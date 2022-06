KBC chốt quyền phát hành gần 192 triệu cổ phiếu thưởng

Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc – Công ty Cổ phần (mã KBC-HOSE) công bố thông tin phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, KBC sẽ phát hành gần 192 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 3:1, tương ứng cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới, nhằm tăng vốn điều lệ.



Nguồn vốn thực hiện là từ thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, trong đó ưu tiên sử dụng trước thặng dư vốn cổ phần. Số cổ phiếu này được tự do chuyển nhượng. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt quyền nhận cổ phiếu là 22/6/2022.



Sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của KBC sẽ tăng từ 5.757 tỷ đồng lên 7.676 tỷ đồng.



Kết thúc quý 1/2022, KBC ghi nhận doanh thu giảm 66% so với cùng kỳ còn 692 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế sau thuế đạt 523,3 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ, nguyên nhân là do trong kỳ này công ty ghi nhận doanh thu cho thuê khu công nghiệp giảm so với cùng kỳ.



Năm 2022, KBC lên kế hoạch kinh doanh với 9.800 tỷ đồng tổng doanh thu và 4.500 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt gấp 2,3 lần và 4,7 lần kết quả năm ngoái. Như vậy sau quý I, KBC mới chỉ hoàn thành 7% chỉ tiêu doanh thu và 11% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Qua đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) đã nâng khuyến nghị đối với KBC lên "mua" từ "phù hợp thị trường" mặc dù đã giảm 8% giá mục tiêu xuống 55.500 đồng/cổ phiếu. Giá cổ phiếu của KBC đã giảm 27% trong 3 tháng qua.

Theo VCSC, giá mục tiêu thấp hơn của chúng tôi chủ yếu là do chúng tôi giảm giả định bán buôn cho khu đô thị (KĐT) Tràng Cát xuống 15 - 30 ha/năm trong giai đoạn 2023-2025 khi chúng tôi thận trọng hơn so với kỳ vọng trước đây và kế hoạch đầy tham vọng của KBC là 30 ha - 50 ha mỗi năm. Giả định giảm của chúng tôi dẫn đến việc điều chỉnh giảm 32% trong tổng dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2023-2025 của chúng tôi. Ngoài ra, giá mục tiêu thấp hơn của chúng tôi được bù đắp một phần bởi tác động tích cực từ việc cập nhật giá mục tiêu đến giữa năm 2023 so với trước đó là cuối năm 2022.

Còn đối với năm 2022, VCSC dự báo doanh thu đạt 10 nghìn tỷ đồng (+135% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS là 4,3 nghìn tỷ đồng (+450% YoY), chúng tôi cho rằng chủ yếu sẽ do KĐT Tràng Cát đóng góp khi chúng tôi duy trì dự báo dự án này sẽ bán buôn 30 ha với giá ước tính là 18 triệu đồng/m2 (780 USD/m2) trong năm 2022.

Bên cạnh đó, VCSC nâng dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2022 thêm 2,5% do bao gồm các khoản lãi bất thường chưa ghi nhận là 499 tỷ đồng phát sinh trong quý 1/2022, bị ảnh hưởng một phần bởi giả định bán đất KCN thấp hơn trong năm do tiến độ giải phóng mặt bằng chậm hơn so với dự kiến tại các dự án mới như cụm công nghiệp Long An.

VCSC cho rằng KBC là đối tượng hưởng lợi chính từ sự chuyển dịch cơ cấu của ngành sản xuất toàn cầu sang Việt Nam và có thành tích thu hút các khách thuê lớn như LG, Foxconn, Luxshare, Canon và GoerTek. Ngoài ra, KBC đã tăng cường đầu tư vào đất KĐT. VCSC cũng cho biết rủi ro đối với quan điểm tích cực của VCSC là sự trì hoãn trong việc triển khai các dự án mới và/hoặc sự chậm trễ đầu tư từ các khách hàng tiềm năng.

KBC sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 vào ngày 25/6 tới tại Trụ sở công ty, Lô 7 Khu Công nghiệp Quế Võ, Bắc Ninh.