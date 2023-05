Pyn Elite Fund lại “ngậm ngùi” báo lỗ trong tháng 4

Quỹ đầu tư đến từ Phần Lan Pyn Elite Fund vừa công bố báo cáo hoạt động tháng 4/2023 với hiệu suất đầu tư âm 1,8%. Tuy vậy, lũy kế 4 tháng đầu năm, hiệu suất của quỹ đầu tư đến từ Phần Lan vẫn dương 4,47%.

Tại thời điểm 28/4/2023, giá trị tài sản ròng của PYN Elite Fund đạt gần 413 Euro. Quy mô danh mục đạt hơn 720 triệu Euro (~18.720 tỷ đồng), giảm khoảng 11 triệu Euro (~300 tỷ đồng) so với thời điểm cuối tháng 3/2023.

Top 10 khoản đầu tư lớn nhất danh mục chiếm gần 89% danh mục của quỹ, trong đó có một nửa là cổ phiếu ngân hàng gồm CTG, STB, TPB, MBB, HDB, chứng chỉ quỹ VNFinLead ETF mô phỏng nhóm tài chính - nơi 90% là cổ phiếu ngân hàng. Ngoài ra, vẫn là những cổ phiếu quen thuộc khác như ACV, VRE, VHM...

Hiện, CTG đứng đầu danh mục của PYN Elite Fund với tỷ trọng 17,5%, VHM đứng vị trí thứ 2 trong danh mục (tỷ trọng 13,4%, giảm 1,2% tương ứng hơn 10 triệu Euro so với tháng trước), VRE chiếm 9,8% (vị trí thứ 4, tăng 0,6% so với tháng trước) trong khi ACV đứng liền sau với tỷ trọng 8,0% (giảm 0,3% so với tháng trước).

Tuy nhiên, một số cổ phiếu có tỷ trọng lớn trong danh mục của quỹ hiệu suất không mấy khả quan, VHM giảm 3,9%, ACV giảm 4,9% và VRE giảm 6,3%. Ngược lại, MIG diễn biến ấn tượng với mức tăng 8,4% trong tháng 4, TPB và CMC lần lượt tăng 7,2% và 4,3%.

Hiệu suất của Pyn Elite Fund kể từ khi hoạt động ở VN.

Tháng 4, dữ liệu vĩ mô của Việt Nam đầy biến động, chỉ số PMI, xuất nhập khẩu đều giảm nhưng vẫn nằm trong dự báo. Ngược lại, FDI giải ngân và FDI đăng ký mới đã đảo ngược xu hướng với mức tăng trưởng lần lượt 1,7% và 80% so với cùng kỳ năm trước. Doanh số bán lẻ duy trì ở mức cao (+11,5%) được hỗ trợ bởi doanh thu bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ. CPI giảm đưa lạm phát hàng năm xuống 2,81% và tạo dư địa cho NHNN tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ. Lãi suất huy động giảm cũng mang lại hy vọng về khả năng giảm lãi suất cho vay trong các quý tới.

Theo PYN Elite Fund, hàng loạt chính sách mới đã được ban hành nhanh chóng nhằm hỗ trợ nền kinh tế. Trong đó, đáng chú ý là Nghị định 10 giúp tháo gỡ những nút thắt về mặt pháp lý đã gây khó khăn cho các chủ đầu tư dự án bất động sản, từ khâu xét duyệt dự án đến cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu. Đồng thời, NHNN cũng ban hành hai Thông tư quan trọng liên quan tới việc mua lại trái phiếu doanh nghiệp và hoãn nợ; trong quá trình soạn thảo việc điều chỉnh hệ số rủi ro với các phân khúc bất động sản khác nhau.

Chính phủ cũng đã thông qua đề xuất của Bộ Tài chính về xây dựng dự thảo nghị quyết của Quốc hội về giảm VAT từ 10% xuống còn 8%, để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, dự kiến từ 1/7 đến hết ngày 31/12/2023.

Tuy nhiên, bức tranh kết quả kinh doanh mùa BCTC quý 1 ghi nhận nhiều doanh nghiệp có kết quả giảm mạnh, thậm chí thua lỗ. Dù vậy, Pyn Elite Fund vẫn tự tin với 14 doanh nghiệp cốt lõi trong danh mục đầu tư phần lớn tỏ ra vượt trội so với ngành, mức tăng trưởng lợi nhuận quý 1 trung bình tăng 33% so với cùng kỳ. Hầu hết các doanh nghiệp đều lên mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ trong năm 2023.

Trong cuộc gặp gỡ mới đây với nhà đầu tư, ông Petri Deryng, người quản lý danh mục đầu tư của quỹ đến từ Phần Lan Pyn Elite đã đưa ra góc nhìn tích cực rằng: "Kết quả của một năm thị trường chứng khoán tồi tệ là cơ hội cho quỹ kiếm được lợi nhuận tốt hơn trong những năm tiếp theo".

Theo đó, Deryng nhấn mạnh rằng giá cổ phiếu giảm nhanh chóng đã mang lại cho PYN Elite nhiều cơ hội để mua được cổ phiếu các công ty tốt trong danh mục đầu tư với giá rẻ. Ông ước tính rằng lượng cổ phần của công ty sân bay ACV, PYN Elite khó có thể mua được nếu không có làn sóng bán tháo do khủng hoảng diễn ra mạnh vào tháng 4 năm 2020. Tỷ lệ cổ phần của ACV trong danh mục đầu tư của quỹ hiện là 8,1% tính đến ngày 10 tháng 4 năm 2023.

Tương tự, vụ sụp đổ tỷ giá hối đoái vào mùa thu năm ngoái đã mang đến cơ hội cho nhà quản lý danh mục đầu tư để tìm kiếm các mục tiêu mua mới. "Tôi đã nói với các nhà phân tích của chúng tôi vào tháng 11 rằng giá cổ phiếu đang ở mức cực kỳ điên rồ và bây giờ mọi người cần suy nghĩ về các khuyến nghị mua".