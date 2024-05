Giá vàng thế giới hồi mạnh, trong nước bật về 90 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới phục hồi khá mạnh từ mức đáy của 2 tuần, trong bối cảnh giới đầu tư chờ một báo cáo lạm phát quan trọng của Mỹ trong tuần này. Giá vàng miếng trong nước sáng nay (28/5) tăng lên mốc 90 triệu đồng/lượng, cao hơn gần 18 triệu đồng/lượng so với giá quốc tế quy đổi.

Lúc gần 10h trưa, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 88,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 90 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng tương ứng 700.000 đồng/lượng và 600.000 đồng/lượng so với cùng thời điểm ngày hôm qua.

Nhẫn tròn trơn 99,99 hiệu Phú Quý có giá 75,6 triệu đồng/lượng và 76,95 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán, tăng 400.000 đồng/lượng và 250.000 đồng/lượng.

Nhẫn tròn 99,99 hiệu Rồng Thăng Long của Công ty Bảo Tín Minh Châu được báo giá ở mức 75,58 triệu đồng/lượng và 76,98 triệu đồng/lượng, tăng 240.000 đồng/lượng và 190.000 đồng/lượng.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 88,4 triệu đồng/lượng và 90,4 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng ở mỗi đầu giá.

Giá nhẫn tròn 99,99 SJC được niêm yết ở mức 75 triệu đồng/lượng và 76,6-76,7 triệu đồng/lượng tuỳ trọng lượng sản phẩm, tăng 200.000 đồng/lượng.

Cùng thời điểm trên, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng 0,7 USD/oz so với đóng cửa phiên Mỹ đêm qua, giao dịch ở mức 2.352,4 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Mức giá này tương đương khoảng 72,2 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, tăng 300.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Như vậy, có thể thấy giá vàng miếng đang tăng mạnh hơn so với giá quốc tế, trong khi giá các sản phẩm vàng nhẫn phản ánh sát hơn mức tăng của giá quốc tế. So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ đang cao hơn 17,8-18,2 triệu đồng/lượng, còn giá vàng nhẫn cao hơn gần 5 triệu đồng/lượng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Hai tại New York, giá vàng giao ngay tăng 14,4 USD/oz, tương đương tăng khoảng 0,6%, đạt 2.351,7 USD/oz.

Hôm thứ Sáu, giá vàng giảm xuống mức thấp nhất 2 tuần, giảm hơn 100 USD/oz so với mức kỷ lục thiết lập vào đầu tuần, do giới đầu tư lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ lãi suất cao hơn lâu hơn để ứng phó với sự dai dẳng của áp lực lạm phát. Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) mà Bộ Thương mại Mỹ dự kiến công bố trong tuần này sẽ có ảnh hưởng lớn đến kỳ vọng lãi suất, do đó có thể khiến giá vàng biến động.

Diễn biến giá vàng thế giới 5 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Với căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông không còn “nóng” như hồi tháng 4, giá vàng đang chịu sự chi phối chính của các số liệu kinh tế Mỹ và triển vọng lãi suất Fed. Nếu Fed lùi thời điểm bắt đầu hạ lãi suất, giá vàng sẽ rơi vào thế bất lợi vì kim loại quý này là một tài sản không có lãi suất.

“Tôi cho rằng giá vàng có thể phục hồi nhẹ rồi sau đó lại kiểm thử vùng hỗ trợ 2.280-2.300 USD/oz. Giá vàng có thể giảm sâu hơn nếu các số liệu kinh tế Mỹ tiếp tục mạnh hơn dự báo”, nhà phân tích cấp cao Matt Simpson của công ty City Index nhận định với hãng tin Reuters.

Với quan điểm thận trọng về triển vọng giá vàng trong ngắn hạn, ông Simpson nhấn mạnh rằng nhiều nhà đầu cơ giá lên vàng đã thanh lý trạng thái và một số khác chuyển sang đầu cơ giá xuống. “Tôi không cho rằng giá vàng sẽ sớm lập đỉnh mới nếu Fed còn tiếp tục duy trì lập trường lãi suất cao hơn lâu hơn”, ông nói.

Số liệu từ thị trường tương lai đang phản ánh nhà giao dịch ngày càng hoài nghi về khả năng Fed giảm lãi suất nhiều hơn một lần trong năm nay. Theo công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, khả năng Fed bắt đầu giảm lãi suất vào tháng 9 hiện còn không đáng kể, trong khi khả năng Fed bắt đầu giảm lãi suất vào tháng 11 tăng lên mức 63%.

Đồng USD trên thị trường quốc tế giảm giá khi thị trường tài chính Mỹ đóng cửa phiên ngày thứ Hai để nghỉ lễ Memorial Day. Chỉ số Dollar Index sáng nay dao động quanh mốc 104,4 điểm, từ mức 104,7 điểm vào sáng hôm qua.

Trong nước, Vietcombank báo giá USD ở mức 25.238 đồng (mua vào) và 25.468 đồng (bán ra), giảm 13 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.