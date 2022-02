Nhân viên Phố Wall đón “mưa” tiền thưởng lớn nhất thập kỷ

Theo Bloomberg, đã lâu kể từ cuối những năm 2000, các ngân hàng đầu tư Mỹ mới thưởng cho nhân viên nhiều như thế này. Khi đó, các nhân viên tài chính Phố Wall nhận được những khoản thưởng khổng lồ trước và sau các gói cứu trợ của chính phủ liên bang trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế.

Mới đây, Goldman Sachs Group Inc. đã hoàn thành việc trả thưởng cho nhân viên của mình trong năm qua với mức thưởng tăng bình quân 23% cho mỗi nhân viên. Đây là mức tăng thưởng lớn nhất trong hơn một thập kỷ qua của “đại gia” ngân hàng này. Tuy nhiên, con số này vẫn chưa là gì nếu so với mức tăng thưởng dành cho nhân viên gioa dịch của Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co. và Goldman raising – lần lượt là 30%, 40% và 50%.

Sau nhiều năm hạn chế, các nhà lãnh đạo ngân hàng Mỹ một lần nữa áp dụng phương thức làm mọi điều có thể để thưởng cho nhân viên nhằm giữ chân nhân tài hàng đầu và không bị mất vị thế cạnh tranh trên thị trường đang tăng trưởng bùng nổ. Điều này giúp nhân viên của họ ở Manhattan có thể chi tới 2.000 USD để mua rượu vang, mua những ngôi nhà lớn hơn ở khu nhà giàu TriBeCa (New York) và mua du thuyền.

Sau một năm 2021 hoạt động bùng nổ, nhân viên tài chính Phố Wall đòi hỏi được hưởng nhiều hơn nữa và có xu hướng nhảy việc, buộc các nhà băng phải tăng lương thưởng - Ảnh: Getty Images

Năm 2021, David Solomon – CEO của Goldman Sachs, Jamie Dimon – CEO của JPMorgan và James Gorman – CEO của Morgan Stanley lĩnh khoản thưởng trị giá khoảng 35 triệu USD mỗi người. Con số này cao hơn bất kỳ CEO tiền nhiệm nào của họ kể từ năm 2007 và cũng làm tăng mức trần dành cho vị trí này tại các ngân hàng hàng đầu tại Mỹ.

Phố Wall gần đây xôn xao khi số lượng người nhận lương thưởng 8 con số tăng mạnh trong năm 2021. Những người có thu nhập cao nhất tại Goldman Sachs nhận gần 30 triệu USD, một số thậm chí nhiều hơn mức đó, theo nguồn tin thân cận của Bloomberg. Các khoản thưởng này bao gồm những khoản thanh toán đặc biệt trao một lần cho vài trăm giám đốc điều hành hàng đầu.

Tại tập doàn tài chính Jefferies, lương thưởng cho các giám đốc có thành tích tốt nhất lên tới hơn 25 triệu USD. Một điều đặc biệt là các giám đốc của Jefferies có thể chọn nhận thưởng bằng tiền mặt, không giống với những khoản thưởng chủ yếu bằng cổ phiếu tại nhiều công ty đối thủ.

Tất nhiên, kể cả trong những giai đoạn khó khăn, nhân viên Phố Wall vẫn có mức thu nhập cao hơn so với các khu vực khác của nền kinh tế.

“Tất cả mọi người trong ngành của chúng tôi đều được trả lương rất cao”, CEO Rich Handler của Jefferies nói. “Khi về nhà và nhìn vào chính mình trong gương, tất cả chúng tôi đều nên biết ơn vì sự may mắn này. Điều đó không chỉ xảy ra trong năm 2021 mà cả trong những giai đoạn khó khăn khác”.

Nhiều nhân vật kỳ cựu trong ngành nhớ lại thời điểm 2009, lần gần đây nhất mà các ngân hàng đầu tư Mỹ mở hầu bao một cách hào phóng. Khi đó, việc này vấp phải sự chỉ trích từ các nhà lập pháp, cho rằng các chủ ngân hàng đã tự thưởng lớn cho mình sau khi nhận được các gói cứu trợ của liên bang - vốn nhằm cứu ngành tài chính khỏi khủng hoảng và giúp thị trường phục hồi - trong khi phần còn lại của nền kinh tế vẫn phải vật lộn.

Điều này cũng được nói nhiều đến trong đại dịch Covid-19. Khi hoạt động kinh doanh bị đình trệ trong năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh, các chương trình của chính phủ và gói kích thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã hỗ trợ phục hồi nền kinh tế, tạo ra cơn sốt giao dịch và mua bán giữa các doanh nghiệp.

Cuối năm đó, do quan ngại về chỉ trích của công chúng, các ngân hàng đầu tư Mỹ đã có một số hạn chế nhất định khi trả thưởng cho nhân viên. Tuy nhiên, sau một năm 2021 hoạt động bùng nổ, nhân viên tài chính Phố Wall đòi hỏi được hưởng nhiều hơn nữa và có xu hướng nhảy việc, buộc các nhà băng phải tăng lương thưởng.

“Là một người có tư tưởng tiến bộ, tôi đánh giá cao việc công chúng cảm thấy hoài nghi về những nỗ lực của Phố Wall. Tuy nhiên, việc tăng lương thưởng là điều cần thiết trong bối cảnh cạnh tranh nhằm thu hút và giữ nhân những nhân tài giỏi nhất”, Jon Corzine, cựu CEO của Goldman Sachs và cũng là cựu thống đốc bang New Jersey, cho biết.