Quý 3/2024, NVL báo lãi gần 3.000 tỷ và có văn bản xin HOSE gỡ cảnh báo

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã NVL-HOSE) giải trình, báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo quý 3/2024.

Cụ thể: NVL đã có văn bản gửi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về việc giải trình, báo cáo tình hình khắc phục thực trạng chứng khoán bị cảnh báo định kỳ.

Novaland cho biết, đối với báo cáo tài chính (BCTC) soát xét bán niên 2024 và các giải trình liên quan theo quy định của pháp luật, công ty đã hoàn tất công bố thông tin (CBTT) vào ngày 26/9/2024.

Đối với BCTC quý 3/2024, công ty đã hoàn tất CBTT vào ngày 30/10/2024, đúng theo quy định về CBTT trên thị trường chứng khoán tại Điều 14.3.c Thông tư 96/2020/TT-BTC.

“Công ty cam kết sẽ tiếp tục thực hiện các quy định và quy chế liên quan đến việc CBTT nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi của nhà đầu tư và tính minh bạch của công ty”, văn bản của Novaland nêu.



Công ty cũng mong cơ quan quản lý tạo điều kiện để cổ phiếu NVL được gỡ trạng thái cảnh báo trong thời gian tới.

Trước đó, HOSE đưa cổ phiếu NVLvào diện cảnh báo kể từ ngày 23/9 do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính bán niên 2024 quá 15 ngày so với thời hạn quy định. Đồng thời HOSE cũng đưa cổ phiếu này vào danh sách bị cắt margin.

Theo BCTC hợp nhất quý 3/2024 mới công bố, Novaland ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 2.010 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi cùng kỳ (1.073 tỷ đồng).

Đáng chú ý, trong quý 3 công ty ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính tăng vọt so với cùng kỳ từ 1.617 tỷ lên gần 3.900 tỷ đồng.

Sau khi trừ các loại chi phí, lợi nhuận sau thuế tăng đột biến từ 136,75 tỷ lên hơn 2.950 tỷ đồng, gấp 21,5 lần cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, lãi ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 3.100 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía công ty, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của tăng 2.813.561.729.646 đồng so với cùng kỳ năm 2023 chủ yếu là do doanh thu tài chính tăng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó bao gồm khoản doanh thu tài chính kỳ 6 tháng 2024 mà đơn vị kiểm toán điều chỉnh giảm trong báo cáo soát xét 6 tháng 2024 là 3.045.661.559.608 đồng do Tập đoàn đã thực thu hoàn tất trong quý 3 năm 2024.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, NVL ghi nhận doanh thu đạt 4.295 tỷ đồng, tăng 1,5 lần so với cùng kỳ (2.731 tỷ đồng). Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế luỹ kế 9 tháng đầu năm lại âm gần 4.377 tỷ đồng; Lỗ ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 4.100 tỷ đồng trong khi con số này cùng kỳ 2023 là âm 841 tỷ đồng.

Trên thị trường, chốt phiên ngày 30/10, giá cổ phiếu NVL tăng nhẹ lên mức 10.700 đồng/cp và giảm 36% so với thời điểm đầu năm 2024. Vốn hóa thị trường tương ứng còn chưa đến 21.000 tỷ đồng.