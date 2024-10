Siêu bão Helene liệu có ảnh hưởng đến du lịch mùa thu nước Mỹ?

Với những cánh rừng rực rỡ sắc màu và khung cảnh hoang sơ của các khu vực nông thôn, mùa thu là thời điểm tuyệt vời để khám phá vẻ đẹp thiên nhiên của Mỹ. Thông thường vào tháng 10, sẽ có những cánh rừng đỏ, vàng và cam ở New England và Great Smoky Mountains. Cùng vơi đó là các hoạt động như đi bộ đường dài, leo núi và đi bộ đường mòn để tận hưởng không khí trong lành và sự yên tĩnh của thiên nhiên.

Trước những thiệt hại to lớn về tài sản và mất mát về người do bão Helene gây ra tại một số tiểu bang Mỹ, giới chức trách tại các tiểu bang này mới đây đã đưa ra hướng dẫn chi tiết cho những du khách muốn đến đây vào mùa thu. Theo hãng CNN, đây là hành động thiết thực của địa phương sau khi những tiểu bang này chịu thiệt hại nặng nề do bão nhằm đảm bảo an toàn cho du khách muốn ghé thăm, nhất là tại tây bắc Carolina, phía đông Tennessee và các khu vực miền núi khác của Mỹ - những nơi sẽ vào thu trong tháng 10 này, nếu không có bão.

Một cố vấn du lịch ở tây bắc Carolina cho biết các quan chức tại tiểu bang khuyên người dân, du khách tránh du lịch tại đây và cộng đồng xung quanh do những thách thức từ cơn thịnh nộ của thiên nhiên. Nhiều địa điểm công viên quốc gia và tiểu bang dọc theo đường đi vẫn đóng cửa, trong khi một số quận và thị trấn hiện đang khôi phục lại nguồn điện và thông tin liên lạc.

Một ngôi nhà bị bão phá hủy nằm ở Old Fort, Bắc Carolina, ngay gần một biển báo chỉ dẫn du lịch.

"Các quan chức tiểu bang và địa phương đã đưa khuyến cáo tất cả người lái xe, tránh đi lại ở phía tây bắc Carolina do những rủi ro liên tục gặp phải từ lũ lụt ven sông, lở đất, sạt lở sườn dốc, sửa đường và cây đổ", một cố vấn du lịch khu vực phía tây bắc Carolina cho biết, đồng thời nói thêm rằng tình trạng mất điện và thông tin liên lạc cũng như thiếu nước, thực phẩm và xăng dầu vẫn đang diễn ra trên diện rộng.

Bài viết lưu ý du lịch đăng ngày 3/10 trên trang web Visit North Carolina thông tin du khách vẫn có thể đến những khu vực nằm phía tây của tiểu bang bao gồm quận Cherokee (khu vực Murphy), Clay (khu Hayesville), Graham (khu Robbinsville), Macon (vực Franklin và Highlands) và Swain (thành phố Bryson). Phần lớn doanh nghiệp, cửa hàng và nhà hàng trong thị trấn đề cập trên đã mở cửa đón khách.

Tại Tennessee, một số điểm du lịch nổi tiếng ngắm lá mùa thu như Gatlinburg, Pigeon Forge, Sevierville vẫn hoạt động. Tuy nhiên, nếu có kế hoạch di chuyển lên những vùng trên, du khách nên gọi đến địa phương để xác nhận lịch trình, thông tin thời tiết... để đảm bảo đường xá vẫn an toàn khi đến miền núi, Sở Phát triển Du lịch bang Tennessee cho hay.

Các khu vực của Công viên Quốc gia Great Smoky Mountains - một trong số điểm đến thu hút lượng khách đông đảo nhất - vẫn mở cửa, nhưng hoạt động giải trí ngoài trời trong công viên không được khuyến khích vì vấn đề an toàn cho du khách. Theo đại diện phía công viên, tháng 10 là thời điểm thích hợp để du khách tham quan mùa lá ở công viên, nhưng một số con đường trong khuôn viên - nằm ở phía Tây Bắc Carolina và Đông Tennessee - đành hạn chế đi lại và đơn vị cũng khuyến khích người dân dời kế hoạch.

Các quan chức du lịch Tennessee cho biết phần lớn tiểu bang, bao gồm cả điểm du lịch nổi tiếng Gatlinburg, đều mở cửa kinh doanh.

