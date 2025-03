Nhiều gói thầu của cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng vượt tiến độ bất chấp khó khăn khi thiếu nguyên vật liệu

Dự án cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng có tổng chiều dài 188,2 km, đi qua các tỉnh An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng. Với tổng mức đầu tư 44.691 tỷ đồng, dự án được kỳ vọng sẽ cải thiện kết nối giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Trong giai đoạn 1, tuyến đường được thiết kế với 4 làn xe, nền đường rộng 17 m, vận tốc 100 km/h. Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành cơ bản vào năm 2026 và khai thác đồng bộ năm 2027.

Dự án được chia thành bốn dự án thành phần gồm dự án thành phần 1 (tỉnh An Giang), dự án thành phần 2 (thành phố Cần Thơ), dự án thành phần 3 (tỉnh Hậu Giang) và dự án thành phần 4 (tỉnh Sóc Trăng).

Hiện, dự án thành phần 1 do UBND tỉnh An Giang làm chủ đầu tư đang có tiến độ nhanh nhất so với 3 dự án thành phần còn lại. Theo đó, dự án thành phần 1 có chiều dài khoảng 57 km với tổng mức đầu tư 13.799 tỷ đồng.

Điểm bắt đầu của dự án từ tuyến tránh Quốc lộ 91 (xã Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc) đến huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Dự án đi qua địa bàn các huyện Châu Đốc, Châu Phú, Châu Thành và Thoại Sơn của tỉnh An Giang, gồm bốn gói thầu xây lắp số 42, 43, 44, 45.

Thời gian qua, các nhà thầu đã khẩn trương tổ chức nhiều mũi thi công trên công trường, đến nay dự án thành phần 1 tại An Giang tổng tiến độ thi công 4 gói xây lắp công trình (gói thầu 42, 43, 44, 45) vượt 0,29% tiến độ, tiến độ đạt 46,73% giá trị hợp đồng.

Cụ thể, gói thầu số 42, từ thành phố Châu Đốc đến huyện Châu Phú dài gần 17 km, tiến độ đạt 41,58%; gói thầu số 43 dài hơn 14km (từ huyện Châu Phú - Châu Thành) tiến độ đạt 45,2%, vượt 0,01% kế hoạch; gói thầu số 44 dài hơn 12,2 km (từ huyện Châu Thành - Thoại Sơn) tiến độ thi công đạt 57,45%, vượt 1,03%; gói thầu số 45 dài 13,8 km (từ huyện Thoại Sơn - huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ), tiến độ đạt hơn 44%, vượt 0,24%.

Là đơn vị thi công gói thầu 44 từ huyện Châu Thành - Thoại Sơn, đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Huy, cho biết tiến độ thi công gói thầu 44 đến nay rất khả quan khi đang vượt kế hoạch đề ra.

Với riêng gói thầu doanh nghiệp đang triển khai thi công đang đạt tiến độ gần 59%, vượt 2,58% kế hoạch. Trong đó, cả 4 cầu bắt qua 4 con kênh đã được phía nhà thầu thi công hoàn thành bề mặt cầu, 3 cầu đã hoàn thành lan can và 1 cầu đang được đơn vị thi công đẩy nhanh hoàn thiện lan can.

Cầu Kênh Ngang Huệ Đức, xã Vĩnh Nhuận (Châu Thành, An Giang) đã được nhà thầu hoàn thành thi công bề mặt cầu. Ảnh: Thanh Sang/TTXVN.

Ngoài ra, 4km mặt đường đã được nhà thầu hoàn thành cắm bắc thấm thoát nước để gia cố nền đất yếu; 2/4km tuyến nhà thầu đã đắp xong gia tải giai đoạn 2 và đang tiếp tục đẩy nhanh đắp gia tải phần còn lại.

Để đẩy nhanh tiến độ, trên công trường nhà thầu đang bố trí 12 cán bộ kỹ sư, 6 cán bộ quản lý và gần 200 nhân công cùng gần 100 phương tiện chia thành 8 mũi thi công gồm 4 mũi thi công đắp gia tải nền đường, 2 mũi cống hộp và 2 mũi thi công hoàn thiện lan can cầu tăng ca liên tục để đẩy nhanh tiến độ công trình.

Được biết, nhà thầu Thành Huy đang được giao quyền khai thác mỏ cát đặc thù để phục vụ cho gói thầu số 44. Hiện nguồn cát phục vụ thi công gói thầu không thiếu, cát được đưa về công trường liên tục nên việc thi công không bị gián đoạn.

Mặc dù vậy, hiện nay nhà thầu đang thiếu nguồn vật liệu đá. Phía nhà thầu Thành Huy cũng đề nghị tỉnh An Giang sớm giải quyết thủ tục cho mỏ đá Antraco tại huyện Tri Tôn (An Giang) sớm khai thác trở lại để cung cấp đá cho công trình.

Theo UBND tỉnh An Giang, dự án qua tỉnh An Giang giải ngân được 276,2 tỷ đồng và đã bàn giao 100% mặt bằng. Đến thời điểm này, mặc dù dự án đảm bảo tiến độ, nhiều gói thầu vượt kế hoạch, nhưng dự án đang gặp khó khăn đối với nguồn cung cấp vật liệu cát san lấp nền đường. Hiện, tỉnh đang tập trung các giải pháp để đảm bảo nguồn cung cấp cát, đá để đẩy nhanh thi công công trình.

Lãnh đạo UBND tỉnh An Giang cho hay tổng khối lượng cát cho dự án thành phần 1 tại An Giang trên 9,3 triệu m3. Hiện tổng khối lượng cát đã xác nhận khai thác, thu hồi trên 6,33 triệu m3 để cung cấp cho dự án. Đến ngày 9/3 tổng khối lượng cát đã cung cấp lên công trình đạt gần 3,4 triệu m3. Để đảm bảo đủ nguồn cát cho dự án qua địa bàn tỉnh, UBND tỉnh An Giang đã quyết liệt, tập trung thực hiện các giải pháp để bổ sung nguồn cát cho dự án.

Theo đó, lãnh đạo tỉnh An Giang giao cho Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn thực hiện thăm dò bổ sung với diện tích 192,8 ha đối với 2 khu mỏ trên sông Hậu thuộc xã Bình Thủy (huyện Châu Phú) và các xã Bình Thạnh Đông, Tân Hòa, Tân Trung (huyện Phú Tân). Dự kiến nhà thầu sẽ tiến hành đăng ký thu hồi khoáng sản và dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong tháng 3/2025 để cung cấp đủ 3 triệu m3 cát cho dự án.

Đối với vật liệu đá cung cấp cho dự án, ngày 4/3, UBND tỉnh An Giang đã điều chỉnh trữ lượng giấy phép khai thác mỏ đá núi Dài (xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn) của Công ty TNHH Liên danh Antraco. Qua đó huy động trữ lượng gần 2,96 triệu m3 đá cung cấp cho các dự án cao tốc: Cần Thơ - Cà Mau và Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng và cung cấp đá cho các công trình vốn ngân sách Nhà nước, công trình khắc phục thiên tai trên địa bàn tỉnh An Giang. Dự kiến Công ty TNHH Liên danh Antraco có thể đưa khu mỏ này vào hoạt động trong tháng 3/2025 cung cấp kịp thời nguồn đá cho công trình đường cao tốc.