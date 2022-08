Ông Đặng Tất Thắng từ nhiệm chức vụ phó chủ tịch Tập đoàn FLC và Tổng giám đốc tại Bamboo Airways

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (mã FLC) công bố ngày 29/7/2022, Tập đoàn FLC nhận được Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty của Ông Đặng Tất Thắng.

Theo đó, HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông FLC thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT công ty đối với ông Đặng Tất Thắng tại cuộc họp gần nhất, thời điểm miễn nhiệm được tính kể từ ngày được ĐHĐCĐ chấp thuận.

Đồng thời, cũng trong ngày 29/7, Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) - thành viên của FLC Group - cũng công bố quyết định ông Đặng Tất Thắng thôi giữ vị trí Tổng giám đốc từ ngày 27/7 và bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Quân giữ vị trí trên.

Được biết, ông Nguyễn Mạnh Quân giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Hãng hàng không Bamboo Airways từ tháng 6/2020. Từ tháng 9/2020, ông giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc thường trực của Hãng cho đến nay. Trước đó, ông có 30 năm công tác tại các Cơ quan, doanh nghiệp lớn của Việt Nam trong các lĩnh vực hàng không, dịch vụ, thương mại… như Bộ Thương mại, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Công ty cổ phần dịch vụ hàng không Nội bài, Công ty cổ phần hàng không Thiên Minh, Công ty Vinpearl,…

Tại đại hội cổ đông bất thường lần 2 mới đây, FLC đã miễn nhiệm chính thức chức danh thành viên HĐQT với ông Trịnh Văn Quyết, bà Hương Trần Kiều Dung và ông Lã Quý Hiển. Thay thế là ông Doãn Hữu Đoàn, ông Lê Bá Nguyên và ông Lê Thái Sâm. Trong đó, ông Lê Bá Nguyên đã được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị FLC.

Tháo báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022, FLC ghi nhận doanh thu hợp nhất trong quý 2/2022 đạt hơn 623 tỷ đồng, giảm 63% so với cùng kỳ năm ngoái (1.678 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế lỗ 640 tỷ đồng (cũng kỳ lãi 20,9 tỷ đồng).

FLC lỗ nặng trong quý II là do phát sinh khoản lỗ đột biến hơn 317 tỷ đồng từ công ty liên doanh, liên kết. Ngoài ra, doanh thu tài chính cũng giảm mạnh, còn một phần mười so với cùng kỳ năm ngoái với 65,6 tỷ đồng.

Theo lý giải của FLC, doanh thu bán hàng và tài chính giảm mạnh do công ty đang trong quá trình cơ cấu lại kinh doanh và thay đổi lãnh đạo chủ chốt. Đặc biệt, mảng hàng không thời gian qua không thuận lợi khiến công ty lỗ 311,6 tỷ đồng.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2022, FLC ghi nhận doanh thu hợp nhất 1.709 tỷ đồng, giảm 60% cùng kỳ (4.238,6 tỷ đồng); 6 tháng đầu năm FLC báo lỗ sau thuế 1.105 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 63,49 tỷ đồng).

Tính đến ngày 30/6, FLC có tổng tài sản gần 36.299 tỷ đồng, tăng 2.512 tỷ so với hồi đầu năm và nợ phải trả tăng hơn 3.500 tỷ so với đầu năm, lên 27.569 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn hơn 977 tỷ, giảm gần 730 tỷ so với hồi đầu năm.

Cũng theo báo tài chính 6 tháng đầu năm chi phí lương cho các thành viên quản lý chủ chốt là 7,59 tỷ, tăng hơn 3 tỷ so với cùng kỳ - trong đó, thù lao cho ông Trịnh Văn Quyết và bà Hương Trần Kiều Dung giảm từ 60 triệu hồi quý 2/2021 xuống còn 30 triệu trong quý 2 này - trong khi đó, ông Nguyễn Tất Thắng tăng từ 25 triệu lên 60 triệu và bà Bùi Hải Huyền tăng từ 50 triệu lên 60 triệu trong quý này.