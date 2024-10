GapoWork và May Nhà Bè: Hợp tác chiến lược trong chuyển đổi số ngành Dệt may

Sự kiện nằm trong chiến lược chuyển đổi số toàn diện của May Nhà Bè, bao gồm số hóa quy trình nghiệp vụ, sản xuất và ứng dụng chữ ký điện tử. Bà Lê Thị Hà Chi, Phó Tổng giám đốc May Nhà Bè, chia sẻ: số hóa là xu hướng tất yếu của ngành dệt may nhằm thu hút khách hàng, nâng cao độ tin cậy và gia tăng lợi thế cạnh tranh.

Với việc triển khai GapoWork, May Nhà Bè mong muốn xây dựng một không gian làm việc số nơi nhân viên có thể hội ý, truyền đạt thông tin, phối hợp công việc trực diện và đề xuất sáng kiến.

Bà Lê Thị Hà Chi - Phó Tổng giám đốc chia sẻ về hành trình số hóa của May Nhà Bè.

Ông Hà Trung Kiên, Tổng giám đốc GapoWork, bày tỏ niềm vinh dự được trở thành đối tác tin cậy đồng hành cùng May Nhà Bè trong hành trình chuyển đổi số, gắn kết nhân sự và số hóa các hoạt động vận hành.

NỬA THẾ KỶ PHÁT TRIỂN CỦA MAY NHÀ BÈ

Được thành lập từ năm 1973, May Nhà Bè đã trải qua gần 50 năm phát triển để trở thành một trong những công ty dệt may lớn nhất Việt Nam. Hiện nay, doanh nghiệp này có 37 đơn vị thành viên và 25.000 cán bộ công nhân viên, là nhà cung cấp hàng đầu các sản phẩm may mặc chất lượng cao cho thị trường trong nước và quốc tế.

CHUYỂN ĐỔI SỐ - CHÌA KHÓA CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH

Trong hơn 10 năm qua, các dự án chuyển đổi số luôn nhận được sự quan tâm đầu tư của Ban Lãnh đạo May Nhà Bè, mang lại nhiều thành tựu đáng kể, được khách hàng trong và ngoài nước đánh giá cao.

Việc ứng dụng công nghệ tiên tiến vào quy trình sản xuất và quản lý đã và đang giúp doanh nghiệp từng bước khẳng định vị thế trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

KHÔNG GIAN LÀM VIỆC SỐ GAPOWORK LÀ XU THẾ CỦA THỜI ĐẠI

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, GapoWork nổi lên như một giải pháp không gian làm việc số tiên phong, đáp ứng nhu cầu của thời đại mới. Nền tảng này đang tái định hình phương thức vận hành của các doanh nghiệp trong kỷ nguyên 4.0.

Với 30 tính năng được tích hợp liền mạch trên một nền tảng duy nhất, GapoWork không chỉ tối ưu hóa quy trình làm việc mà còn cho phép nâng cao năng suất lao động và hiệu quả vận hành tổng thể.



Mô hình văn phòng thông minh của GapoWork giúp các doanh nghiệp đáp ứng hiệu quả nhu cầu của nền kinh tế số, cho phép thích nghi với xu hướng môi trường làm việc linh hoạt ngày nay.

TÍCH HỢP GAPOWORK - BƯỚC ĐỘT PHÁ TRONG QUẢN LÝ VÀ VẬN HÀNH

Việc tích hợp không gian làm việc số GapoWork vào hệ thống vận hành của May Nhà Bè dự kiến sẽ giúp tối ưu hóa quy trình làm việc, tăng cường kết nối và tương tác giữa các bộ phận, nâng cao năng suất của đội ngũ nhân viên, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đồng thời cung cấp các công cụ quản lý hiệu quả.

Bằng cách tận dụng công nghệ tiên tiến của GapoWork, May Nhà Bè đang tiên phong trong việc thúc đẩy chuyển đổi số tại nơi làm việc, hứa hẹn mang lại những giải pháp đột phá cho các thách thức trong quản lý và vận hành doanh nghiệp dệt may trong kỷ nguyên số.

Không gian làm việc số GapoWork chính thức “go-live” tại May Nhà Bè.

TẦM NHÌN DÀI HẠN VÀ QUYẾT TÂM ĐỔI MỚI

Số hóa hoạt động nhằm tự động hóa và tối ưu hóa quy trình quản lý, vận hành, từ đó nâng cao hiệu suất làm việc và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong tổ chức. Động thái của May Nhà Bè phản ánh xu hướng chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trong các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất truyền thống như dệt may.

Sự hợp tác giữa GapoWork và May Nhà Bè không chỉ mang lại lợi ích cho cả hai bên mà còn đóng vai trò tiên phong trong việc thúc đẩy chuyển đổi số ngành dệt may Việt Nam. Động thái này hứa hẹn sẽ tạo ra những bước tiến đột phá, mở ra triển vọng phát triển mới cho ngành công nghiệp trọng điểm của đất nước trong tương lai.