Sắp có tàu cao tốc từ trung tâm TP.HCM ra Côn Đảo

Sở Giao thông Công chánh TP.HCM vừa có văn bản chấp thuận hoạt động vận tải hành khách cố định trên tuyến vận tải thủy từ TP.HCM ra huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Theo đó, tuyến này do Công ty TNHH vận tải hành khách Thành Thành Phát khai thác, sử dụng phương tiện là tàu cao tốc Phú Quý Express với sức chứa 374 chỗ ngồi. Tuyến tàu cao tốc TP.HCM - Côn Đảo sẽ khai thác tối đa 1 chuyến/ngày.

Lịch trình cụ thể, tàu xuất phát từ Bến cảng Sài Gòn (quận 4, TP.HCM) vào lúc 7h, xuất phát từ Cảng cá Bến Đầm hoặc Bến cảng tàu khách Côn Đảo (huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) vào lúc 11h30. Thời gian hoạt động bắt đầu từ ngày 28/3/2025 cho đến khi có quy định mới. Việc lựa chọn điểm xuất phát tại Quận 4 thay vì cảng Hiệp Phước (huyện Nhà Bè) là nhằm rút ngắn khoảng cách di chuyển cho hành khách.

Sở Giao thông Công chánh TP.HCM yêu cầu Công ty TNHH vận tải hành khách Thành Thành Phát thực hiện các thủ tục khác có liên quan theo quy định trước khi triển khai hoạt động khai thác tuyến; tuân thủ các quy định về công tác thủ tục cho tàu thuyền vào, rời cảng theo quy định của pháp luật; chấp hành nghiêm chỉnh quy định pháp luật hàng hải về bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, an toàn lao động hàng hải, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường và quy định pháp luật liên quan đến hoạt động vận tải hành khách cố định trên tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo.

Từ ngày 7/2/2025, tàu Thăng Long trở lại vận hành tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo.

Trước đó, ngày 13/5/2024, tuyến tàu cao tốc TP.HCM - Côn Đảo đã được khai trương ở TP.HCM. Tuyến do Công ty cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc (Phú Quốc Express) làm nhà đầu tư. Loại phương tiện sử dụng là tàu cao tốc Thăng Long với sức chứa 1.017 khách.

Tuy nhiên, do khoảng cách từ trung tâm TP.HCM đến cảng Hiệp Phước lên đến hơn 20km, hành khách phải đăng ký xe trung chuyển trước, đổi sang xe nhỏ để vào khu vực tàu neo đậu và đóng phí 35.000 đồng nếu đi xe cá nhân. Ngoài ra, việc tìm xe từ cảng về trung tâm TP.HCM sau khi từ Côn Đảo trở về cũng rất khó khăn.

Do đó, tàu Thăng Long đã tạm ngừng hoạt động từ tháng 9/2024 nhằm điều chỉnh để vận hành khai thác và đợi điều kiện thời tiết không thuận lợi. Ngày 7/2/2025, sau gần 5 tháng tạm ngưng, tàu cao tốc Thăng Long cũng đã hoạt động trở lại, phục vụ du khách và người dân di chuyển trên tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo.

Theo Công ty Cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc, tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo có chiều dài khoảng 185 km (97 hải lý), tàu cao tốc Thăng Long mất khoảng 3 giờ 30 phút cho mỗi lượt di chuyển. Theo lịch, tàu khởi hành từ Cầu Đá (thành phố Vũng Tàu) vào các ngày thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy còn chuyến ngược lại xuất phát từ cảng Bến Đầm (Côn Đảo) các ngày thứ Tư, thứ Sáu, Chủ Nhật để về đất liền.

Giá vé tàu cao tốc Thăng Long vẫn giữ nguyên như trước đây. Cụ thể, vào các ngày thường trong tuần, giá vé sẽ dao động từ 555 nghìn đồng đến 1 triệu đồng; vào các ngày cuối tuần hay ngày lễ, giá vé sẽ từ 665 nghìn đồng đến 1,1 triệu đồng, tuỳ đối tượng và vị trí ngồi.

Tàu cao tốc tuyến Trần Đề - Côn Đảo của Phú Quốc Express hiện đang kín chỗ vào các ngày cuối tuần.

Hiện nay, du khách từ TP.HCM để đến được với Côn Đảo có 2 phương thức di chuyển chính, đó là bằng đường hàng không hoặc đi xe ô-tô xuống Vũng Tàu để đi tàu cao tốc. Tuy nhiên, vé máy bay đi Côn Đảo luôn ở mức giá cao nên tàu cao tốc luôn được chọn vì giá cả hợp lý, phù hợp chuyến đi của gia đình hay nhóm người.

Từ đầu tháng 2/2025, tàu cao tốc tuyến Trần Đề - Côn Đảo của hãng Phú Quốc Express nhanh chóng kín chỗ vào các ngày cuối tuần, dự kiến kéo dài đến hết tháng 3/2025. Vào các ngày thường, tỷ lệ đặt chỗ dao động 80 - 100% tùy ngày. Tàu Thăng Long vừa hoạt động trở lại cũng nhanh chóng hết vé vào các ngày cuối tuần, ngày thường tỷ lệ đặt chỗ đạt 70 - 80% công suất.

Hiện Côn Đảo đang vào mùa cao điểm hành hương, hầu hết chuyến bay và tàu cao tốc hết vé, khách sạn kín phòng các ngày cuối tuần tháng 2 và tháng 3. Phó Tổng giám đốc Công ty Du lịch Việt Phạm Anh Vũ cho biết lượng khách đặt tour hành hương Côn Đảo tăng 20% so với cùng kỳ năm 2024. Theo khảo sát trên các nền tảng đặt vé máy bay trực tuyến, chặng TP.HCM - Côn Đảo hết vé các ngày cuối tuần đến giữa tháng 3. Giá khứ hồi dao động 3,6 triệu đồng ngày thường, 3,7 triệu đồng vào cuối tuần.

Mặc dù sở hữu điều kiện tự nhiên tuyệt đẹp và nhiều di tích văn hóa - lịch sử, lễ hội hấp dẫn, Côn Đảo vẫn đối diện với bài toán khó khăn về kết nối giao thông. Hiện tại, chỉ có hãng hàng không VASCO (thành viên của Vietnam Airlines) khai thác đường bay kết nối TP.HCM - Côn Đảo và Cần Thơ - Côn Đảo. Theo khảo sát, giá vé máy bay đi Côn Đảo vào tháng 3/2025 từ 1,8 triệu đồng khi bay ngày thường và lên đến 3 triệu đồng vào cuối tuần.