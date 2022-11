Hai yếu tố cần quan tâm bên cạnh lãi suất khi gửi tiết kiệm

GIA TĂNG THU NHẬP TỪ LÃI TIẾT KIỆM

Độ tuổi biết tiết kiệm đang dần “trẻ hóa”. Sự xuất hiện của xu hướng về hưu sớm đã cho thấy tầm quan trọng của các khoản tiết kiệm cho cuộc sống tương lai. Người trẻ cũng đã bắt đầu xây dựng thói quen xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân cho các giai đoạn của cuộc đời, đặc biệt là giai đoạn hưu trí. Các hình thức phổ biến có thể kể đến như đầu tư chứng khoán, kinh doanh làm ăn với bạn bè, …..

Tuy nhiên, theo thống kê, từ độ tuổi 40, giai đoạn cần phải kiếm tiền nhiều nhất để chăm lo gia đình, chuẩn bị cho tương lai con cái và giai đoạn chuẩn bị nghỉ hưu cho chính mình thì hình thức gửi tiết kiệm nhận lãi cũng được cân nhắc bên cạnh hình thức đầu tư bất động sản hay tự kinh doanh, buôn bán,… vì tính an toàn và ổn định.

Chị M.Ngọc - 43 tuổi - đang là khách hàng của một ngân hàng, không ngần ngại chia sẻ: “Trước đây mình thường đem tiền mua đất, hùn vốn, nhưng bây giờ mình chọn gửi tiết kiệm vì lãi suất đang hấp dẫn và lại an tâm hơn. Tính ra tiền lãi tiết kiệm tạo ra khoản thu nhập thêm ổn định và tốt hơn cho mình trong tình hình hiện nay”.

Tìm hiểu về các gói sản phẩm tiết kiệm dành cho khách hàng tuổi trung niên, gói Tài Lộc của ACB là một sản phẩm đáp ứng nhiều mong muốn của khách hàng với nhiều quyền lợi hữu ích. Ví dụ như mức gửi linh hoạt 10.000.000 đồng sẽ giúp khách hàng có thể trích được một khoản để dành hợp lý từ tiền lương. Hiện khách hàng tham gia gói sản phẩm Tài Lộc của ACB còn được hưởng lãi suất cao hơn đến 0,9%/năm so với tiết kiệm truyền thống. Khách hàng có thể nhận lãi tiết kiệm qua ATM hoàn toàn miễn phí hoặc qua tài khoản online.

Đại diện ACB cho biết, gói Tài Lộc được thiết kế đặc biệt cho khách hàng từ 40 tuổi trở lên nhằm góp phần giúp khách hàng vừa cải thiện thêm thu nhập trong ngắn hạn và tạo thêm lợi ích cho kế hoạch độc lập tài chính trong dài hạn.

THÊM NIỀM TIN TỪ SỰ CHĂM SÓC CỦA NGÂN HÀNG

Gắn liền với cuộc sống của khách hàng, ACB khuyến khích sự tích luỹ là cần thiết ở bất cứ độ tuổi nào. Nếu như 40 tuổi có gói Tài Lộc thì từ 50 tuổi trở lên, khách hàng của ACB có thể tham gia vào sản phẩm Phúc An Lộc, một sản phẩm chủ lực dành cho khách hàng đang bước vào giai đoạn nghỉ hưu. Gói tiết kiệm Phúc An Lộc là sản phẩm được ACB triển khai từ nhiều năm nay và đang có mức lãi suất ưu đãi luôn cao hơn 0,2%/năm.

Ông Ng.Vinh, một khách hàng sắp nghỉ hưu nhấn mạnh yếu tố ông chọn ACB cho việc gửi tiết kiệm dưỡng già: “Thấy ACB có lãi suất ưu đãi dành riêng cho khách hàng độ tuổi hưu trí nên tôi quyết định gửi tiền vào đây. Nhưng lãi suất chỉ là một phần thôi, quan trọng là tôi chọn nơi gửi tiền uy tín, quản trị rủi ro tốt cùng với sự phục vụ khách hàng chu đáo để mình an tâm hơn”. Được biết, nhiều tổ chức trong và ngoài nước đều đánh giá cao ACB về chiến lược quản lý rủi ro hiệu quả, năng lực tài chính lành mạnh trong nhiều năm qua.

