Chủ Nhật, 17/08/2025

  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

icon

Các trang khác

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics
Quizz
Interactive

Liên hệ

Tòa soạn
Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Tài chính

Chứng khoán

Kinh tế số

Hạ tầng

Bất động sản

Thị trường

Thế giới

Doanh nghiệp

Ấn phẩm

Multimedia

Đầu tư

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Dân sinh

Menu
Multimedia
VnE TV
Shorts
Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Nghệ An dự kiến tăng hỗ trợ vận tải container qua Cảng Cửa Lò

Nguyễn Thuấn

13/08/2025, 07:43

Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An đang xây dựng và lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh này quy định chính sách hỗ trợ hãng tàu quốc tế, nội địa và doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng container qua Cảng Cửa Lò giai đoạn 2026 – 2028. Đây là động thái nhằm duy trì tuyến container cố định, tăng sức hấp dẫn của Cảng Cửa Lò và nâng cao khả năng cạnh tranh cho hàng hóa xuất nhập khẩu của địa phương.

Cảng Cửa Lò
Cảng Cửa Lò

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, trong các năm 2021 – 2023, nhiều hãng tàu container khai thác tuyến thường xuyên qua Cảng Cửa Lò gặp khó khăn, doanh thu không đủ bù đắp chi phí vận hành, dẫn tới nguy cơ cắt giảm hoặc dừng tuyến. Tuy nhiên, từ khi Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh được ban hành vào tháng 7/2023, các hãng tàu đã nhận được một phần hỗ trợ chi phí, qua đó duy trì hoạt động ổn định trong giai đoạn 2024 – 2025.

Chính sách này cũng tạo điều kiện kêu gọi thêm các hãng tàu container khác vào khai thác, đặc biệt là những tuyến vận chuyển trực tiếp từ Cảng Cửa Lò đến các cảng quốc tế và ngược lại. Việc hình thành các tuyến thẳng giúp giảm dần khâu trung chuyển qua các cảng trung gian như Hải Phòng, Nghi Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh, từ đó tiết kiệm thời gian và chi phí logistics.

Ngoài ra, việc hỗ trợ chi phí vận chuyển cho doanh nghiệp có hàng hóa xuất nhập khẩu đã thúc đẩy sự chuyển đổi từ vận tải đường bộ sang đường biển. Cách làm này giúp giảm chi phí vận chuyển, tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm sản xuất tại Nghệ An và mở ra cơ hội khai thác hiệu quả hơn hệ thống cảng biển.

Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam cho biết Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND là chính sách đặc thù của tỉnh, mới áp dụng được hai năm nhưng mang lại tác động tích cực. Để tiếp tục phát huy hiệu quả và đảm bảo tính cạnh tranh với các địa phương lân cận như Hà Tĩnh, Thanh Hóa, mức hỗ trợ cần được nâng lên, đồng thời giữ nguyên các ưu đãi cho doanh nghiệp có hàng hóa vận chuyển qua cảng.

Theo dự thảo Nghị quyết mới, hãng tàu biển được cấp phép kinh doanh vận chuyển container nội địa, khi thực hiện dỡ, xếp hoặc vừa dỡ vừa xếp hàng tại Cảng Cửa Lò (mỗi hoạt động được tính là một chuyến cập cảng) sẽ được hỗ trợ 100 triệu đồng/chuyến.

Hãng tàu container quốc tế được cấp phép, khi thực hiện các hoạt động tương tự tại Cảng Cửa Lò, sẽ được hỗ trợ 450 triệu đồng/chuyến.

Với doanh nghiệp có hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng container qua Cảng Cửa Lò, container loại 20 feet được hỗ trợ 1 triệu đồng/container, loại 40 feet được hỗ trợ 1,5 triệu đồng/container.

So với mức hiện hành tại Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND, mức hỗ trợ cho hãng tàu container quốc tế tăng từ 300 triệu đồng lên 450 triệu đồng/chuyến, còn hỗ trợ cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu container 20 feet tăng từ 600.000 đồng lên 1 triệu đồng, container 40 feet tăng từ 1 triệu đồng lên 1,5 triệu đồng.

Việc duy trì tuyến container cố định qua Cảng Cửa Lò không chỉ giúp giữ chân hãng tàu, thu hút tuyến mới mà còn góp phần hình thành mạng lưới vận tải biển ổn định cho khu vực Bắc Trung Bộ. Khi lượng hàng hóa container tăng, Cảng Cửa Lò sẽ trở thành điểm đến chiến lược trong chuỗi logistics, thu hút thêm hàng hóa từ các địa phương khác, kể cả các tỉnh ở xa cảng.

