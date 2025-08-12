Xuất khẩu cá tra có cơ hội tăng trưởng mạnh

Trong bối cảnh Brazil bị Mỹ công bố áp thuế quan lên tới 50%, không ít nhà nhập khẩu mặt hàng cá thịt trắng tại Mỹ được cho là đang chuyển hướng sang nhập khẩu cá tra từ Việt Nam để thay thế cho nguồn hàng cá rô phi Brazil. Dự báo xuất khẩu cá tra Việt Nam sẽ có cơ hội tăng trưởng mạnh…
Xuất khẩu cá tra của Việt Nam ghi nhận những tín hiệu phục hồi
tích cực trong nửa đầu năm 2025. Dẫn số liệu từ Cục Hải quan (Bộ Tài chính), Hiệp
hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết tháng 7/2025, kim
ngạch xuất khẩu cá tra Việt Nam đạt 197 triệu USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm
2024; lũy kế 7 tháng đầu năm 2025 đạt 1,22 tỷ USD, tăng 11,1% so với cùng kỳ
năm 2024.
Trong 6 tháng đầu năm 2025, nhóm sản phẩm cá tra thuộc mã
HS03 (gồm cá tươi, ướp lạnh và đông lạnh) chiếm tới 98% tổng kim ngạch xuất khẩu
cá tra, với 997 triệu USD, tăng 11%. Đặc biệt, cá tra phi lê đông lạnh (HS0304)
tiếp tục là mặt hàng chủ lực, đóng góp 821 triệu USD – tăng 11% so với cùng kỳ
và chiếm hơn 80% tổng kim ngạch nhóm HS03.
Trung Quốc và Hồng Kông vẫn tiếp tục khẳng định là thị trường
tiêu thụ cá tra số 1 của Việt Nam. Tuy nhiên, thị trường này chứng kiến tăng
trưởng âm về nhập khẩu cá tra Việt Nam trong tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2025. Cụ
thể, xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc và Hồng Kông trong tháng 6/2025 đạt 53
triệu USD, giảm 4% so với tháng 6/2024; lũy kế 6 tháng đầu năm 2025 đạt 249 triệu
USD, giảm 4% so với cùng kỳ năm 2024.
CƠ HỘI TÁI LẬP MỐC 2 TỶ USD
Tại thị trường Mỹ, cá tra Việt Nam chứng kiến đà phục hồi mạnh
mẽ. Theo đó, xuất khẩu trong tháng 6/2025 đạt 34 triệu USD, tăng 23% so với
cùng kỳ; lũy kế 6 tháng đầu năm 2025 đạt 175 triệu USD, tăng 10% so với nửa đầu
năm 2024. Riêng các sản phẩm cá tra chế biến sâu thuộc mã HS16 xuất khẩu sang Mỹ
đạt 26 triệu USD, tăng tới 48% nhờ nhiều doanh nghiệp chủ động “gom hàng” trước
thời điểm áp thuế.
Tuy nhiên, VASEP cũng lưu ý mức tăng này chủ yếu đến từ các
hợp đồng FOB/CIF được ký từ đầu năm 2025, trước khi Mỹ công bố khả năng áp thuế
chống trợ cấp đối với một số mặt hàng thủy sản. Trong bối cảnh này, nhiều doanh
nghiệp Việt Nam đã linh hoạt chuyển hướng sang các sản phẩm chế biến sâu, chất
lượng cao để tăng giá trị xuất khẩu và giảm thiểu rủi ro bị áp thuế bổ sung.
Sau Mỹ, Brazil cũng là thị trường có sức tiêu thụ mạnh mẽ đối
với sản phẩm cá tra Việt Nam. Trong tháng 6/2025, xuất khẩu cá tra sang quốc
gia Nam Mỹ này đạt 16 triệu USD, tăng 111% so với tháng 6/2024. Lũy kế trong nửa
đầu năm 2025, xuất khẩu cá tra sang Brazil đạt 175 triệu USD, tăng 10% so với
cùng kỳ năm 2024.
VASEP cho biết ngày 5/7/2025, tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt
Nam tổ chức tại Thủ đô của Brazil, Công ty Cổ phần Nam Việt (NAVICO) và Công ty
AV09 Comercio Exporter Ltda của Brazil đã ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh
vực thủy sản. Trước đây, NAVICO là doanh nghiệp tham gia cung ứng trong lô hàng
đầu tiên gồm cá tra, cá basa và rô phi xuất khẩu chính ngạch từ Việt Nam sang
Brazil – một dấu mốc lịch sử trong quan hệ thương mại nông nghiệp giữa hai quốc
gia.
Hiện nay, Việt Nam và Brazil nhất trí đẩy nhanh đàm phán FTA
giữa Việt Nam và khối MERCOSUR (Thị trường chung Nam Mỹ), hoàn thiện khung pháp
lý về đầu tư, tạo thuận lợi về visa và mở rộng đường bay nhằm tăng cường kết nối
doanh nghiệp và kinh tế hai nước trong thời gian tới.
Đối với EU, xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang thị trường
này trong tháng 6/2025 đạt 13 triệu USD, giảm 15% so với tháng 6/2024; lũy kế nửa
đầu năm 2025 đạt 90 triệu USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2024.
