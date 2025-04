Lo vỡ kế hoạch cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước

Bộ Tài chính vừa có báo cáo cập nhật tình hình cổ phần hóa, thoái vốn; đồng thời, thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu, xây dựng kịch bản sản xuất kinh doanh của các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước đến quý 1/2025.

Bộ Tài chính cho biết theo kế hoạch, giai đoạn 2023-2025 phải thực hiện cổ phần hóa 30 doanh nghiệp, dự kiến thu về 36.823 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong các năm 2023, 2024 và quý I/2025 chưa thực hiện cổ phần hóa được doanh nghiệp nào.

Như vậy, muốn đạt được mục tiêu đặt ra thì trong 9 tháng còn lại năm 2025 phải triển khai cổ phần hóa 30 doanh nghiệp.

Từ ngày 1/3/2025, Bộ Tài chính tiếp nhận 18 tập đoàn, tổng công ty Nhà nước để thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước và phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Bộ Tài chính làm cơ quan đại diện chủ sở hữu.

Trong tháng 3, với vai trò cơ quan đại diện chủ sở hữu, Bộ Tài chính đã có các văn bản đề nghị 23 tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng không thấp hơn năm 2024 và tăng từ 8% trở lên so với năm 2024; trong đó, tối thiểu chỉ tiêu sản lượng doanh thu kế hoạch năm 2025 của công ty mẹ và hợp nhất đạt mức tăng trưởng không thấp hơn 8%. Đây cũng là các chỉ tiêu đóng góp chính vào tính toán GDP.

Mặc dù được kỳ vọng sẽ trở thành động lực dẫn dắt tăng trưởng kinh tế trong năm 2025 và giai đoạn tiếp theo nhưng trong 3 tháng đầu năm, khu vực doanh nghiệp nhà nước đang "hụt hơi" so với hai khu vực còn lại là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và khu vực kinh tế tư nhân, xét trên khía cạnh đóng góp cho ngân sách nhà nước.

Cụ thể, Bộ Tài chính cho biết trong quý 1/2025, thu ngân sách từ ba khu vực kinh tế (chiếm khoảng 49,3% dự toán thu nội địa) đạt 317,1 nghìn tỷ đồng, bằng 38,5% dự toán, tăng 20,4% so cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 36,2% dự toán, tăng 19,9% so cùng kỳ năm 2024; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 45,1% dự toán, tăng 36% so cùng kỳ năm 2024; riêng thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 28,9% dự toán nhưng giảm 7,6% so cùng kỳ năm 2024.