Hải Phòng thu hút thêm gần 10.000 tỷ đồng đầu tư từ 3 dự án mới

Dự án đáng chú ý nhất chính Công ty cổ phần Giải pháp năng lượng VinES làm chủ đầu tư. Doanh nghiệp này chi gần 3.300 tỷ để nghiên cứu, phát triển và sản xuất Cell Pin 1, đây là một trong những lĩnh vực phát triển công nghiệp hiện đại và khá mới, đặc biệt là đối với Hải Phòng.

Theo giấy chứng nhận đầu tư, dự án này sẽ sản xuất pin và ắc quy tại nhà xưởng thuê trong Tổ hợp sản xuất ô tô VinFast, đảo Cát Hải, huyện Cát Hải, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải (Hải Phòng). Với quy mô nhà xưởng diện tích khoảng 27.000 m2, sản phẩm, dịch vụ cung cấp là Cell pin và các linh phụ kiện đi kèm với công suất thiết kế 2,2 GWh/năm.

Dự án thứ hai do Công ty Zim Integrated shipping services Ltd (một trong 20 hãng vận tải đa phương thức hàng đầu toàn cầu, chuyên vận chuyển hàng hóa quốc tế của Israel) và Công ty cổ phần Xếp dỡ Hải An ( Hải Phòng – Việt Nam) làm chủ đầu tư. Với tổng vốn đầu tư 1.383,3 tỷ đồng, dự án hình thành với mục tiêu cung cấp các loại hình dịch vụ vận tải biển, logistics. Dự kiến vận hành, khai thác từ quý IV/2023.

Dự án thứ 3 thuộc về lĩnh vực Đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội phục vụ người lao động. Theo giấy chứng nhận đầu tư, dự án sẽ triển khai tại Tổng kho 3 Lạc Viên, 142 Lê Lai do Công ty cổ phần Thái - Holding làm chủ đầu tư, với tổng vốn đầu tư gần 4.900 tỷ đồng.

Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội để bán và cho thuê (bán tối đa 80%, cho thuê tối thiểu 20%), nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển về nhà ở xã hội của Thành phố và Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 12/4/2022 của HĐND Thành phố về Đề án xây dựng nhà ở xã hội kết hợp giải quyết nhà ở cho các hộ dân sinh sống tại các chung cư cũ trên địa bàn.

Ngoài 3 dự án cụ thể nêu trên, mới đây UBND TP. Hải Phòng và Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng cũng đã có cuộc làm việc và ký biên bản ghi nhớ hợp tác về việc nghiên cứu dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tràng Duệ 3 trên địa bàn huyện An Lão ( Hải Phòng)

Theo đó, khu công nghiệp Tràng Duệ 3 có quy mô 687ha, sẽ gồm các hạng mục: hệ thống cấp điện, hệ thống cấp nước sạch từ 2 nguồn với công suất hơn 20.000m3, nhà máy xử lý nước thải với công suất 13.800 m3; đường trục chính đảm bảo được 6 làn xe.

Hiện tại khu công nghiệp Tràng Duệ có tổng quy mô 1.088ha. Trong đó, giai đoạn I và II là 401ha, đã được lấp đầy toàn bộ với 88 dự án, 85% là các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Được biết, dự án giai đoạn III lần này có tổng mức đầu tư dự khoảng 8.000 - 10.000 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng là công ty con của Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (HoSE: KBC). Tính đến cuối tháng 9/2021, Kinh Bắc nắm 86,54% vốn công ty này. Ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc cũng là người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng.