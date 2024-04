Mark Zuckerberg bắt đầu cuộc chơi với thời trang?

Hình ảnh của các doanh nhân tại Thung lũng Silicon thường được xây dựng cẩn thận và được củng cố trong suốt thời gian dài. Mark Zuckerberg là một trong những người làm được điều này”, Venky Ganesan, đối tác tại công ty đầu tư mạo hiểm Menlo Ventures, cho biết. CEO của Meta nổi tiếng với việc thường xuyên mặc áo thun trơn tối màu, với lý do giúp ông giảm bớt thời gian và năng lượng tiêu tốn cho việc lựa chọn quần áo, từ đó có thể tập trung nhiều hơn vào công việc.

Tuy nhiên, phong cách ăn mặc của tỷ phú 39 tuổi này dần thay đổi từ năm 2021. Khi Facebook trở thành Meta, hình đại diện (avatar) đầu tiên của Zuckerberg không chỉ mặc trang phục như thường thấy. Nhân vật này còn sở hữu một tủ đồ thay thế. Mark Zuckerberg ngoài đời thực gần đây cũng ngày càng yêu thích thời trang hơn, hào hứng chia sẻ bức hình diện chiếc áo khoác lông xù màu vàng dày dặn của thương hiệu Overland.

Hồi tháng 3, bức ảnh với chú thích "Đổi áo" được Mark Zuckerberg đăng trên Instagram đã thu hút hơn 140.000 lượt thích và hơn 3.000 bình luận sau chưa đầy một ngày. CEO Meta trong ảnh đang khoác chiếc áo da quen thuộc của Jensen Huang. Trong khi đó, vị CEO Nvidia cũng vui vẻ với chiếc áo khoác viền lông được Zuckerberg sử dụng trong mùa đông.

Zuckerberg cũng nhận xét về Huang khi đáp lại một người dùng: "Ông ấy giống Taylor Swift trong lĩnh vực công nghệ". Tỷ phú 40 tuổi cho biết đang suy nghĩ về việc mua một chiếc áo da đen tương tự. "Tôi đã mua cho Jensen một áo khoác lông màu đen cho bộ sự tập của ông ấy và tôi sẽ tặng ông ấy vào lần gặp tiếp theo", Zuckerberg viết.

Tháng trước, Mark Zuckerberg và vợ cũng đã tham dự một bữa tiệc trước đám cưới của Anant Ambani, con trai của tỷ phú Mukesh Ambani giàu nhất châu Á. Đây là một sự kiện xa hoa kéo dài 3 ngày với nhiều khách mời nổi tiếng và giới thượng lưu. Trong sự kiện này, Zuckerberg và vợ ông đã mặc trang phục được thiết kế bởi Alexander McQueen, với những điểm nhấn đặc biệt như chuồn chuồn vàng và hoa màu vàng đậm, hay thậm chí là các họa tiết về hổ. Và sự thay đổi phong cách ăn mặc này đã khiến cư dân mạng chú ý.

Khách tới dự đám cưới được cung cấp quy định về trang phục dài 9 trang cho các sự kiện khác nhau. Theo một số tạp chí thời trang danh tiếng, điều này có thể đã thôi thúc Zuckerberg và Chan thử một phong cách mới - loud luxury (sang trọng ồn ào). Theo Vogue, thiết kế có điểm nhấn chuồn chuồn vàng của Zuckerberg trị giá 7.000 USD (gần 173 triệu đồng). Trong khi đó, chiếc váy dài chạm sàn của Chan có điểm nhấn hoa màu vàng đậm trị giá 15.000 USD (370 triệu đồng).

Cặp đôi đã nâng tầm phong cách vào ngày hôm sau khi Zuckerberg mặc chiếc áo sơ mi có họa tiết con hổ lấp lánh được thiết kế bởi Rahul Mishra. Chiếc áo sơ mi organza có sẵn trên trang web của Mishra nhưng không hiện giá cụ thể. Chan cho thấy sự đồng điệu với chồng khi diện chiếc váy hai dây dáng suông in họa tiết động vật.

Trong chuyến đi tới Ấn Độ lần này, vợ chồng nhà Zuckerberg cũng thử diện đồ truyền thống của nước bạn. Priscilla khoác lên mình bộ sari truyền thống của phụ nữ Ấn Độ, còn Mark mặc bộ đồ màu be, họa tiết hoa lá kết hợp hài hòa với bộ váy của vợ.

Dù trang phục của cặp đôi này chưa được nhà thiết kế công khai bán, người hâm mộ vẫn đoán chúng có giá khá cao. Trên trang web của thương hiệu, bộ lehenga (một trong những trang phục truyền thống ở Ấn Độ) dành cho phụ nữ có giá lên đến 18.799 USD (464 triệu đồng). Trong khi đó, bộ sherwani dành cho nam có giá hơn 7.000 USD (173 triệu đồng). Người ta ước chừng, tổng cộng giá trị những bộ cánh tham dự siêu đám cưới lần này của vợ chồng Mark lên tới hơn 1 tỷ VNĐ.

Vị tỷ phú công nghệ cũng không ngại tham gia vào những cuộc thảo luận về thời trang trên mạng xã hội. Khi biên tập viên Jen Wieczner của tạp chí New York cho rằng chiếc áo len của Zuckerberg đến từ thương hiệu quiet luxury Loro Piana, chính chủ nhanh chóng vào cuộc comment đính chính rằng món đồ là sản phẩm của nhãn hàng Mỹ Buck Mason.

Các thương hiệu thời trang khác được lòng Mark Zuckerberg là Todd Snyder và Vuori. Theo người phát ngôn của Meta, Zuckerberg chủ yếu mua sắm quần áo trên Instagram. Nhìn chung, ông chủ Meta dần chuyển hướng phong cách cá nhân, chọn các nhãn hiệu hiện đại, gần gũi hơn thay vì trung thành với các nhà mốt xa xỉ, tối giản như trước kia. Tủ đồ phong phú góp phần giúp Zuckerberg dễ dàng tiếp cận công chúng.

Gần đây, một video sử dụng hình ảnh tỷ phú Mark Zuckerberg được lan truyền trên mạng xã hội. Xem đoạn clip, công chúng không chỉ nghe những điều mà CEO Meta trình bày, mà còn hướng sự chú ý vào chiếc dây chuyền bạc trên cổ Zuckerberg. Sau đó, hình ảnh của tỷ phú công nghệ trong đoạn video đã được chỉnh sửa, bổ sung râu, nhanh chóng tạo ra cơn sốt. Người dùng mạng xã hội liên tục để lại bình luận khen ngợi vẻ ngoài có râu quyến rũ của Zuckerberg. Thậm chí, nữ diễn viên, doanh nhân Gwyneth Paltrow còn so sách anh với chồng cũ của cô - canhạc sĩ Chris Martin, theo The New York Times.

CEO Meta cho biết đang tự làm dây chuyền riêng và phiên bản hoàn thiện sẽ khắc lời cầu nguyện cho ba con gái. "Tôi đang trong quá trình thiết kế dây chuyền", Zuckerberg nói trong cuộc gọi video với Eva Chen, người đứng đầu bộ phận quan hệ đối tác thời trang của Instagram, ngày 23/4.

Bà Chen nói chuyện thông qua kính Meta Ray-Ban mới, trong khi Zuckerberg cho biết đang thử nghiệm nhiều quy trình thiết kế khác nhau. Phiên bản cuối cùng mà ông ưng ý nhất sẽ khắc lời cầu bình an dành cho con gái. Theo Business Insider, sợi dây có thiết kế tương tự bản hiện tại mà Zuckerberg đang đeo nhưng dài hơn. Trong video, Eva cũng khuyên dây "nên ngắn hơn chút nữa".

Những hình ảnh là sản phẩm của AI, được tạo nên bằng chương trình tạo hình ảnh Midjourney.

Trước đó, đầu năm 2023, những hình ảnh “ông chủ” Facebook diện cả đồ Louis Vuitton và bước trên sàn diễn thời trang, khi xuất hiện trên mạng xã hội thì ngay lập tức đã được chia sẻ chóng mặt. Trong những hình ảnh đó, Zuckerberg có khi mặc áo màu vàng sáng, có khi mặc cả bộ màu hồng - dường như còn lấp lánh - của thương hiệu Louis Vuitton.

Thực ra, những hình ảnh này đều là sản phẩm của công cụ trí tuệ nhân tạo (AI), được tạo nên bằng chương trình tạo hình ảnh Midjourney. Nhưng dù là hình ảnh giả, một số netizen nhận xét rằng những hình ảnh được tạo bởi AI này “trông thật và hợp lý với Mark đến mức làm cho người xem thấy bối rối”.