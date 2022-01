Louis Vuitton ra mắt phiên bản cập nhật của 4 chiếc túi đình đám

Điểm đặc biệt ở những phiên bản túi mới này là túi sẽ được “diện” lên mình lớp vải Monogram Jacquard Denim. Kỹ thuật dệt Jacquard được các nghệ nhân nhà Louis Vuitton đưa vào từng thiết kế túi một cách tinh xảo, dù khoác lên diện mạo mới nhưng vẫn không làm mất đi những nét riêng của từng thiết kế túi. Mang nét đẹp tự do của denim, chất liệu của BST túi xách này dẻo dai và đảm bảo kéo dài tuổi thọ của màu sắc, hoa văn. Đặc biệt, những chiếc túi đều đẹp ở mói góc độ, thậm chí vẫn lưu giữ được độ hoàn mỹ dù có được lộn trái ra ngoài.

MẪU TÚI SPEEDY

Ngay từ thập niên 1960, mẫu Speedy đã trở thành một best-seller của Louis Vuitton, và bây giờ vẫn là một biểu tượng của nhà mốt Pháp. Nó được liệt kê vào dòng túi cổ điển (classic). Tuy không thường xuất hiện trên các chiến dịch quảng cáo nữa, nhưng mẫu Speedy vẫn thường xuyên được cập nhật các họa tiết phiên bản giới hạn hot nhất. Và vẫn luôn là best-seller của hãng.

Điều này đủ chứng về sức hút của chiếc túi xách LV Speedy. Vẫn là chiếc túi xách ấy nhưng với phiên bản Monogram Denim Jacquard, Chiếc túi Speedy được bao phủ bởi chất liệu denim, tương phản với họa tiết chữ lồng LV màu trắng bao phủ toàn bộ mặt túi. Thiết kế được làm nổi bật với hardware màu vàng sang trọng, trong khi quai túi và dây đeo bằng da có gam màu xanh dương, đồng điệu với màu denim.

MẪU TÚI DAUPHINE

Xuất hiện trên sàn diễn Xuân – Hè 2019, Dauphine chính là lời khẳng tài năng của NTK Nicolas Ghesquière trước công chúng bởi vẻ ngoài pha trộn hài hoà giữa nét thẩm mỹ cổ điển và luồng sinh khí đương đại. So với nguyên bản năm 1970, phom dáng và kích cỡ của Dauphine vẫn được giữ nguyên không đổi.

Để “trẻ hoá” cũng như mang đến sự hiện đại cho một di sản có tuổi đời gần 50 năm, giờ đây chiếc túi đã được bao phủ bởi chất liệu denim, tương phản với họa tiết chữ lồng LV màu trắng bao phủ toàn bộ mặt túi. Thiết kế được làm nổi bật với hardware màu vàng sang trọng, trong khi quai túi bằng da có gam màu xanh dương, đồng điệu với màu denim trên vải.

MẪU TÚI LOOP

Được tạo ra bởi Nicolas Ghesquière cho Bộ sưu tập Cruise 2022, túi xách Loop được thiết kế như một chiếc bánh mì nửa vầng trăng, có hình dáng thân thiện với cơ thể, nhỏ gọn và có dây xích để xách vai, cũng như dây da đeo chéo. Túi zip phía trước đóng lại bằng khóa kéo LV Circle.

Với chất liệu vải vải Monogram Jacquard Denim, chiếc túi mang chất bụi bặm có chút gì đó vintage pha lẫn thời thượng. Biểu tượng mang tính di sản của thương hiệu nằm trên phiên bản mới của chiếc túi. Đó chính là sự lồng ghép đậm tính sáng tạo của hai kí tự LV, họa tiết hoa bốn thùy và làn gió mới từ chất liệu denim.

MẪU TÚI ONTHEGO

Chiếc túi On The Go đầu tiên xuất hiện trên sàn diễn thời trang vào mùa xuân năm 2019. Chúng ta không cần phải bàn quá nhiều về độ tiện lợi mà nó mang lại cho người dùng, mẫu túi này thực sự vừa tiện lợi lại phù hợp để mặc cùng nhiều set đồ, đối với giới mộ điệu, hẳn là ai cũng phải sở hữu ít nhất 1 cái. Khi được khoác lên mình diện mạo mới với chất liệu vải Monogram Denim Jacquard, chiếc nhìn trẻ trung, có chút gì đó phảng phất nét vintage.

Thay vì chất liệu da cao cấp hay vải phủ, mẫu túi OnTheGo đã trở lại với diện mạo mới lạ hơn rất nhiều. Không chỉ vì tính thiết thực mà còn vì thiết kế vượt thời gian, chiếc túi này sẽ trở thành người bạn hoàn hảo của giới mộ điệu hiện đại nhờ tính tiện lợi, kích thước vừa đủ để đựng nhiều món đồ giá trị. Chiếc túi sẽ trở thành người bạn đồng hành hoàn hảo cho việc mua sắm, du lịch và mọi mục đích khác đúng như cái tên của nó.

Bộ sưu tập Monogram Jacquard Denim hiện đã có mặt tại các cửa hàng của Louis Vuitton. Một số phụ kiện khác như Nano Speedy, ví Zippy và Micro Pochette còn có phiên bản màu hồng trẻ trung, trong khi Petit Noe, Square Bag, Dauphine Mini, Petite Malle và Nano Speedy được cung cấp độc quyền tại thị trường Trung Quốc.