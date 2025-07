Nhà đầu tư bị lừa 15 tỷ đồng vì đầu tư chứng khoán ứng dụng NEEX

Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội, ngày 24/7, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội đã tiếp nhận một số vụ việc liên quan đến hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua việc mời gọi đầu tư ứng dụng NEEX. Có 2 nạn nhân trình báo bị lừa đảo chiếm đoạt với tổng số tiền lên đến 15 tỷ đồng.

Theo đó, các nạn nhân được mời tham gia nhóm tư vấn chứng khoán online trên ứng dụng NEEX.

Trong nhóm có một đối tượng tự nhận là “Thầy” chuyên tư vấn đánh lên, đánh xuống mã chứng khoán rất chính xác.

Để tạo niềm tin cho các nhà đầu tư, đối tượng cho người chơi thao tác lệnh trên tài khoản theo hướng dẫn luôn có lãi, đánh mã nào thắng mã đó.

Sau đó, các thành viên trong nhóm này thuyết phục người chơi mở tài khoản cá nhân và nạp tiền đầu tư vào NEEX.

Khi nhà đầu tư rút tiền lần 1, lần 2 với số lượng tiền ít (khoảng 5 triệu đồng) thì rút được ngay về tài khoản cá nhân. Tuy nhiên đến khi muốn rút số tiền lớn thì đối tượng yêu cầu nhà đầu tư phải đóng nhiều loại phí như phí giao dịch, thuế thu nhập cá nhân song cũng không rút được tiền.

Sau đó, tài khoản của các nhà đầu tư bị chiếm đoạt hết số tiền đã nạp nào và bị xóa khỏi nhóm do đối tượng quản lý.

Trước đó, ngày 14/7, Công an TP Hà Nội cảnh báo đầu tư chứng khoán trên ứng dụng SKSVIP.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội nhận được đơn trình báo của 3 nạn nhân ở Hà Nội về việc bị lừa đảo khi gia đầu tư chứng khoán trên ứng dụng SKSVIP.

Các nạn nhân cho biết được mời tham gia khóa học đầu tư chứng khoán online trên ứng dụng có tên SKSVIP có giao diện giống hệt như các website, ứng dụng chơi chứng khoán chính thống với các mã chứng khoán, chỉ số, mệnh giá đúng như trên thị trường chứng khoán thực.

Người chơi sau đó được hướng dẫn mua - bán các mã cổ phiếu đang giao dịch trên sàn. Gắn với các sự kiện của các công ty lớn như kỷ niệm ngày thành lập công ty hoặc người trong công ty có tin nội bộ, các đối tượng tự “vẽ” ra các ưu đãi mua cổ phiếu thưởng giá rẻ, hấp dẫn chỉ 7.000 đồng-10.000 đồng/cổ phiếu chỉ bằng 1/4-1/5 giá trị thực tế để tiếp tục lừa người chơi nạp tiền đầu tư.

Ban đầu, người tham gia có lợi nhuận và có thể rút tiền với số lượng ít. Tin tưởng nên 03 người chơi tiếp tục nạp thêm tiền để tham gia đầu tư với hứa hẹn lợi nhuận cao hơn với số tiền lên đến hơn 3,5 tỷ đồng.

Khi người chơi muốn rút tiền thì gặp tình cảnh tài khoản giao dịch đã vi phạm nguyên tắc mua/bán và yêu cầu đóng thêm tiền thì tài khoản mới hoạt động lại bình thường và có thể rút tiền về tài khoản, tài khoản có lợi nhuận cao cần phải đóng thuế...

Để phòng tránh lừa đảo, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác không đầu tư qua mạng khi chưa tìm hiểu rõ ràng về công ty, doanh nghiệp.

Nếu muốn đầu tư hãy đến trực tiếp các cơ quan quản lý để thực hiện việc đăng ký và mở tài khoản, để đảm bảo tính xác thực của việc đầu tư. Ngoài ra, hãy cảnh giác với những yêu cầu gửi tiền, đầu tư hoặc tham gia các giao dịch tài chính không rõ nguồn gốc.

Các đối tượng lừa đảo thường sử dụng chiêu trò hứa hẹn lợi nhuận cao hoặc cơ hội đầu tư hấp dẫn để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.

Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần liên hệ cơ quan Công an để giải quyết kịp thời vụ việc theo quy định.