Oscar 2023: Diễn viên gốc Việt lập kỷ lục mới

Theo NPR, dù cho kết quả thế nào, Oscar 2023 đánh dấu một năm rực rỡ cho các diễn viên châu Á tại Hollywood. Dương Tử Quỳnh, Quan Kế Huy, Stephanie Hsu và Hồng Châu là bốn cái tên đứng trước cơ hội lập lịch sử tại giải thưởng của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ.

MC người Mỹ Jimmy Kimmel giữ vai trò dẫn chương trình, đây là kần thứ ba anh tham gia với tư cách này, sau các năm 2017 và 2018. Năm nay, MC này mở màn chương trình với tiết mục hài độc thoại. Anh bắt đầu với những câu chế giễu hãng Warner Bros. Discovery, dự án thất bại tại phòng vé Babylon và Nicole Kidman. Kimmel cũng đề cập tới bê bối Will Smith tát Chris Rock trên sân khấu năm ngoái, đùa rằng đây là cách hiệu quả để quảng cáo các thương hiệu hành động.

Và tâm điểm đầu tiên của lễ trao giải năm nay đã xướng tên Quan Kế Huy, khi ngôi sao của Everything Everywhere All at Once vượt qua những cái tên đình đám là Brendan Gleeson, Barry Keoghan, Brian Tyree Henry và cố diễn viên Judd Seymore Hirsch để giành cúp ở hạng mục Nam phụ xuất sắc nhất.

Chiến thắng Oscar 2023, Quan Kế Huy đã trở thành sao gốc Việt đầu tiên được xướng tên tại lễ trao giải danh giá nhất hành tinh này, và cũng lập kỷ lục là diễn viên châu Á đầu tiên thắng "Tam đại" điện ảnh lớn nhất Hollywood. Trước đó, Quả cầu vàng và giải Nghiệp đoàn Diễn viên Màn ảnh (SAG) là 2 "chiến ải" mà Quan Kế Huy đã vượt qua đầy vẻ vang.

Đây là chiến thắng đã được báo trước bởi trước đó anh đã thắng ở hầu hết các giải thưởng tiền Oscar nhờ vai diễn xuất sắc trong phim Everything Everywhere All at Once. Trước khi Oscar 2023 được tổ chức, Everything Everywhere All at Once đã trở thành bộ phim thắng nhiều giải thưởng nhất mọi thời đại, vượt qua kỷ lục của Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn: Sự Trở Lại Của Nhà Vua. Điều này đồng nghĩa với việc Quan Kế Huy đang sở hữu kỷ lục thứ 3 - nam phụ có nhiều giải thưởng nhất từ trước đến nay cho một vai diễn, tính luôn Oscar vừa ẵm là 57 chiếc cúp (chưa tính những giải về cặp đôi hay dàn diễn viên nói chung).

Chiến thắng Oscar 2023, Quan Kế Huy đã trở thành sao gốc Việt đầu tiên được xướng tên tại lễ trao giải danh giá nhất hành tinh.

Theo Hollywood Reporter, các thuật toán máy tính dự đoán khả năng đoạt giải của anh là 78,9%, bỏ xa người đứng thứ hai - Barry Keoghan (10,6%) của phim The Banshees of Inisherin. Quan Kế Huy sinh năm 1971 tại Việt Nam, có bố là người Việt. Anh khởi nghiệp ở Hollywood với vai chú bé Short Round trong phim Indiana Jones Và Ngôi Đền Tàn Khốc, khi ấy anh mới 13 tuổi. Sau đó, nam diễn viên có 3 thập kỷ thăng trầm, phải lui về hậu trường làm việc trước khi được A24 mời trở lại trong dự án Everything Everywhere All at Once, cũng là "cú hit" giúp anh tái xuất mạnh mẽ ở tuổi ngoài 50.

Ngay sau khi giải thưởng được công bố, hàng loạt các tờ báo và trang tin uy tín như: CNN, Reuters, Vanity Fair, Variety, The Hollywood Reporter, The Guardian, Entertainment Weekly... đã đưa tin về giải Oscar của Quan Kế Huy và gọi đây là một chiến thắng tràn đầy cảm hứng. Trên các mạng xã hội như Facebook, Twitter, Instagram, Quan Kế Huy cũng nhanh chóng trở thành từ khóa "hot" được cộng đồng mạng đổ xô tìm kiếm. Chiến thắng của nam diễn viên được cho là làm hài lòng công chúng lẫn báo chí quốc tế.

Trong Everything Everywhere All at Once, anh đóng Waymond, một người chồng xuyên qua nhiều vũ trụ, trở thành những phiên bản khác nhau để giúp vợ - Evelyn Wang (Dương Tử Quỳnh) - cứu thế giới. Theo Variety, diễn viên 51 tuổi nhận "cơn mưa" lời khen từ giới phê bình, giúp anh trở thành ngôi sao nở muộn được kỳ vọng của Hollywood.

Tâm điểm châu Á thứ hai đã gọi tên Dương Tử Quỳnh khi cô trở thành Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất Oscar lần thứ 95. Cả khán phòng đã vỡ òa trong khoảnh khắc cô làm nên lịch sử, vượt qua Cate Blanchett để trở thành minh tinh gốc Á đầu tiên thắng giải thưởng này. Đây cũng là đề cử Oscar đầu tiên của cô. Trước đó, tương tự như Quan Kế Huy, nữ diễn viên sinh năm 1962 cũng bất khả chiến bại ở nhiều giải thưởng tiền Oscar, trong đó có Quả cầu vàng, Critics' Choice Movie Awards, Gotham...

