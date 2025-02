Năm 2025, FPT dự kiến lợi nhuận trước thuế 13.395 tỷ đồng, tăng 21% so với năm trước

Công ty Cổ phần FPT (mã FPT-HOSE) công bố Nghị quyết HĐQT về kế hoạch kinh doanh năm 2025 và phê duyệt và trình ĐHĐCĐ định hướng chiến lược 2025-2027 và các chương trình chiến lược, kinh doanh trọng điểm.

Theo đó, FPT thông qua kết quả kinh doanh năm 2024; phê duyệt và trình ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2025; phê duyệt và trình ĐHĐCĐ định hướng chiến lược 2025-2027 và các chiến lược, kinh doanh trọng điểm; thông qua ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ và ngày họp ĐHĐCĐ.

Cụ thể, ngày 7/3 tới đây, FPT sẽ chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, ngày tổ chức là 15/4/2025 tại trụ sở tập đoàn, số 10 phố Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội.

Về kết quả kinh doanh năm 2024, FPT ghi nhận doanh thu đạt 62.849 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 11.071 tỷ đồng, lần lượt tăng 19,4% và 20,3% so với cùng kỳ 2023.

Theo VCSC, kết quả này phù hợp với kỳ vọng của VCSC cho năm 2024, do lợi nhuận từ mảng công nghệ thông tin cao hơn dự kiến, bù đắp cho mảng Giáo dục và các mảng khác thấp hơn dự kiến. Tuy nhiên, VCSC nhận thấy rủi ro điều chỉnh giảm đối với dự báo mảng Giáo dục năm 2025 của VCSC, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Dịch vụ công nghệ thông tin toàn cầu: Doanh thu tăng 27% so với cùng kỳ năm trước và LNTT tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu chuyển đổi số (DX) tăng 37% so với cùng kỳ năm trước vào năm 2024, đóng góp 46% tổng doanh thu công nghệ thông tin toàn cầu và hỗ trợ biên LNTT của mảng dịch vụ công nghệ thông tin toàn cầu đạt 15,4%. Trong số các khu vực, EU ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất, đạt 52% so với cùng kỳ năm trước, tiếp theo là Nhật Bản (+32% so với cùng kỳ năm trước) và Châu Á - Thái Bình Dương (+35% so với cùng kỳ năm trước). Doanh thu từ thị trường Mỹ tăng 9% so với cùng kỳ năm trước - thấp hơn dự báo của VCSC. Doanh thu hợp đồng đã ký tăng trưởng ổn định ở mức 13% so với cùng kỳ năm trước đạt 33,6 nghìn tỷ đồng, với các hợp đồng lớn (trị giá từ 5 triệu USD trở lên) tăng 50% so với cùng kỳ năm trước đạt 48 hợp đồng, cho thấy lượng backlog lớn, hứa hẹn tiềm năng tăng trưởng trong tương lai.

Công nghệ thông tin trong nước: Doanh thu tăng 14% so với cùng kỳ năm trước và LNTT tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Tăng trưởng doanh thu công nghệ thông tin trong nước được thúc đẩy bởi bộ sản phẩm Made-by-FPT, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước. FPT đã thực hiện một số dự án quy mô lớn cho khách hàng khu vực công và ngân hàng vào tháng 12/2024, cho thấy sự phục hồi trong chi tiêu công nghệ thông tin của Việt Nam.

Dịch vụ Viễn thông: Doanh thu tăng 11% so với cùng kỳ năm trước và LNTT tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu Dịch vụ Viễn thông năm 2024 được hưởng lợi từ doanh thu băng thông rộng tăng 12% so với cùng kỳ năm trước và doanh thu phi băng thông rộng tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. FPT báo cáo biên LNTT cải thiện, tăng 1,2 điểm % so với cùng kỳ năm trước lên 20,2%, nhờ khả năng sinh lời cải thiện ở cả mảng băng thông rộng và truyền hình trả phí.

Giáo dục: Doanh thu tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Mảng Giáo dục tăng trưởng chậm hơn do cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường giáo dục đại học, dẫn đến số lượng tuyển sinh giảm hai chữ số vào năm 2024, dựa trên ước tính của VCSC.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2025, FPT đặt mục tiêu doanh thu 75.400 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2024 (so với cùng kỳ); lợi nhuận trước thuế 13.395 tỷ đồng, tăng 21% và nếu hoàn thành thì đây sẽ tiếp tục là mức doanh thu và lợi nhuận kỷ lục mới của FPT và sẽ là năm thứ 5 liên tiếp tăng trưởng trên 20%/năm của Tập đoàn.

Chốt phiên ngày 7/2, giá cổ phiếu FPT đạt 146.100 đồng/cổ phiếu.