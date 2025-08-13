Nghệ An dự kiến tăng hỗ trợ vận tải container qua Cảng Cửa Lò

Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An đang xây dựng và lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh này quy định chính sách hỗ trợ hãng tàu quốc tế, nội địa và doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng container qua Cảng Cửa Lò giai đoạn 2026 – 2028. Đây là động thái nhằm duy trì tuyến container cố định, tăng sức hấp dẫn của Cảng Cửa Lò và nâng cao khả năng cạnh tranh cho hàng hóa xuất nhập khẩu của địa phương.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, trong các năm 2021 – 2023, nhiều hãng tàu container khai thác tuyến thường xuyên qua Cảng Cửa Lò gặp khó khăn, doanh thu không đủ bù đắp chi phí vận hành, dẫn tới nguy cơ cắt giảm hoặc dừng tuyến. Tuy nhiên, từ khi Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh được ban hành vào tháng 7/2023, các hãng tàu đã nhận được một phần hỗ trợ chi phí, qua đó duy trì hoạt động ổn định trong giai đoạn 2024 – 2025.

Chính sách này cũng tạo điều kiện kêu gọi thêm các hãng tàu container khác vào khai thác, đặc biệt là những tuyến vận chuyển trực tiếp từ Cảng Cửa Lò đến các cảng quốc tế và ngược lại. Việc hình thành các tuyến thẳng giúp giảm dần khâu trung chuyển qua các cảng trung gian như Hải Phòng, Nghi Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh, từ đó tiết kiệm thời gian và chi phí logistics.

Ngoài ra, việc hỗ trợ chi phí vận chuyển cho doanh nghiệp có hàng hóa xuất nhập khẩu đã thúc đẩy sự chuyển đổi từ vận tải đường bộ sang đường biển. Cách làm này giúp giảm chi phí vận chuyển, tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm sản xuất tại Nghệ An và mở ra cơ hội khai thác hiệu quả hơn hệ thống cảng biển.

Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam cho biết Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND là chính sách đặc thù của tỉnh, mới áp dụng được hai năm nhưng mang lại tác động tích cực. Để tiếp tục phát huy hiệu quả và đảm bảo tính cạnh tranh với các địa phương lân cận như Hà Tĩnh, Thanh Hóa, mức hỗ trợ cần được nâng lên, đồng thời giữ nguyên các ưu đãi cho doanh nghiệp có hàng hóa vận chuyển qua cảng.

Theo dự thảo Nghị quyết mới, hãng tàu biển được cấp phép kinh doanh vận chuyển container nội địa, khi thực hiện dỡ, xếp hoặc vừa dỡ vừa xếp hàng tại Cảng Cửa Lò (mỗi hoạt động được tính là một chuyến cập cảng) sẽ được hỗ trợ 100 triệu đồng/chuyến.

Hãng tàu container quốc tế được cấp phép, khi thực hiện các hoạt động tương tự tại Cảng Cửa Lò, sẽ được hỗ trợ 450 triệu đồng/chuyến.

Với doanh nghiệp có hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng container qua Cảng Cửa Lò, container loại 20 feet được hỗ trợ 1 triệu đồng/container, loại 40 feet được hỗ trợ 1,5 triệu đồng/container.

So với mức hiện hành tại Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND, mức hỗ trợ cho hãng tàu container quốc tế tăng từ 300 triệu đồng lên 450 triệu đồng/chuyến, còn hỗ trợ cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu container 20 feet tăng từ 600.000 đồng lên 1 triệu đồng, container 40 feet tăng từ 1 triệu đồng lên 1,5 triệu đồng.

Việc duy trì tuyến container cố định qua Cảng Cửa Lò không chỉ giúp giữ chân hãng tàu, thu hút tuyến mới mà còn góp phần hình thành mạng lưới vận tải biển ổn định cho khu vực Bắc Trung Bộ. Khi lượng hàng hóa container tăng, Cảng Cửa Lò sẽ trở thành điểm đến chiến lược trong chuỗi logistics, thu hút thêm hàng hóa từ các địa phương khác, kể cả các tỉnh ở xa cảng.

Sự phát triển của vận tải container qua cảng cũng sẽ kéo theo các dịch vụ hậu cần cảng biển như kho bãi, bốc xếp, giao nhận, bảo quản hàng hóa… từ đó gia tăng nguồn thu dịch vụ, tạo thêm việc làm và đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế – xã hội của Nghệ An.