Trong phim, Dương Tử Quỳnh hóa thân thành một chủ tiệm giặt là người Mỹ gốc Hoa, hiện sống trong một gia đình 3 thế hệ ở California. Số phận cô bỗng chốc thay đổi khi chồng Waymond (Quan Kế Huy) bất ngờ cho biết có kẻ âm mưu hủy diệt sự yên bình của đa vũ trụ. Kể từ đó, Evelyn và chồng tạm gạt bỏ đời tư, cùng nhau hợp lực cứu thế giới.

Dương Tử Quỳnh trở thành Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất Oscar lần thứ 95.

Dương Tử Quỳnh sinh năm 1962, đăng quang Hoa hậu Malaysia năm 1983. Sau đó, cô tới Hong Kong tham gia điện ảnh, chọn con đường trở thành một "đả nữ". Theo cây viết Lucy Feldman - người viết bài giới thiệu Dương Tử Quỳnh trên Time, minh tinh là cái tên quen thuộc với người hâm mộ điện ảnh thế giới từ những bộ phim đầu tiên tại Hong Kong thập niên 1980. Trên THR, diễn viên Jamie Lee Curtis nhận xét Dương Tử Quỳnh nỗ lực, chăm chỉ làm việc hàng chục năm qua, cho khán giả thấy tài năng, diễn xuất đa dạng.

Hơn 40 năm trong nghề, cô góp mặt trong nhiều bộ phim được đông đảo khán giả yêu mến như The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor, Supercop, Tomorrow Never Dies, Crouching Tiger, Hidden Dragon, Memoirs of a Geisha hay Crazy Rich Asians. Cô cũng tham gia hàng loạt thương hiệu phim lớn nhất tại Hollywood như Avatar, Marvel, Star Trek, Kung Fu Panda, Minions, Transformers... Giới phê bình nhận xét Tử Quỳnh là một trong những diễn viên gốc Á có chỗ đứng vững chắc nhất tại làng điện ảnh Mỹ.

Ngay sau chiến thắng của Dương Tử Quỳnh, Everything Everywhere All at Once mang về cho mình chiến thắng quan trọng nhất - giải Phim hay nhất tại Oscar lần thứ 95.Trước đó, trong số 10 bộ phim được đề cử tại hạng mục quan trọng nhất của năm nay, Everything Everywhere All at Once chính là cái tên mà mọi mặt báo lớn dự đoán sẽ sở hữu tượng vàng Oscar. "Cuộc chiến đa vũ trụ" là màn giao thoa hoàn hảo giữa chất hàn lâm và giải trí với một câu chuyện khoa học viễn tưởng pha chất hài hành động để tôn vinh tình cảm gia đình cùng những triết lý nhân sinh sâu sắc đậm chất Á Đông.

Trong khi đó, nữ diễn viên gốc Việt Hồng Châu - cũng là ứng viên nặng ký tại hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất – đã không có cơ hội chạm tay vào tượng vàng. Giải thưởng đã thuộc về Jamie Lee Curtis trong phim Everything Everywhere All at Once. Đây là lần đầu tiên Jamie Lee Curtis giành tượng vàng Oscar trong sự nghiệp. Trên bục nhận giải, nữ diễn viên 65 tuổi gửi lời cảm ơn tới chồng mình cũng như những khán giả luôn ủng hộ cho dòng phim bà theo đuổi.

Các hãng phim đang dần nhận ra những dàn diễn viên đa chủng tộc hoàn toàn có thể mang về kỷ lục doanh thu phòng vé.

Theo NY Times, 1.808 diễn viên từng nhận đề cử tại Oscar và chỉ có bốn người gốc Á dành chiến thắng trên tổng 23 lần được đề cử. Giờ đây, khi Quan Kế Huy và Dương Tử Quỳnh cùng đoạt giải, lần đầu tiên Viên Hàn lâm vinh danh hai ngôi sao gốc Á trong một năm.

Với sự cạnh tranh không ngừng cùng xu hướng đa dạng sắc tộc trên màn ảnh, một số nhà làm phim Mỹ bắt đầu tìm đến những thị trường ngách. Trong một thập niên gần đây, các tác phẩm có yếu tố Á Đông như Parasite, Crazy Rich Asians liên tục gây tiếng vang và thành công thương mại. Everything Everywhere All at Once cũng đạt doanh thu hơn 107 triệu USD với ngân sách vỏn vẹn khoảng 25 triệu USD.

Theo trang web tài chính cá nhân Wallethub, Lễ trao giải Oscar 2023 trị giá khoảng 56,8 triệu USD. Thật khó để hình dung tại sao Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ có thể tiêu tốn một khoản tiền lớn như vậy cho một buổi tối. Trên thực tế, thảm đỏ của lễ trao giải đã có giá lên tới 24.700 USD, được trải trên diện tích 4.645m2. Mỗi bức tượng Oscar trị giá khoảng 400 USD và có tới 24 hạng mục trao giải…

Các bữa tiệc trao giải Oscar cũng là một phần quan trọng của buổi lễ và chúng rất uy tín, rất đắt đỏ. Bữa tiệc sau lễ trao giải của Vanity Fair, một trong những bữa tiệc tiêu biểu nhất gắn liền với Lễ trao giải Oscar, có phí tham dự cho mỗi cặp đôi lên tới 80.000 USD.