Khánh thành Trường Mầm non Hành Đức do BSR tài trợ

Tham dự buổi lễ khánh thành có Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nghĩa Hành Trương Quang Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Nghĩa Hành Nguyễn Ngọc Tuấn cùng các ông/bà đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Hành Đức. Về phía Công ty BSR có Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên Hội đồng Quản trị Khương Lê Thành, Chánh Văn phòng Công ty Bùi Xuân Dương cùng các thành viên trong Tổ giúp việc Hội đồng An sinh xã hội BSR.

Báo cáo tại buổi lễ, đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nghĩa Hành cho biết: Tính đến trước thời điểm khu nhà học mới của Trường Mầm non Hành Đức được khánh thành, trường có 9 nhóm lớp với 250 cháu theo học, trong đó có 3 nhóm nhà trẻ với 75 cháu. Các lớp mẫu giáo có 175 cháu. Nhà trước có 9 phòng học loại nhỏ, trong đó có 7 phòng kiên cố và 2 phòng học đang có nguy cơ xuống cấp. Do thiếu phòng học nên nhà trường không phân chia đều các cháu từng độ tuổi vào các lớp. Bên cạnh đó, bếp ăn của nhà trường được xây dựng năm 2012 đã xuống cấp và hư hỏng nặng, ảnh hưởng đến khâu cấp dưỡng cho các cháu.

Được sự quan tâm của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã tài trợ cho Trường Mầm non Hành Đức công trình dãy nhà học 2 tầng gồm 4 lớp và 1 bếp ăn khang trang, kiên cố. Tổng số kinh phí xây dựng là 5 tỷ đồng từ nguồn An sinh xã hội của BSR thuộc chương trình An sinh xã hội năm 2022-2023.

Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển công trình.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Khương Lê Thành - Thành viên Hội đồng Quản trị BSR cho biết: Đi đôi với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, BSR luôn quan tâm và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội với cộng đồng. Hằng năm, BSR dành khoảng 50 tỷ đồng để thực hiện các chương trình An sinh xã hội trên cả nước, đặc biệt tại tỉnh Quảng Ngãi. Tính từ khi dự án NMLD Dung Quất được triển khai xây dựng đến nay, BSR đã tài trợ trên 750 tỷ đồng để thực hiện các chương trình An sinh xã hội trên cả nước.

“Hôm nay, được tham dự lễ khánh thành, được tận mắt nhìn thấy công trình được xây dựng khang trang, bề thế, chúng tôi rất vui mừng và chia sẻ niềm vui với địa phương và nhà trường trong việc hoàn thiện cơ sở vật chất để công tác dạy và học của trường được tốt hơn. Tôi hy vọng rằng những đóng góp của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn sẽ tạo ra cơ hội mới cho sự nghiệp giáo dục của địa phương. Tôi mong các cô giáo Trường Mầm non Hành Đức sử dụng công trình đúng mục đích, hết công năng và luôn nỗ lực hết mình, tâm huyết để tạo ra môi trường giảng dạy tốt nhất cho con em Hành Đức”, ông Khương Lê Thành - Thành viên Hội đồng Quản trị BSR vui mừng phát biểu.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Nghĩa Hành Nguyễn Ngọc Tuấn cảm ơn sâu sắc Công ty BSR đã quan tâm, hỗ trợ tối đa cho sự nghiệp giáo dục huyện Nghĩa Hành. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết thêm, những năm qua, ngành giáo dục huyện Nghĩa Hành đã có những bước phát triển so với các địa phương khác trong tỉnh Quảng Ngãi. Bên cạnh sự đầu tư của Nhà nước, thì sự đồng hành tài trợ của các doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã giúp cho huyện có thêm nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, nhất là những trường đang xây dựng đề án trở thành trường chuẩn quốc gia.

Trường Mầm non Hành Đức được xây dựng khang trang, bề thế từ nguồn kinh phí tài trợ ASXH của Công ty BSR.

Công trình trường mầm non Hành Đức là công trình chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (19/5/2008-19/5/2023).