Tại bang Tennessee, ngành du lịch tiểu bang đã đăng bản cập nhật: "Các doanh nghiệp ở Tennessee vẫn mở cửa". Trong khi đó, đại lộ Blue Ridge nổi tiếng của Mỹ cũng đã đóng cửa hoàn toàn ở Bắc Carolina và Virginia. Ngành du lịch Virginia hiện kêu gọi du khách nên thận trọng khi đến các khu vực bị ảnh hưởng bởi bão ở Tây Nam Virginia. "Mặc dù việc đi lại ở một số điểm đến ở tây nam Virginia đang gặp khó khăn vào thời điểm này nhưng một số quận và thành phố trong khu vực đã mở cửa và sẵn sàng chào đón du khách", ngành du lịch Virginia đăng trên trang web.

Trang web DriveNC.gov cũng liệt kê tình trạng đường sá hiện tại đồng thời đưa ra các khuyến cáo liên quan về những điểm đến đang đóng cửa để phục hồi sau bão. Theo ngành du lịch Virginia, “sự an toàn của cư dân và du khách là ưu tiên hàng đầu”. Du khách nên theo dõi thông tin và đảm bảo an toàn tại các điểm đến có thể tiếp nhận. Thông báo của ngành du lịch Virginia cũng cho biết một số công viên tiểu bang đã đóng cửa đồng thời các nỗ lực cứu trợ và phục hồi vẫn đang tiếp tục.

Sự cân bằng giữa việc duy trì đón khách du lịch song song với quá trình phục hồi thiệt hại sau bão sẽ là một lựa chọn tối ưu để phát triển kinh tế, đặc biệt là những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề. Chắc chắn rằng du khách sẽ không bỏ qua những điểm đến mà họ đã lên kế hoạch từ trước. Bắc Mỹ lại vốn được mệnh danh là "lục địa đỏ" vào mùa thu. Từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 11, những tán lá xanh mướt trên cây dần chuyển sang vàng, cam, đỏ rực rỡ, tạo nên khung cảnh thiên nhiên đầy lãng mạn.

Theo Bloomberg, thực tế không quá đáng lo ngại bởi nước Mỹ cũng đã có kinh nghiệm khi trận mưa mùa hè kỷ lục vào năm ngoái khiến bang Vermont trở thành biển nước, đã gây thiệt hại cho ngành du lịch bang Vermont khoảng 3 tỷ đô la.

Thông thường trong một năm, bang Vermont thu hút 13 triệu du khách đến đây, trong đó khoảng 647.000 người tham gia các hoạt động đi bộ đường dài, đạp xe, ngắm lá và trượt tuyết. Năm 2023, du lịch mùa hè ở Vermont đã giảm 10% - 15% và thậm chí giảm tới 50 đến 90% trong những tuần sau trận lũ ở một số ít thành phố bị lũ lụt nghiêm trọng.

Nhưng vào đầu tháng 9, các quan chức du lịch Vermont đã phát động một chiến dịch quảng cáo, tuyên bố rằng tiểu bang đã "sẵn sàng mở cửa". Chiến dịch này là lời nhắn nhủ tới khách du lịch rằng Vermont đã sẵn sàng chào đón họ. "Mục tiêu của chiến dịch Very Much Open (Sẵn sàng chào đón) là khuyến khích du khách quay trở lại, dù là vì các trải nghiệm truyền thống hay là để thử các hoạt động mới", bà Heather Pelham, đại diện cơ quan tiếp thị và du lịch Vermont cho biết.

Bang Vermont đã phục hồi nhanh chóng. Những cánh rừng lá đỏ không còn đủ hấp dẫn du khách sau thiên tai, do đó người dân địa phương đã “thay thế” bằng đủ các món ăn từ lá phong như kem lá phong, kẹo mềm lá phong, ngô nấu trong nồi lá phong… Các dịch vụ du lịch và giải trí hoạt động trở lại với những biển báo ghi thông tin về “quãng nghỉ giải lao ngắn” sau bão, giống như chưa trải qua bất kỳ trận thảm họa nào. Nhờ đó, chỉ riêng việc du khách đến đây vào mùa thu năm ngoái đã đóng góp khoảng 600 triệu đô la cho nền kinh tế tiểu bang.