Sự phát triển của vận tải container qua cảng cũng sẽ kéo theo các dịch vụ hậu cần cảng biển như kho bãi, bốc xếp, giao nhận, bảo quản hàng hóa… từ đó gia tăng nguồn thu dịch vụ, tạo thêm việc làm và đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế – xã hội của Nghệ An.

Từ khóa:

Cảng Cửa Lò Cảng Nghệ An thị trường Vneconomy xuất nhập khẩu

Đọc thêm

Thiếu hụt nhân sự cấp xã, chồng chéo trong phân cấp phân quyền

Thiếu hụt nhân sự cấp xã, chồng chéo trong phân cấp phân quyền

Các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long đã nêu hàng loạt những khó khăn về nhân sự, thủ tục, phân cấp, phân quyền sau sáp nhập từ khi đi vào vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời, kỳ vọng Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ sớm ban hành những hướng dẫn cụ thể, nhất là về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp công lập sau sáp nhập; thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, tài nguyên nước, đất đai…

Thúc đẩy mở rộng thương mại và đầu tư giữa Canada - Việt Nam

Thúc đẩy mở rộng thương mại và đầu tư giữa Canada - Việt Nam

Cơ quan Xúc tiến xuất khẩu Canada và VinaCapital đã ký kết Biên bản ghi nhớ nhằm tăng cường thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa Canada và Việt Nam…

Định hướng vận tải liên phương thức ở “cửa ngõ logistics” Việt Nam - Campuchia tại Tây Ninh

Định hướng vận tải liên phương thức ở “cửa ngõ logistics” Việt Nam - Campuchia tại Tây Ninh

Tỉnh Tây Ninh đang bước vào giai đoạn quan trọng trong tiến trình khẳng định vị thế là “cửa ngõ logistics” của Việt Nam sang Campuchia, đồng thời đóng vai trò trung chuyển trong Hành lang kinh tế Đông - Tây (EWEC) kết nối 4 quốc gia Campuchia - Lào - Thái Lan - Việt Nam...

Hơn 300 doanh nghiệp tham dự triển lãm quốc tế ngành xây dựng

Hơn 300 doanh nghiệp tham dự triển lãm quốc tế ngành xây dựng

Triển lãm quốc tế ngành xây dựng tại TP.HCM quy tụ gần 1.400 gian hàng từ 300 doanh nghiệp đến giới thiệu sản phẩm, công nghệ mới và mở rộng cơ hội hợp tác cho thị trường xây dựng Việt Nam…

Tăng trưởng Doanh thu & Lợi nhuận Bán lẻ Đa kênh nhờ AI

Tăng trưởng Doanh thu & Lợi nhuận Bán lẻ Đa kênh nhờ AI

Ở số đầu tiên trong chuỗi series về “AI in Retail” (AI trong lĩnh vực bán lẻ), The WISE Talk số 14 với chủ đề “Tăng trưởng Doanh thu & Lợi nhuận Bán lẻ Đa kênh nhờ AI” phát sóng vào 14:00, Thứ Năm, ngày 14/8/2025 trên trang chủ VnEconomy…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

Multimedia

[Phóng sự ảnh] Triệu người dân “Cùng Việt Nam tiến bước”

Multimedia

[Phóng sự ảnh] Triệu người dân “Cùng Việt Nam tiến bước”

[Phóng sự ảnh]: Hàng ngàn người dân Thanh Hóa tham gia chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước”

Multimedia

[Phóng sự ảnh]: Hàng ngàn người dân Thanh Hóa tham gia chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước”

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Ấn phẩm

Vietnam Economic Times 406
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 21
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 20
image

Đón đọc

Tạp chí Kinh tế Việt Nam

số 22-2025

Thứ 2, 02/06/2025

Đặt mua ngay

Đọc nhiều nhất

1

Quảng trường Hàm Rồng (Thanh Hóa) thành đường đua quốc gia

Tiêu & Dùng

2

Nguyên nhân khiến hàng chục nghìn viên chức xin nghỉ việc

Dân sinh

3

Sức ép nặng dần, VN-Index mất sạch điểm tăng, cầu bắt đáy đang chống đỡ

Chứng khoán

4

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: