MG ra mắt thêm phiên bản ZS mới, giảm mạnh giá xe HS tại Việt Nam

Trước đó, vào đầu tháng 1/2021, mẫu xe SUV đô thị MG ZS cũng đã được nâng cấp với hai phiên bản Smart Up Lux+ và Smart Up Com+. Phiên bản MG ZS STD+ trang bị hệ thống đèn pha full LED và cụm đèn hậu LED dáng khói mờ được lấy cảm hứng từ trường đua Sliverstone.



Trong phân khúc compact SUV, MG ZS nổi bật hơn đáng kể so các đối thủ ở thiết kế và trang bị nội thất. Khoang nội thất có tông màu đen bọc da PU kèm các đường vân giả carbon. Màn hình giải trí kích thước lớn 10,1 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Vô-lăng đa chức năng tích hợp hệ thống điều khiển hành trình Cruise Control.

MG Cars cũng tích hợp sẵn các cổng USD dành cho camera hành trình, cổng USB hàng ghế sau cho phiên bản ZS STD+ mới. Xe trang bị hệ thống lọc bụi mịn PM2.5 và chìa khoá thông minh Smartkey.

MG ZS STD+ 2021 sử dụng động cơ 1.5L và hộp số vô cấp CVT với 8 cấp số giả lập cùng 3 chế độ lái tiêu chuẩn, thành thị và thể thao. Động cơ xe MG ZS STD+ 2021 có công suất cực đại 112 mã lực và mô-men xoắn cực đại 150 Nm, tốc độ tối đa cho phép đạt 170 km/h.

Các trang bị an toàn trên xe gồm phanh tay điện tử (EPB), hệ thống giữ phanh tự động (AVH), chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), hỗ trợ phanh khẩn cấp (EBA), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HHC), hỗ trợ đổ đèo (HDC), kiểm soát lực kéo (TCS), cân bằng điện tử (SCS), kiểm soát phanh ở góc cua (CBC), cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS), chức năng làm khô phanh đĩa (BDW) và cảm biến áp suất lốp trực tiếp (TPMS). Đáng tiếc là mẫu xe này chỉ được trang bị 2 túi khí.

Phiên bản mới MG ZS Smart Up STD+ 2021 tại thị trường Việt Nam có mức giá bán lẻ đề xuất 519 triệu đồng.

Cùng với việc đưa thêm về phiên bản ZS mới, MG Việt Nam cũng tiến hành điều chỉnh giảm giá bán lẻ khá sâu đối với mẫu xe "đàn anh" HS với biên độ giảm giá từ 50 triệu đồng đến 69 triệu đồng tuỳ từng phiên bản.

BẢNG GIÁ BÁN LẺ ĐIỀU CHỈNH MẪU XE MG HS THÁNG 3/2021