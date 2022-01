“Giao dịch khai niên - Lộc vàng đại cát” cùng Sacombank

Từ ngày 1/2 đến hết ngày 31/3/2022, Sacombank triển khai chương trình khuyến mãi “Giao dịch khai niên - Lộc vàng đại cát” dành cho khách hàng cá nhân sử dụng thẻ tín dụng quốc tế cá nhân, giao dịch trên ứng dụng Mobile Banking (Sacombank mBanking) và Sacombank Pay.

Theo đó, từ ngày 1 đến hết ngày 10/2/2022 (mùng 1 đến hết mùng 10 Tết Nguyên đán), 790 khách hàng đầu tiên trong ngày khi giao dịch thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế cá nhân Sacombank với giá trị hóa đơn từ 300.000 đồng sẽ được tặng 79.000 đồng. Mỗi khách hàng được tặng tiền 1 lần duy nhất trong suốt thời gian diễn ra chương trình và số tiền được tặng sẽ được gửi vào thẻ tín dụng của khách hàng.

Đồng thời, từ ngày 1/2 đến hết ngày 31/3/2022, với mỗi giá trị giao dịch trị giá 300.000 đồng khách hàng còn tích lũy được 1 đồng tiền may mắn, giao dịch trực tuyến sẽ được nhân đôi đồng tiền may mắn, giao dịch vào các ngày mùng 1 đến hết mùng 10 Tết Nguyên đán sẽ được nhân ba đồng tiền may mắn. Kết thúc chương trình khuyến mãi, 3 khách hàng tích lũy được nhiều đồng tiền may mắn nhất sẽ nhận được 1 lượng vàng SBJ (đi kèm điều kiện phát sinh ít nhất 3 giao dịch tại 3 điểm đơn vị chấp nhận thẻ khác nhau), 6 khách hàng tích lũy nhiều đồng tiền may mắn tiếp theo sẽ nhận được 1 chỉ vàng SBJ, 9 khách hàng tích lũy nhiều đồng tiền may mắn tiếp theo sẽ được tặng 3,9 triệu đồng vào thẻ tín dụng khách hàng dùng để giao dịch.

Bên cạnh đó, từ ngày 1 đến hết ngày 6/2/2022 (mùng 1 đến hết mùng 6 âm lịch), 390 khách hàng đầu tiên mỗi ngày thực hiện nạp tiền điện thoại với mệnh giá từ 200.000 đồng trên ứng dụng Mobile Banking hoặc Sacombank Pay sẽ được tặng 68.000 đồng; từ ngày 6 đến hết ngày 10/2/2022 (mùng 6 đến hết mùng 10 âm lịch), 390 khách hàng đầu tiên mỗi ngày chuyển tiền nhanh Napas 24/7 với giá trị giao dịch từ 10 triệu đồng trên ứng dụng Mobile Banking hoặc Sacombank Pay sẽ được tặng 79.000 đồng; từ ngày 8 đến hết ngày 10/2/2022 (mùng 8 đến hết mùng 10 âm lịch), 79 khách hàng đầu tiên mỗi ngày thanh toán QR thanh toán QR trên ứng dụng Mobile Banking hoặc Sacombank Pay với mệnh giá từ 5 triệu đồng tại 4 cửa hàng SBJ ở Tp.HCM (gồm Trung tâm Kim hoàn 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, SBJ 266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, SBJ Thủ Đức và SBJ Golf Tân Sơn Nhất) sẽ được tặng 390.000 đồng. Mỗi khách hàng được tặng tiền một lần 1 lần duy nhất trên mỗi ứng dụng cho mỗi dịch vụ trong suốt thời gian diễn ra chương trình, số tiền được tặng sẽ được gửi vào tài khoản thanh toán/ ứng dụng tài khoản Sacombank Pay/ thẻ của khách hàng.

Đặc biệt, khách hàng cá nhân còn có thể lì xì cho người thân, bạn bè nhân dịp năm mới bằng cách chuyển tiền nhanh 24/7 trên Internet Banking, Mobile Banking hoặc sử dụng tính năng "Lì xì" tại danh mục "Giao dịch" trên ứng dụng Sacombank Pay mà không cần tiền mặt hay phong bao và có thể tuỳ chọn số tiền may mắn như 686868, 888888, 6666,... Riêng với Sacombank Pay, khách hàng còn có thể gửi kèm những tấm thiệp độc đáo được thiết kế riêng cho mùa tết Nhâm Dần cùng những lời chúc ý nghĩa cho bạn bè, người thân, đồng nghiệp...