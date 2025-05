Giá hồi phục 25% sau "bão" thuế quan, quỹ ngoại bán ra 250.000 cổ phiếu DGC

Quỹ ngoại Dragon Capital vừa báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã DGC-HOSE).

Theo đó, quỹ ngoại Dragon Capital đã bán ra 250.000 cp DGC trong phiên 13/05, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu vốn tại đây xuống dưới ngưỡng 7%, tương ứng còn hơn 26,4 triệu cp - trong đó, Quỹ Amersham Industries Limited bán 125.000 cp; Quỹ Norges Bank bán 125.000 cp.

Ước tính, với giá đóng cửa của DGC trong phiên 13/5 ở mức 91.600 đồng/cp, Dragon Capital có thể đã thu về gần 23 tỷ đồng và giá cổ phiếu DGC đã phục hồi khoảng 25% kể từ vùng đáy thiết lập vào ngày 09/04 do chính sách thuế quan.

Mới đây, Bộ Tài chính vừa đề xuất nâng thuế xuất khẩu đối với sản phẩm photpho vàng (P4) từ mức hiện tại 5% lên 15%, nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường và bảo vệ trữ lượng quặng apatit cho các ngành sản xuất trong nước mang tính chiến lược như bán dẫn.

Trong kịch bản xấu nhất, nếu mức thuế 15% được thông qua, chúng tôi ước tính tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2025F–28F của DGC sẽ giảm khoảng 9%. Ước tính này đã phản ánh mức thuế xuất khẩu 0% áp dụng cho thị trường Nhật Bản (chiếm khoảng 40% giá trị xuất khẩu P4 của DGC) kể từ năm 2026, theo hiệp định CPTPP.

Tuy nhiên, VCSC cho rằng tác động thực tế có thể thấp hơn mức 9% nhờ một số yếu tố hỗ trợ sau:

Một là, kiến nghị giữ nguyên mức thuế: DGC đang kiến nghị tới các cơ quan chức năng về việc duy trì mức thuế xuất khẩu hiện tại là 5%. Chúng tôi kỳ vọng mức thuế cuối cùng, nếu được chấp nhận kiến nghị, sẽ được giữ ở mức 5% hoặc tăng nhẹ nhưng không đạt đến mức 15% như đề xuất ban đầu.

Hai là, Khả năng chuyển phần chi phí thuế tăng thêm sang khách hàng: Theo trao đổi với ban lãnh đạo, DGC có khả năng chuyển phần chi phí thuế tăng thêm sang khách hàng – đặc biệt với các khách hàng ở thị trường Đông Á – nhờ vào vị thế tốt để thương lượng giá khi có chất lượng sản phẩm tốt, khó tìm nhà cung cấp thay thế.

Ba là, Các biện pháp giảm thiểu tác động khác: Công ty đang xem xét các chiến lược bổ sung như gia tăng tỷ trọng xuất khẩu sang các thị trường Đông Á – nơi giá bán cao hơn và vẫn còn dư địa gia tăng giá bán, và đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm axit photp horic nhiệt (TPA) – mặt hàng chế biến sâu từ P4.

Nhìn chung, VCSC cho rằng đề xuất tăng thuế có thể gây tác động tiêu cực đến tâm lý thị trường trong ngắn hạn, nhưng các yếu tố nền tảng dài hạn của DGC vẫn vững chắc. Do đó, VCSC duy trì khuyến nghị "mua" đối với cổ phiếu DGC với giá mục tiêu 126.000 đồng/cổ phiếu.

Về kết quả kinh doanh quý 1/2025, lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2025 của DGC là 836,79 tỷ đồng, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm 2024.



Theo giải trình từ phía công ty, lợi nhuận tăng là do doanh thu quý 1/2025 đạt 2.810 tỷ đồng, tăng 17,84% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: doanh thu phân bón các loại tăng 19%, doanh thu DAP tăng 37%; doanh thu bột giặt và các chất tẩy rửa tăng 14,7%; Phốt pho vàng và H3P04: doanh thu tăng 13%; Mặt khác, lợi nhuận gộp quý 1/2025 đạt 980 tỷ đồng, tăng 27,9% so với cùng kỳ năm 2024 và lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh quý 1/2025 đạt 977,8 tỷ đồng, tăng 27,3% so với cùng kỳ năm 2024.