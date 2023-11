Giá tăng mạnh, công ty liên quan Tổng giám đốc IDC không mua hết 6 triệu cổ phiếu như đăng ký

Tổng Công ty IDICO – CTCP (mã IDC-HNX) vừa báo cáo giao dịch của Công ty TNHH Kinh doanh và cho thuê nhà Tân Bách Việt - người có liên quan đến Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT IDC.

Theo đó, Công ty TNHH Kinh doanh và cho thuê nhà Tân Bách Việt, tổ chức liên quan ông Đặng Chính Trung, Tổng Giám đốc IDICO đã mua vào 4.002.000 cổ phiếu trong tổng đăng ký 6.000.000 cổ phiếu, tỷ lệ mua thành công là 66,7% tổng lượng đăng ký, để nâng sở hữu từ 1,69% vốn điều lệ, lên hơn 9,59 triệu cổ phiếu, tương ứng 2,91% vốn điều lệ.

Lý do không mua hết lượng đăng ký được Công ty TNHH Kinh doanh và cho thuê nhà Tân Bách Việt đưa ra do thị trường không thuận lợi.

Trước đó, HĐQT IDICO thống nhất phê duyệt đề án góp vốn thành lập CTCP IDICO Vinh Quang (IDICO-IVC) với ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản. Trụ sở chính tại thôn Cúc Phố, xã Vinh Quang, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng. IDICO-IVC có vốn điều lệ 550 tỷ đồng, do IDICO góp 99.99% vốn.

Mới đây, SSI Research vừa có đánh giá khả quan cho cổ phiếu IDC với giá mục tiêu là 53.200 đồng/cổ phiếu do diện tích MOUs tăng trưởng tích cực là động lực thúc đẩy lợi nhuận trong các quý sắp tới.

Luận điểm đầu tư của SSI Research là IDC là một trong những nhà phát triển khu công nghiệp lớn nhất Việt Nam, với 631 ha đất cho thuê tại các tỉnh Long An, Bà Rịa Vũng Tàu và Thái Bình. Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng thấp sẽ giúp IDC duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp KCN ở mức trên 42% cho đến năm 2026.

Theo đó, SSI Research tiếp tục duy trì khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu IDC và giá mục tiêu 1 năm lên 53.200 đồng/cp, tương ứng với tiềm năng tăng giá là 9%. Tại thời điểm cuối Q3/2023, IDC đã ký 122 ha các hợp đồng MOU và hợp đồng thuê mới. Với lịch thanh toán được đẩy nhanh, dòng tiền vào của IDC sẽ tiếp tục duy trì tích cực. Do đó, chúng tôi cho rằng IDC sẽ duy trì cổ tức bằng tiền mặt ở mức 40% trên mệnh giá cho năm 2024, tương ứng với tỷ suất cổ tức là 8,9%.

Trong quý 4/2023, SSI Reasearch ước tính tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 1,8 nghìn tỷ đồng (tăng 48% so với cùng kỳ) và 430 nghìn tỷ đồng (tăng 44% so với cùng kỳ), do mức nền thấp được thiết lập trong Q4/2022. Trong năm 2024, chúng tôi kỳ vọng doanh thu của IDC là 7,9 nghìn tỷ đồng (tăng 16,4% so với cùng kỳ) và LNTT là 2,4 nghìn tỷ đồng (tăng 43% so với cùng kỳ).

Được biết, trong 9 tháng đầu năm 2023, công ty ghi nhận doanh thu đạt 4.998 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ năm trước. Lãi trước thuế và lãi ròng 9 tháng lần lượt ở mức 1.296 tỷ đồng và 842 tỷ đồng, tương ứng giảm 29% và 60% so với cùng kỳ. So với kế hoạch lãi trước thuế 2.525 tỷ đồng năm 2023, IDICO thực hiện được 51%.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/11, cổ phiếu IDC đứng giá ở mức 49.000 đồng/cổ phiếu và tăng 54,57% từ hồi đầu năm đến nay.