Hà Lan vẫn là quốc gia nhập khẩu nhiều nhất các sản phẩm cá
tra Việt Nam trong khối EU. Trong 6 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu cá tra sang
Hà Lan đạt 26 triệu USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2024. Nhu cầu tại thị trường
này đang có dấu hiệu phục hồi chậm nhưng bền vững, đặc biệt với các sản phẩm đạt
chứng nhận bền vững và truy xuất nguồn gốc rõ ràng.
BƯỚC NGOẶT TỪ CHÍNH SÁCH THUẾ CỦA MỸ
Theo VASEP, với đà phục hồi tích cực từ đầu năm, ngành cá
tra Việt Nam có nhiều cơ hội để tái lập mốc xuất khẩu 2 tỷ USD trong cả năm
2025. Tuy nhiên, VASEP cũng cảnh báo ngành cần tiếp tục thận trọng trước những
thách thức như rào cản kỹ thuật gia tăng, xu hướng bảo hộ thương mại và biến động
chi phí logistics toàn cầu.
Tổng thống Trump đã chính thức tuyên bố áp dụng mức thuế đối
ứng mới với tất cả hàng hóa nhập khẩu từ các quốc gia vào Mỹ, có hiệu lực kể từ
ngày 7/8/2025. Theo đó, Việt Nam chịu mức thuế quan 20%. Trước nguy cơ bị áp
thuế từ Mỹ, một số doanh nghiệp cá tra của Việt Nam đã chuyển sang các sản phẩm
chế biến sâu, chất lượng cao để nâng giá trị, đồng thời tránh rủi ro bị đội giá
sau thuế.
Bà Thu Hằng, chuyên gia phân tích thị trường cá tra của
VASEP, cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp thuế quan cho Brazil lên
đến mức cao nhất là 50%, các mức thuế này có hiệu lực từ ngày 7/8/2025.
Theo Trung tâm Thương mại quốc tế (ITC), Brazil hiện là nguồn
cung cấp cá thịt trắng lớn thứ 5 vào thị trường Mỹ sau Trung Quốc, Việt Nam,
Iceland và Colombia với kim ngạch đạt gần 59 triệu USD trong năm 2024, chủ yếu
là cá rô phi (phi lê tươi, ướp lạnh, đông lạnh – các mã HS 030431, 030323,
030461). Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2025, xuất cá rô phi của Brazil sang Mỹ đã đạt
hơn 32 triệu USD, tăng 62% so với cùng kỳ năm 2024.
“Với mức thuế lên đến 50%, có hiệu lực từ 7/8/2025, nếu áp dụng
với nhóm mặt hàng cá thịt trắng, giá nhập khẩu cá rô phi bình quân từ Brazil có
thể tăng từ 2,7–2,9 USD/kg hiện nay lên hơn 4 USD/kg, mức giá đủ sức khiến các
nhà nhập khẩu Mỹ phải cân nhắc lại toàn bộ kế hoạch thu mua”, bà Hằng nhận định...
Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 32-2025 phát hành ngày 11/8/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:
Thúc đẩy mở rộng thương mại và đầu tư giữa Canada - Việt Nam
Cơ quan Xúc tiến xuất khẩu Canada và VinaCapital đã ký kết Biên bản ghi nhớ nhằm tăng cường thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa Canada và Việt Nam…
Định hướng vận tải liên phương thức ở “cửa ngõ logistics” Việt Nam - Campuchia tại Tây Ninh
Tỉnh Tây Ninh đang bước vào giai đoạn quan trọng trong tiến trình khẳng định vị thế là “cửa ngõ logistics” của Việt Nam sang Campuchia, đồng thời đóng vai trò trung chuyển trong Hành lang kinh tế Đông - Tây (EWEC) kết nối 4 quốc gia Campuchia - Lào - Thái Lan - Việt Nam...
Hơn 300 doanh nghiệp tham dự triển lãm quốc tế ngành xây dựng
Triển lãm quốc tế ngành xây dựng tại TP.HCM quy tụ gần 1.400 gian hàng từ 300 doanh nghiệp đến giới thiệu sản phẩm, công nghệ mới và mở rộng cơ hội hợp tác cho thị trường xây dựng Việt Nam…
Tăng trưởng Doanh thu & Lợi nhuận Bán lẻ Đa kênh nhờ AI
Ở số đầu tiên trong chuỗi series về “AI in Retail” (AI trong lĩnh vực bán lẻ), The WISE Talk số 14 với chủ đề “Tăng trưởng Doanh thu & Lợi nhuận Bán lẻ Đa kênh nhờ AI” phát sóng vào 14:00, Thứ Năm, ngày 14/8/2025 trên trang chủ VnEconomy…
ESG- Chìa khóa mở cánh cửa thị trường quốc tế cho OCOP
Các sản phẩm OCOP của Việt Nam đã chiếm được cảm tình của nhiều người tiêu dùng ở nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên, người tiêu dùng toàn cầu không chỉ dừng lại ở chất lượng sản phẩm mà còn cả khả năng kể câu chuyện bền vững của nó…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: