Quảng Ninh sẽ có Khu thương mại tự do trong Khu kinh tế Vân Đồn

Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ninh báo cáo Bộ Chính trị cho phép xây dựng cơ chế chính sách thí điểm phát triển Khu kinh tế Vân Đồn, UBND tỉnh Quảng Ninh đã giao cho các sở ban ngành tham mưu, đề xuất cơ chế chính sách đặc thù cho khu kinh tế này, trong đó, có cơ chế cấp giấy chứng nhận kinh doanh casino cho nhà đầu tư chiến lược cũng như thực hiện thủ tục rút gọn thành lập Khu thương mại tự do.

CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ VỀ ĐẤT ĐAI

Để triển khai xây dựng, hoàn thiện đề án về cơ chế, chính sách thí điểm phát triển Khu kinh tế Vân Đồn, UBND tỉnh Quảng Ninh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với các sở ngành chức năng tham mưu, xây dựng nhóm cơ chế chính sách đối với nhà đầu tư chiến lược và các dự án của nhà đầu tư chiến lược.

Trong nhóm cơ chế, chính sách này sẽ nghiên cứu xây dựng tiêu chí xác định và danh sách các nhà đầu tư chiến lược, cơ chế ưu tiên trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện một số dự án đối với nhà đầu tư chiến lược và chính sách ưu đãi riêng đối với một số dự án đặc thù của nhà đầu tư chiến lược.

Ban Quản lý Khu kinh tế cũng chủ trì xây dựng nhóm cơ chế chính sách đặc thù cho Khu kinh tế Vân Đồn như cơ chế cấp giấy chứng nhận kinh doanh casino cho nhà đầu tư chiến lược, trong đó, không quy định tổng mức đầu tư 2 tỷ USD và không quá 2-3 nhà đầu tư chiến lược.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh có trách nhiệm chủ trì tham mưu, xây dựng nhóm cơ chế chính sách về đất đai tại Khu kinh tế Vân Đồn. Trong đó sẽ nghiên cứu đề xuất mở rộng đối tượng Nhà nước thu hồi đất, đối tượng được miễn giảm tiền sử dụng đất, đối tượng được giao đất không thông qua đấu giá.

Cơ chế đặc thù này được áp dụng đối với các nhà đầu tư công nghệ cao, các nhà đầu tư có tổng vốn đầu tư lớn trong lĩnh vực thương mại, tài chính, du lịch, nhà đầu tư các phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo…

Cùng với một số dự án chiến lược được gia hạn thời hạn sử dụng đất sau khi hết hạn, các dự án thu hút đầu tư trong quá trình triển khai sẽ được thực hiện đồng thời các thủ tục về đất đai (quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao cho thuê đất…), xây dựng (lập, thẩm định, phê duyệt dự án…), cấp phép (cấp giấy chứng nhận đầu tư, cấp phép xây dựng) nhằm rút ngắn thời gian thực hiện.

Tuy nhiên, chính sách đặc thù về đất đai sẽ nghiên cứu đề xuất quy định tỷ lệ chiếm dụng đất của nhà đầu tư một quốc gia không quá 30% tổng số trong Khu kinh tế Vân Đồn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng được giao chủ trì xây dựng nhóm cơ chế chính sách kinh tế biển, trong đó, nghiên cứu đề xuất cơ chế tăng thẩm quyền giao khu vực biển, cấp phép nuôi trồng thuỷ sản cho chính quyền địa phương, bổ sung các chính sách ưu đãi trong lĩnh vực có sử dụng khu vực biển.

THÀNH LẬP KHU THƯƠNG MẠI TỰ DO

UBND tỉnh Quảng Ninh giao cho Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở ngành tham mưu xây dựng nhóm cơ chế, chính sách về tài chính ngân hàng, trong đó, sẽ nghiên cứu, đề xuất cơ chế tăng tỷ lệ điều tiết vốn ngân sách từ các khoản thu nội địa của địa phương cho Khu kinh tế Vân Đồn.

Đặc biệt, Sở Tài chính cũng là cơ quan chủ trì xây dựng nhóm cơ chế chính sách thành lập và quản lý vận hành Khu thương mại tự do trong Khu kinh tế Vân Đồn. Trong đó, sẽ nghiên cứu trình tự thủ tục rút gọn để thành lập Khu thương mại tự do, cơ chế chính sách đặc thù cho Khu thương mại tự do và thẩm quyền trong quản lý Khu thương mại tự do.

Công an tỉnh Quảng Ninh được giao chủ trì tham mưu, xây dựng nhóm cơ chế chính sách miễn thị thực nhập cảnh Vân Đồn. Cụ thể, sẽ nghiên cứu đề xuất áp dụng chính sách miễn thị thực cho người nước ngoài, người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài xuất nhập cảnh, cư trú tại Khu kinh tế Vân Đồn với thời gian tạm trú không quá 30 ngày.

Đối với nhà đầu tư, chuyên gia phát triển các dự án có vốn đầu tư nước ngoài hoặc do nhà đầu tư trong nước thực hiện (có sự tham gia của người nước ngoài), người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài được miễn thị thực trong thời gian thực hiện dự án theo giấy phép đầu tư được cấp.

Trường hợp người nước ngoài nhập cảnh vào một cửa khẩu quốc tế của Việt Nam (kể cả đường hàng không và đường biển) và chỉ lưu lại khu vực quá cảnh ở cửa khẩu đó rồi chuyển tiếp đến Khu kinh tế Vân Đồn cũng được miễn thị thực theo quy định này. Nhóm được miễn thị thực này nếu rời khỏi Vân Đồn để vào địa phương khác của Việt Nam thì phải xin thị thực theo quy định.

Sở Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan tham mưu, xây dựng nhóm cơ chế chính sách về tổ chức bộ máy chính quyền Vân Đồn, trong đó, nghiên cứu đề xuất mô hình chính quyền đô thị một cấp không tổ chức HĐND (HĐND tỉnh thực hiện giám sát), uỷ quyền toàn bộ nhiệm vụ quyền hạn cấp tỉnh và một số nhiệm vụ quyền hạn của bộ ngành Trung ương.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Ninh giao Thanh tra tỉnh này chủ trì tham mưu, xây dựng nhóm cơ chế chính sách đặc thù cho Khu kinh tế Vân Đồn trong lĩnh vực xử lý kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra nhằm khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung…

UBND tỉnh Quảng Ninh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh tổng hợp, xây dựng dự thảo đề án cơ chế chính sách thí điểm phát triển cho Khu kinh tế Vân Đồn. Dự kiến UBND tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức họp cho ý kiến về dự thảo đề án trước 10/3/2025.