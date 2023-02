Lãnh đạo đã bán thành công hơn 17 triệu cổ phiếu NVL

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (mã NVL-HOSE) vừa công bố báo cáo kết quả giao dịch của bà Hoàng Thu Châu - thành viên Hội đồng quản trị NVL đồng thời là Tổng giám đốc và ông Bùi Xuân Huy – thành viên HĐQT Novaland.

Theo đó, bà Hoàng Thu Châu đã bán thỏa thuận 2.283.728 cổ phiếu NVL vì lý do cá nhân. Giao dịch được thực hiện trong phiên ngày 10/2. Sau giao dịch, bà Châu còn sở hữu 4.059.141 cổ phiếu, chiếm 0,208% vốn của Novaland.

Theo dữ liệu trên HOSE, phiên 10/2 ghi nhận giao dịch thoả thuận tại cổ phiếu NVL với khối lượng gần 10,5 triệu cổ phiếu, giá trị gần 151 tỷ đồng, tương ứng giá bình quân 14.380 đồng/cp.

Tương tự, ông Bùi Xuân Huy - thành viên HĐQT đã bán thành công 14.796.121 cổ phiếu như đã đăng ký theo phương thức giao dịch thoả thuận từ ngày 10/2 đến ngày 14/2/2023. Sau giao dịch, ông Huy còn nắm giữ 57.802.313 cổ phiếu, chiếm 2.964% vốn tại NVL.

Được biết, CTCP Diamond Properties cũng đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu NVL với mục đích nhằm cân đối danh mục đầu tư, dự kiến từ ngày 15/2 đến ngày 12/3. Nếu thực hiện thành công giao dịch trên, cổ đông này sẽ giảm sở hữu xuống còn 202,1 triệu cổ phiếu, chiếm 10,364% vốn của Novaland.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, bà Bùi Cao Ngọc Quỳnh, con gái Chủ tịch NVL đã đăng ký mua vào 44,5 triệu cổ phiếu NVL bằng phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, từ ngày 10/2/2023 đến ngày 10/3/2023. Nếu thành công, bà Quỳnh sẽ nâng sở hữu tại Novaland lên 46,8 triệu cổ phiếu, chiếm 2,399% vốn.

Mới đây, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản VIệt (VCSC) đã tham dự buổi họp gặp gỡ nhà đầu tư của NVL diễn ra ngày 10/2/2023, trong đó ban lãnh đạo cập nhật nhanh kết quả kinh doanh năm 2022 và quá trình tái cấu trúc hoạt động của công ty.

Cụ thể: lợi nhuận quý 4/2022 thấp do lượng bàn giao dự án thấp hơn và chi phí thuế cao. NVL đã công bố kết quả kinh doanh quý 4/2022 với doanh thu thuần đạt 3,2 nghìn tỷ đồng (-29% YoY) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 239 tỷ đồng (-71% YoY). Chúng tôi cho rằng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giảm mạnh so với cùng kỳ do (1) số lượng bàn giao dự án ít hơn, (2) biên lợi nhuận gộp giảm từ 44,9% trong quý 4/2021 còn 33,6% trong quý 4/2022 và (3) chi phí thuế thực cao (mức thuế suất thực là 67,5% vào quý 4/2022 so với 36,9% vào quý 4/2021).

Trong cả năm 2022, doanh thu thuần của NVL đạt 11,1 nghìn tỷ đồng (-25% YoY), chủ yếu nhờ bàn giao tại Aqua City, NovaWorld Phan Thiết và NovaWorld Hồ Tràm. Mặc dù lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh giảm 47% YoY do chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp (SG&A) cao, lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số của NVL chỉ giảm 30% YoY còn 2,3 nghìn tỷ đồng, được hỗ trợ bởi thu nhập tài chính tăng so với cùng kỳ đạt 5 nghìn tỷ đồng, chủ yếu từ lãi thoái vốn trong quý 2-quý 3/2022 và lãi từ hợp đồng hợp tác đầu tư.

Áp lực thanh toán nợ cao vào năm 2023, lượng tiền mặt bị ảnh hưởng: Tính đến cuối năm 2022, tổng nợ vay của NVL là 64,6 nghìn tỷ đồng (-10% QoQ nhưng +7% YoY) — 39,5% trong đó sẽ đáo hạn trong 12 tháng tới với phần lớn là trái phiếu. Nợ vay ròng/vốn chủ sở hữu của NVL vào cuối năm 2022 đã tăng lên 123,9% so với 111,0% tại cuối quý 3/2022 và 103,1% tại cuối năm 2021 do giải ngân tiền thanh toán cho chủ nợ và trái chủ.



Vào cuối năm 2022, tiền và các khoản tương đương tiền của NVL (bao gồm các khoản đầu tư tiền gửi ngắn hạn) giảm còn 8,9 nghìn tỷ đồng — -60% so với cuối quý 3/2022 và -51% so với cuối năm 2021. Trong quý 4/2022, công ty đã huy động được khoảng 4 nghìn tỷ đồng từ thị trường vốn và thu được khoảng 3 nghìn tỷ đồng dòng tiền từ việc bán hàng — thấp hơn so với kế hoạch quý 4/2022 của ban lãnh đạo được nêu trong cuộc họp NĐT quý 3/2022.

Doanh số bán hàng và tiến độ xây dựng chững lại trong quý 4/2022: Doanh số bán hàng quý 4/2022 của công ty giảm 40% QoQ với tổng giá trị hợp đồng bán hàng là 393 triệu USD chủ yếu do niềm tin của người mua nhà bị ảnh hưởng. Trong cả năm 2022, tổng giá trị hợp đồng bán hàng của NVL là 3,5 tỷ USD (đi ngang YoY), chủ yếu đến từ Aqua City, NovaWorld Phan Thiết và NovaWorld Hồ Tràm. Vào cuối năm 2022, giá trị hàng bán chưa ghi nhận của NVL là 10,4 tỷ USD (+39% YoY), trong đó Aqua City đóng góp 50%, NovaWorld Phan Thiết đóng góp 25% và NovaWorld Hồ Tràm đóng góp 11%. Theo ban lãnh đạo, tiến độ xây dựng sẽ chững lại do công ty tập trung bàn giao những phân khu đã hoàn thiện cho người mua nhà.

Công ty đang trong quá trình tái cấu trúc hoạt động: Ban lãnh đạo NVL cho biết NVL đang làm việc với các đơn vị tư vấn tài chính để tiến hành kế hoạch tái cơ cấu toàn diện bao gồm: Một là, đàm phán với chủ nợ và trái chủ để cơ cấu lại lịch trả nợ; Hai là, tập trung phát triển các dự án trọng điểm và cuối cùng là cân nhắc khả năng thanh lý một số tài sản. Tuy nhiên, công ty không công bố thêm thông tin về quá trình tái cơ cấu trong buổi họp.