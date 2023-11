Giá tăng 196%, BSI muốn bán hết cổ phiếu quỹ với giá 24.391 đồng/cổ phiếu

Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV (mã BSI-HOSE) thông báo về giao dịch bán cổ phiếu quỹ.

Theo đó, BSI thông báo bán toàn bộ 505.600 cổ phiếu quỹ nhằm tăng vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh. Phương án này đã được HĐQT công ty thông qua hồi cuối tháng 9 vừa qua.

Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 30/11 đến ngày 29/12/2023 theo phương thức khớp lệnh trực tiếp trên sàn với giá bán không thấp hơn 24.391 đồng/cp.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên ngày 21/11 giá cổ phiếu BSI tăng gần 2,8% lên mức 46.050 đồng/cp và tăng gần 196% từ đầu năm đến nay.



Còn trên BCTC quý 3/2023, số cổ phiếu quỹ trên được ghi nhận 4,887 tỷ đồng, tăng gần 200 tỷ so với hồi đầu năm (4,689 tỷ đồng), tương ứng hơn 9.666 đồng/cổ phiếu.

Về kết quả kinh doanh, quý 3/2023, BSC ghi nhận doanh thu hoạt động tăng 52% so với cùng kỳ từ 254 tỷ lên 386 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gấp 6,5 lần cùng kỳ năm trước từ 18,8 tỷ lên 123 tỷ.

Theo giải trình từ BSI, lợi nhuận tăng gần 6 lần so với cùng kỳ là do doanh thu hoạt động quý 3/2023 tăng 52% so với cùng kỳ do doanh thu từ hoạt động cho vay tăng 82% và doanh thu từ hoạt động môi giới tăng 34%.

Mặt khác, chi phí hoạt động quý 3 này chỉ tăng 2% do chi phí cho hoạt động tự doanh và chi phí nghiệp vụ môi giới (chiếm tỷ trọng trong cơ cấu chi phí hoạt động) không thay đổi nhiều giữa hai kỳ.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu của Chứng khoán BIDV đạt 990 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ (841 tỷ) và lợi nhuận trước thuế ở mức 428 tỷ - tăng gấp hơn 3 lần (129 tỷ) và đạt 76% kế hoạch năm; lãi sau thuế 344 tỷ - tăng 258% so với cùng kỳ năm trước (96 tỷ đồng).