Không ngừng thể hiện sự quan tâm, nhân viên ACB luôn chăm sóc chu đáo, phục vụ ưu tiên cho khách hàng trên 60 tuổi đến giao dịch tại quầy, như: xếp số thứ tự ưu tiên, hướng dẫn vào quầy trống để được phục vụ nhanh chóng, không phải chờ đợi và luôn sẵn sàng lắng nghe, giải thích chi tiết mọi thắc mắc của khách hàng đến khi khách hiểu rõ.

Khi đến thì được ưu tiên chăm sóc, khi về lại được tặng quà khiến bà V.Mai - 54 tuổi - vô cùng hài lòng. ACB luôn dành nhiều quà tặng cho khách hàng, cứ đến gửi tiết kiệm là ngân hàng tặng quà. Một bộ ly xinh xắn được ACB gửi tặng bà khi gửi tiền theo chương trình “Tiết kiệm hôm nay, đủ đầy tương lai”.

“Tôi hay nói với hai đứa con gái là bố mẹ sẽ đi du lịch khi về hưu để tận hưởng tuổi già. Đợt này thấy lãi suất tiết kiệm tăng nên tôi gửi vào, vài năm nữa, khi tôi nghỉ hưu chắc sẽ đủ tiền đi đó đi đây. Kỳ này gửi tiền được tặng quà rồi nhưng nếu quay số may mắn trúng chuyến đi Đan Mạch thì đúng ý quá. Lúc nào tôi đến ACB gửi tiền cũng có quà tặng. Quà không lớn về giá trị nhưng thể hiện sự chăm sóc tận tình của ACB. Đúng là ngân hàng của mọi nhà”, bà Mai vui vẻ cho biết.

Bà V.Mai là trường hợp chứng minh cho ý niệm về nghỉ hưu đang dần được thay đổi. Theo một nghiên cứu về xu hướng hiện nay, nghỉ hưu không phải là “kết bài”, nó bắt đầu một phần đời mới quan trọng của con người - phần đời thứ ba, không đơn thuần là an dưỡng, mà là tiếp tục tìm kiếm, khám phá chính mình và tận hưởng cuộc sống. Và Phúc An Lộc là gói sản phẩm có thể giúp khách hàng hướng đến một cuộc sống hưu trí an nhàn, thoải mái tận hưởng giai đoạn tuổi vàng trọn vẹn nhất.

“Tiết kiệm hôm nay, đủ đầy tương lai” đang diễn ra trên toàn hệ thống ACB từ nay đến 31/3/2023.

Hiện nay, khách hàng gửi tiết kiệm tại ACB không chỉ được hưởng lãi suất hấp dẫn ưu đãi với nhiều gói tiết kiệm phù hợp nhu cầu mà còn 100% quay số trúng thưởng ngay được nhận quà với chương trình “Tiết kiệm hôm nay, đủ đầy tương lai” đang diễn ra trên toàn hệ thống ACB.

Được biết, chương trình “Tiết kiệm hôm nay đủ đầy tương lai” tại ACB kéo dài từ nay đến hết tháng 3/2023, khách hàng tham gia gửi tiết kiệm từ 10 triệu đồng sẽ nhận được lượt quay số 100% trúng thưởng. Chương trình gồm các giải thưởng có giá trị như 1 chuyến du lịch gia đình khám phá quốc gia xanh Đan Mạch (tour Bắc Âu lên đến 210 triệu VND/giải), 17 chuyến du lịch kết nối thiên nhiên cùng hàng ngàn quà tặng hấp dẫn từ thương hiệu gốm sứ Minh Long.

* Thông tin chi tiết:

Contact Center 24/7: 028 38 247 247

Website: acb.com.vn