Hoạt động xuất, nhập khẩu biên mậu phía Bắc tăng trưởng tốt

Theo thông tin từ UBND tỉnh Lạng Sơn, hoạt động xuất, nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay diễn ra khá sôi động.

Lưu lượng hàng hóa thông quan luôn duy trì mức trung bình đạt trên 1.300 xe/ngày, những ngày cao điểm có thể lên tới hơn 1.500 xe, tương đương khoảng 25.000 - 30.000 tấn hàng hoá/ngày. Trong đó lưu lượng xuất khẩu khoảng 350 - 400 xe/ngày, nhập khẩu khoảng 900 - 1.000 xe/ngày.

Tính đến hết tháng 10/2024, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu tất cả các loại hình hàng hóa qua địa bàn Lạng Sơn đạt khoảng 52,9 tỉ USD, tăng 20% so với cùng kì năm 2023. Trong đó kim ngạch hàng hóa mở tờ khai tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn đạt 4,4 tỷ USD, tăng 12,7% so với cùng kì.

Tổng thu ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu trên địa bàn Lạng Sơn trong 10 tháng đạt gần 6.000 tỉ đồng, tăng 43% so với cùng kì. Kết quả thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng tại khu vực cửa khẩu đạt 570,7 tỉ đồng, tăng 9,4% so với cùng kì năm 2023.

Dự báo lưu lượng hàng hóa sẽ tiếp tục tăng cao dịp cuối năm, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn đang phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực thông quan, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp có hoạt động xuất, nhập khẩu qua địa bàn. Đồng thời thường xuyên trao đổi với các đơn vị liên quan phía Trung Quốc để thúc đẩy hoạt động giao thương.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Lào Cai, hoạt động thông quan hàng hóa tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai - Hà Khẩu từ đầu năm đến nay cũng diễn ra khá thuận lợi.

Tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành, lưu lượng hàng hóa xuất, nhập khẩu vẫn tăng mạnh. Số lượng phương tiện thông quan trung bình khoảng 500 - 600 xe/ngày.

Hoạt động thông quan tại cửa khẩu quốc tế ga đường sắt Lào Cai duy trì ổn định với 4 - 6 chuyến tàu xuất cảnh, nhập cảnh/ngày, hàng hóa chủ yếu là lưu huỳnh và quặng sắt quá cảnh, hàng nhập khẩu là phân bón.

Trong tháng 9/2024, do ảnh hưởng của bão số 3 nên giá trị xuất, nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn Lào Cai có giảm nhẹ so với tháng trước, tuy nhiên vẫn tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2023.

Cụ thể, tổng giá trị hàng hóa xuất, nhập khẩu trong tháng 9 trên địa bàn ước đạt hơn 405 triệu USD, giảm 7,8% so với tháng 8, tăng 80,62% cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng ước đạt hơn 2.745 triệu USD, bằng 61% kế hoạch, tăng 77,5% so với cùng kỳ năm 2023.

Ngày 01/11, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Lào Cai đã chính thức đưa 5 luồng xuất, nhập khẩu đi vào vận hành.

Theo đó, xe hàng hóa từ Trung Quốc làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam sẽ qua 3 luồng, thay vì 1 luồng như trước đây. Luồng nhập khẩu có 3 làn xe gồm: Hệ thống mái che khu kiểm soát; 3 cabin làm việc cho lực lượng liên ngành. Cổng kiểm soát số 1 sẽ được cải tạo thành 2 làn xuất khẩu.

Tại cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh), hoạt động giao thương cũng đạt được những kết quả tăng trưởng khá ấn tượng.

Từ đầu năm đến ngày 20/10, tổng lượng hàng hóa xuất nhập khẩu trên địa bàn Móng Cái đạt hơn 1,4 triệu tấn, tăng 12% so cùng kỳ năm 2023.

Tổng kết sơ bộ đến ngày 15/10, tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái đã có 1.209 doanh nghiệp tham gia làm thủ tục hải quan. Chi cục đã thực hiện thủ tục cho 76.170 tờ khai, với tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu là 3,217 tỷ USD, tăng 19% về tờ khai và tăng 22% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2023.

Số thu ngân sách 3 quý đầu năm của Chi cục đạt hơn 1.805 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ năm 2023, và đạt 112,8% so với chỉ tiêu Cục Hải quan Quảng Ninh giao năm 2024 là 1.600 tỷ đồng.