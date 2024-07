Giá vàng bất ngờ lao dốc chóng mặt trước thềm số liệu kinh tế Mỹ

Giá vàng thế giới đột ngột giảm mạnh trong phiên sáng nay (25/7) tại thị trường châu Á, trượt sâu dưới mốc 2.400 USD/oz, trong bối cảnh chứng khoán toàn cầu bán tháo. Cú giảm này diễn ra vào thời điểm nhà đầu tư đang chờ các báo cáo kinh tế Mỹ quan trọng dự kiến công bố vào ngày thứ Năm và thứ Sáu.

Lúc hơn 10h trưa theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại châu Á có lúc giảm 24,9 USD/oz so với đóng cửa phiên ngày thứ Tư tại thị trường Mỹ, tương đương giảm 1,04%, còn 2.372,4 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Trước đó, giá vàng đã tăng nhẹ vào đầu phiên giao dịch.

Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá trên tương đương khoảng 72,8 triệu đồng/lượng, giảm 1,1 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Trong phiên đêm qua tại New York, giá vàng chốt ở mức 2.397,3 USD/oz, giảm 12,7 USD/oz, tương đương giảm 0,5% so với mức giá đóng cửa của phiên trước.

Việc giá vàng giảm dưới mốc 2.400 USD/oz có thể là một tín hiệu kỹ thuật xấu khiến nhiều nhà đầu tư đẩy mạnh việc bán ra, dẫn tới giá giảm sâu hơn.

Ngoài ra, vàng còn đang bị bán tháo cùng chứng khoán toàn cầu. Phiên ngày thứ Tư, hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq của chứng khoán Mỹ giảm mạnh nhất 2 năm sau báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 gây thất vọng của hai công ty công nghệ vốn hóa lớn là Tesla và Alphabet.

Sáng nay, chứng khoán châu Á cũng “đỏ lửa”. Lúc hơn 10h theo giờ Việt Nam, thị trường Australia giảm 1,2%; Nhật Bản giảm hơn 2,5%; Hàn Quốc giảm 1,8%; Hồng Kông giảm 1,5%...

Theo một số chuyên gia, nhà đầu tư có thể đang bán vàng để chốt lời hoặc bù lỗ cho danh mục chứng khoán.

Gần đây, đã có nhà phân tích cảnh báo rằng việc vàng bị bán tháo cùng với chứng khoán là một dấu hiệu đáng lo ngại đối với xu hướng giá lên của kim loại quý này. So với mức kỷ lục thiết lập hồi giữa tháng này, giá vàng hiện đã giảm hơn 100 USD/oz.

Ngoài ra, giá vàng còn lao dốc ngay cả khi đồng USD đang giảm giá. Chỉ số Dollar Index sáng nay có lúc còn 104,2 điểm, giảm gần 0,2% so với mức giá đóng cửa của phiên ngày thứ Tư tại New York.

“Nếu nhin vào các yếu tố nền tảng, không có lý do gì để vàng chịu áp lực giảm lớn đến như vậy. Bởi vậy, có vẻ như một số nhà đầu tư đang chốt lãi và trên phương diện kỹ thuật, giá vàng có thể giảm sâu hơn”, nhà phân tích cấp cao Kelvin Wong của công ty phân tích và dữ liệu OANDA nhận định với hãng tin Reuters.

Diễn biến giá vàng thế giới 6 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics

Thị trường đang chờ báo cáo tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 2 dự kiến được Bộ Thương mại Mỹ công bố vào ngày thứ Năm. Tiếp đó, báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) - sẽ được Bộ Thương mại Mỹ công bố vào ngày thứ Sáu.

Những số liệu quan trọng này có thể định hình lại kỳ vọng về thời điểm Fed bắt đầu giảm lãi suất. Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường đang đặt cược khả năng hơn 91% Fed bắt đầu hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 9, với mức giảm 0,25 điểm phần trăm.

Nếu báo cáo PCE cho thấy lạm phát tiếp tục giảm tốc, khả năng Fed hạ lãi suất vào tháng 9 sẽ tăng lên, giá vàng có thể hồi phục - theo ông Wong. Tương tự, nếu báo cáo GDP yếu hơn dự báo, giá vàng sẽ có cơ hội tăng trở lại.

Theo dự báo của giới chuyên gia, kinh tế Mỹ đạt tốc độ tăng trưởng hàng năm 2% trong quý 2, tăng từ mức 1,4% đạt được trong quý 1.

Về báo cáo PCE, chỉ số PCE lõi được dự báo tăng 0,1% trong tháng 6 so với tháng trước, từ mức tăng 0,08% của tháng 5. So với cùng kỳ năm ngoái, cả PCE toàn phần và PCE lõi được dự báo tăng 2,5%, giảm tốc nhẹ so với mức tăng 2,6% ghi nhận trong tháng 5.

Theo một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters, chuyên gia dự báo giá vàng có thể lập kỷ lục mới trong những tháng tới.

“Bấp bênh chính trị trước bầu cử ở Mỹ và rủi ro địa chính trị gia tăng sẽ làm gia tăng mức độ biến động của thị trường tài chính và có thể ảnh hưởng tới các biến số vĩ mô trên diện rộng. Điều này có thể thúc đẩy nhà đầu tư tìm cách giảm rủi ro cho danh mục bằng cách mua những tài sản an toàn như vàng”, một báo cáo của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) nhận định.