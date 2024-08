Phó tổng giám đốc VPB mua thành công 5 triệu cổ phiếu

Phạm Thị Nhung báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (mã VPB-HOSE).

Theo đó, bà Phạm Thị Nhung - thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc thường trực VPB đã mua thành công 5 triệu cổ phiếu VPB với mục đích đầu tư cá nhân, nâng tỷ lệ sở hữu từ 0,013% lên 0,076% vốn (tương ứng với nắm giữ hơn 6 triệu cổ phiếu).

Giao dịch được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 1/8-26/8 theo phương thức khớp lệnh.

Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch ngày 26/8, cổ phiếu VPB được giao dịch khớp lệnh ở mức giá trung bình là 18.450 đồng/cổ phiếu. Ước tính với mức giá này, bà Nhung đã chi khoảng 92 tỷ đồng để sở hữu số cổ phiếu trên.

Trước đó, ngày 20/8/2024, VPB công bố một quỹ đầu tư Trung Quốc là Tianhong Vietnamese Market Equity Launched QDII Fund vừa mua vào 91 triệu cổ phiếu VPB, tương đương 1,14% vốn điều lệ.

Trong khi đó, Quỹ ngoại Composite Capital Master Fund LP (quần đảo Cayman, Anh) đã giảm tỷ lệ sở hữu tại Ngân hàng VPBank từ mức 2,7% xuống còn 1,7% vốn cổ phần tương ứng hơn 135 triệu cổ phiếu VPB.

Được biết, VPB đã công bố kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2024 với lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 8,7 nghìn tỷ đồng (+68% YoY), hoàn thành 51% dự báo cả năm của VCSC. lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý 2/2024 đạt 4,5 nghìn tỷ đồng (+7% QoQ; +72% YoY).

Chứng khoán Vietcap (VCSC) đánh giá lợi nhuận tăng nhẹ so với kỳ vọng do chi phí hoạt động thấp hơn dự kiến.

Tăng trưởng tín dụng 6 tháng 2024 của ngân hàng mẹ đạt 8,4% (tăng trưởng cho vay là 11,2%). Tính đến quý 2/2024, số dư trái phiếu doanh nghiệp tại ngân hàng mẹ đã giảm 51% so với năm 2023 và chiếm 2,0% tổng dư nợ tín dụng.

Tăng trưởng tiền gửi hợp nhất 6 tháng 2024 đạt 6,6%. Tỷ lệ CASA quý 2/2024 đạt 17,9% (+3,5 điểm % QoQ; +3,0 điểm % YoY).

NIM hợp nhất 6 tháng 2024 đạt 5,90% (+39 điểm cơ bản YoY) so với dự báo cả năm của VCSC là 6,05%. NIM hợp nhất quý 2/2024 đạt 6,17% (+36 điểm cơ bản QoQ; +89 điểm cơ bản YoY). NIM cải thiện so với quý trước do (1) chi phí huy động giảm 60 điểm cơ bản QoQ một phần do lượng lớn tiền gửi huy động trong năm 2023 được gia hạn lợi suất thấp hơn và (2) tăng trưởng tín dụng mạnh hơn so với tăng trưởng tiền gửi. Ngoài ra, tỷ lệ cho vay trên tổng tiền gửi (LDR) quý 2/2024 và nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn của VPB lần lượt đạt 81,1% và 23,5%.

VPB đã tất toán toàn bộ số dư trái phiếu VAMC là 4,3 nghìn tỷ đồng vào quý 2/2024, sớm hơn kỳ vọng của VCSC vào năm 2026 và VCSC cũng lưu ý rằng VPB đã ghi nhận số dư trái phiếu VAMC vào quý 4/2023 lần đầu tiên kể từ năm 2018 trong bối cảnh tỷ lệ nợ xấu cao.

Thu nhập ngoài lãi (NOII) 6 tháng 2024 giảm 15% YoY và phù hợp với kỳ vọng của VCSC. NOII quý 2/2024 đạt 3,7 nghìn tỷ đồng, tăng 78% QoQ chủ yếu do (1) thu nhập phí ròng (NFI) tăng 21% QoQ và (2) ghi nhận lợi nhuận lớn từ chứng khoán đầu tư là 411 tỷ đồng trong quý 2/2024.

Tỷ lệ chi phí/thu nhập (CIR) là 23,0% trong 6 tháng 2024, nằm trong mức thấp nhất trong danh mục theo dõi của VCSC và chi phí HĐKD (OPEX) thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng của VCSC (hoàn thành 39% dự báo cả năm của VCSC), một phần do chi phí nhân viên giảm 11% YoY.

Tỷ lệ nợ xấu tăng nhẹ, nhưng tỷ lệ nợ Nhóm 2 giảm so với quý trước. Tỷ lệ nợ xấu hợp nhất quý 2/2024 là 5,08% (+24 điểm cơ bản QoQ; -144 điểm cơ bản YoY). Tỷ lệ nợ Nhóm 2 trên tổng dư nợ là 7,83% (-48 điểm cơ bản QoQ; -37 điểm cơ bản YoY).

VCSC ước tính rằng dư nợ cho vay quý 2/2024 của FEC tương đối đi ngang trong hai quý gần nhất ở mức khoảng 62 nghìn tỷ đồng (đóng góp khoảng 10% vào tổng dư nợ cho vay hợp nhất quý 2/2024 của VPB). VPB cho biết hoạt động giải ngân của FEC đã phục hồi kể từ quý 1/2024 với lượng giải ngân trong 6 tháng 2024 tăng 53% YoY và lượng giải ngân trong quý 2/2024 tăng 9% QoQ. VCSC ước tính rằng tỷ lệ nợ xấu quý 2/2024 của FEC tương đối đi ngang so với quý trước và vẫn ở mức tương đối cao (khoảng 20%), điều này cho thấy vẫn còn áp lực lớn đối với chi phí tín dụng.



Ngoài ra, VCSC ước tính rằng FEC có thể đã đạt được lợi nhuận khoảng hơn 100 tỷ trong quý 2/2024, phù hợp với kỳ vọng của VCSC.

Chi phí dự phòng 6 tháng 2024 tăng 9,3% và hoàn thành 50% dự báo cả năm của VCSC. Tuy nhiên, các số liệu nợ xấu hiện tại của VPB cho thấy áp lực tăng tiềm ẩn đối với chi phí tín dụng trong các quý tới. Tỷ lệ bao phủ nợ (LLR) hợp nhất quý 2/2024 là 48,1% (-5,4 điểm % QoQ; +5,1 điểm % YoY).