh niên

trong quá trình ra quyết định và hành động

vì một nền kinh tế xanh là cần thiết".

Chính phủ Việt Nam đã và đang nỗ lực ban hành các chính sách nhạy cảm giới trong lĩnh vực kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thích ứng biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai, đồng thời tích cực tham gia các cam kết quốc tế về tăng trưởng xanh và bình đẳng giới.

“Dự án PWG sẽ đóng góp vào nỗ lực phát triển kinh tế xanh, thông qua cải thiện khả năng tiếp cận việc làm bền vững và cơ hội kinh doanh của phụ nữ thuộc các nhóm khác nhau trong nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Dự án cũng thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong các đóng góp về chính sách có tác động tới cuộc sống của họ”. Ông Phạm Quang Tú, Phó Giám đốc Quốc gia Oxfam tại Việt Nam.

Theo ông Phạm Quang Tú, ứng phó với biến đổi khí hậu gắn với thúc đẩy bình đẳng giới tại Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Đặc biệt, sự tham gia của phụ nữ và nữ thanh niên trong quá trình ra quyết định và hành động vì một nền kinh tế xanh là cần thiết, bởi phụ nữ hiện là lực lượng lao động chủ lực trong cả khu vực chính thức và phi chính thức. Tuy nhiên, để họ có thể chủ động tham gia vào chuyển đổi xanh, một quá trình đòi hỏi những tri thức và kỹ năng mới, cần có sự hỗ trợ và tạo điều kiện từ các bên liên quan.

“Dự án PWG sẽ góp phần thúc đẩy mục tiêu này thông qua quá trình tham vấn sâu rộng với chính quyền và cộng đồng phụ nữ tại địa phương, nhằm đảm bảo nội dung dự án phù hợp với chủ trương, chính sách của Nhà nước Việt Nam, cũng như thực tiễn và nhu cầu của chính quyền và người dân địa phương”, ông Tú nhấn mạnh.

KỲ VỌNG SẼ CÓ 7-10 TRIỆU NGƯỜI ĐƯỢC HƯỞNG LỢI GIÁN TIẾP TỪ DỰ ÁN

Theo Tổ chức Oxfam tại Việt Nam, dự án PWG sẽ hỗ trợ kết nối và nâng cao năng lực cho các tổ chức nhận tài trợ trong các lĩnh vực như bình đẳng giới, thích ứng khí hậu và sản xuất bền vững. Dự án cũng thúc đẩy hợp tác công – tư nhằm tăng cường tiếp cận tài chính cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, góp phần tạo việc làm xanh và nâng cao vai trò của phụ nữ trong phát triển.

Dự kiến PWG sẽ tài trợ cho 65 sáng kiến trong thời gian 54 tháng, từ năm 2025 đến năm 2029. Mỗi sáng kiến có thể nhận tối đa 1,65 tỷ đồng (tương đương 60.000 EUR), với thời gian thực hiện từ 12 đến 18 tháng, tại một hoặc nhiều tỉnh gồm Lào Cai, Yên Bái, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Bạc Liêu. Dự án kỳ vọng mang lại lợi ích gián tiếp cho khoảng 7-10 triệu người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái dễ bị tổn thương, thông qua nâng cao nhận thức và cải thiện khả năng tiếp cận các cơ hội việc làm xanh.

Đợt tài trợ lần thứ nhất tập trung vào chủ đề: “Nâng cao nhận thức, góp phần cải thiện sinh kế xanh, tiếp cận việc làm tử tế và tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong đóng góp ý kiến cho quá trình xây dựng và hoàn thiện chính sách về ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm thiểu rủi ro thiên tai và bảo vệ môi trường”.

Dự án sẽ PWG áp dụng cơ chế tài trợ linh hoạt, minh bạch, ưu tiên sáng kiến từ cơ sở , do chính các tổ chức xã hội địa phương đề xuất sáng kiến và thực hiện, dựa trên nhu cầu thực tế tại cộng đồng. Quá trình xây dựng các lĩnh vực ưu tiên được tiến hành trên cơ sở tham vấn sâu rộng với chính quyền, Hội Phụ nữ và các tổ chức tại địa phương, nhằm bảo đảm sáng kiến được lựa chọn thực sự phản ánh nhu cầu và điều kiện thực tiễn của các địa phương.

Hội thảo “Khởi động và chia sẻ thông tin về kêu gọi nộp đề xuất xin tài trợ lần thứ nhất” của Dự án PWG được tổ chức vào ngày 22/4 tại Hà Nội, ngày 24/4 tại Bạc Liêu và ngày 25/4 tại Thành phố Huế. Tại hội thảo, các đại biểu sẽ được thông tin về nội dung và cách viết đề xuất cho đợt kêu gọi nộp đề xuất sáng kiến lần thứ nhất.