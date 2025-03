MobiFone chính thức nhập "cuộc chơi" 5G

Như vậy, cùng với Viettel và VNPT/VinaPhone trước đó đã thương mại hóa 5G, Việt Nam đến thời điểm hiện tại đã có ba nhà mạng cung cấp dịch vụ di động thế hệ thứ 5 này.

MobiFone cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục nỗ lực mở rộng vùng phủ sóng, hướng đến mục tiêu phủ sóng 5G đến từng địa bàn xã thuộc 63/63 tỉnh, thành trên phạm vi toàn quốc.

Nhà mạng này triển khai mạng 5G trên băng tần 3.800-3.900 MHz, đảm bảo tốc độ truyền tải dữ liệu tối ưu, hỗ trợ nhiều dịch vụ công nghệ cao, đặc biệt là các ứng dụng yêu cầu độ trễ thấp và kết nối ổn định. Tốc độ mạng 5G MobiFone có thể đạt tới 1,5 Gbps, gấp 10 – 15 lần so với 4G và độ trễ rất thấp. Mạng 5G MobiFone triển khai đồng thời trên cả 2 nền tảng kiến trúc 5G NSA (non stand alone) và 5G SA (stand alone).

Theo số liệu thống kê đo lường mạng băng rộng di động 5G tháng 2/2025 được cập nhật từ nền tảng Internet i-Speed của Trung tâm Internet Việt Nam (Bộ Khoa học và Công nghệ), tốc độ download băng rộng di động 5G MobiFone đạt 284,89 Mbps và tốc độ upload đạt 53,37 Mbps, đáp ứng tối đa nhu cầu của người dùng.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, MobiFone cho biết nhà mạng đã có trên 100 sản phẩm, bao phủ 8 lĩnh vực trọng điểm ưu tiên chuyển đổi số quốc gia, bao gồm: Sản xuất công nghiệp, thành phố thông minh, năng lượng, nông nghiệp, y tế, giáo dục, giao thông và du lịch thông minh. MobiFone cũng cung cấp các giải pháp phục vụ hộ kinh doanh cá thể trong dòng chảy tiến tới xã hội số.

Các giải pháp trên được tích hợp công nghệ AI, IoT, Cloud và Big Data trên nền tảng 5G, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa vận hành, nâng cao hiệu suất và thúc đẩy tăng trưởng bền vững trong từng lĩnh vực. Nhà mạng này cũng cho biết, trước thời điểm chính thức công bố thương mại hóa 5G, MobiFone cũng đã triển khai cung cấp các giải pháp, dịch vụ trên nền tảng công nghệ 5G tại một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp như: Giải pháp Camera AI phục vụ du lịch thông minh, giao thông thông minh, giải pháp 5G Private network tại Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai...

Với người dùng cá nhân có SIM 4G và máy điện thoại 5G có thể sử dụng ngay dịch vụ trong vùng phủ sóng 5G mà không cần đổi SIM. Người dùng di động sẽ ngay lập tức cảm nhận được tốc độ vượt trội của MobiFone 5G khi trải nghiệm các dịch vụ yêu cầu băng thông lớn và độ trễ thấp như Cloud Gaming, livestream thương mại điện tử, thực tế ảo AR/VR/XR, xem video chất lượng 4K/8K/360 độ hay sử dụng mạng xã hội.

Tại thời điểm chính thức cung cấp dịch vụ 5G, MobiFone mang tới cho khách hàng các gói cước đa dạng, hấp dẫn, tiêu biểu như:

- 5GV: 8GB/ngày, miễn phí gọi nội mạng dưới 20 phút, 250 phút gọi liên mạng, miễn cước data truy cập Youtube, Facebook, Tiktok, tài khoản xem Vieon – 200.000 đồng/30 ngày.

- 5GC: 8GB/ngày, miễn phí gọi nội mạng dưới 20 phút, 250 phút gọi liên mạng, miễn phí Youtube, Facebook, Tiktok, tài khoản xem nội dung gói gia đình ClipTV – 200.000 đồng/30 ngày.

- 5GLQ: 6GB/ngày, miễn phí gọi nội mạng dưới 20 phút, 250 phút liên mạng, miễn phí Youtube, Facebook, Tiktok, chơi game liên quân mobile, ưu đãi chơi game trên GamiGo – 200.000 đồng/30 ngày.

- TK159: 6GB/ngày, miễn phí gọi nội mạng dưới 10 phút, 100 phút ngoại mạng, miễn phí Youtube, Facebook – 159.000 đồng/30 ngày.

- TK135: 7GB/ngày – 135.000 đồng/30 ngày.

- MXH80: 1GB/ ngày, miễn phí Youtube – 80.000 đồng/30 ngày.

- TN5G: Miễn phí 30GB/15 ngày dành cho khách hàng đăng ký qua SMS bằng điện thoại 5G.