Sôi động Lễ hội Âm nhạc và Kết nối cộng đồng BridgeFest 2022

Lễ hội âm nhạc và Kết nối cộng đồng (BridgeFest 2022) lần thứ sáu diễn ra tại công viên Biển Đông, Đà Nẵng từ 15h00 đến 22h00 ngày 27/08/2022 được mở cửa miễn phí, chào đón hàng chục nghìn khán giả tới thưởng thức không gian âm nhạc sôi động và phong cách, thực sự tạo ra cú hích cho những chuyển biến tích cực trong cộng đồng qua khẩu hiệu “Be the change towards a human economy” – “Hướng tới nền kinh tế nhân văn”.

BridgeFest 2022 là sự kiện văn hóa được đồng tổ chức bởi UBND thành phố Đà Nẵng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, Đại sứ quán Thụy Sỹ và Oxfam.

Chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng với nhiều trường phái âm nhạc khác nhau như nhóm nhạc A Cappella đến từ Hoa Kỳ - Backtrack Vocals, nghệ sĩ âm thanh… (aka Nikola H. Mounoud), Da LAB, Mỹ Anh, ban nhạc Bức Tường, Kimmese, Brainwave, Minh Tốc & Lam, Mesid3 cùng nhiều nghệ sỹ nổi tiếng khác.

Theo Ban Tổ chức Lễ hội, năm nay BridgeFest 2022 có sự đồng hành của 32 tổ chức, doanh nghiệp xã hội, các câu lạc bộ của thanh niên các miền đại diện cho nỗ lực đa dạng của cộng đồng đóng góp giải quyết những vấn đề xã hội liên quan đến môi trường, giáo dục, y tế, văn hóa, giới tính và bản dạng giới, người khuyết tật, phụ nữ và trẻ em.

Sau năm năm thành công liên tiếp tại Hà Nội, đặc biệt là BridgeFest 2020 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đã thu hút 15 nghìn khán giả, BridgeFest đã trở thành sự kiện được giới trẻ đón chờ hàng năm.

Sức hút và sự lan tỏa của BridgeFest bởi chủ đề hướng tới Nền kinh tế nhân văn đặt con người và trái đất làm trung tâm, một mô hình kinh tế san sẻ nguồn lực và đem lại lợi ích cho số đông dân cư. Bên cạnh đó, Nền kinh tế nhân văn cũng củng cố những quan niệm sống tích cực, con người kết nối sâu sắc với văn hóa cội nguồn và môi trường xung quanh. Thông qua BridgeFest khuyến khích các bạn trẻ trở thành tác nhân thay đổi để phần nào giảm bất bình đẳng xã hội.

Năm nay, BridgeFest 2022 đánh dấu lần đầu tiên Lễ hội Âm nhạc và Kết nối cộng đồng có mặt tại Đà Nẵng, với kỳ vọng mong đợi lan tỏa thông điệp đến nhiều khán giả hơn ở nhiều vùng miền của Việt Nam.

Bà Pam DeVolder, Tham tán Thông tin – Văn hóa, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, chia sẻ: “Tôi thấy các bạn trẻ Việt Nam vô cùng tài năng, năng động và sẵn sàng lên tiếng cho niềm tin của mình. Sự tham gia của các bạn trẻ trong sự kiện này sẽ giúp những thông điệp cổ vũ bình đẳng và tôn vinh sự đa dạng được lan tỏa mạnh mẽ, góp phần xây dựng một Việt Nam phát triển bền vững trong tương lai”.

Được phát triển từ SEA Pride 2016 – lễ hội âm nhạc Đông Nam Á tôn vinh tinh thần tự do và bình đẳng trong giới trẻ, BridgeFest tới nay đã được tổ chức năm năm liên tiếp, ghi dấu ấn như một lễ hội âm nhạc lan tỏa những giá trị nhân văn.Từ năm 2017, BridgeFest là sự kiện được đồng tổ chức bởi Đại sứ quán Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam và Oxfam tại Việt Nam. BridgeFest là một hoạt động trong khuôn khổ chiến dịch toàn cầu Even It Up - Thu hẹp khoảng cách của Oxfam nhằm giảm nghèo và xóa bỏ bất bình đẳng. BridgeFest 2022 là năm đầu tiên Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Việt Nam tham gia với vai trò là đơn vị tổ chức.

Đêm nhạc BridgeFest 2022 đã quy tụ những nghệ sĩ tên tuổi được giới trẻ mến mộ đến từ nhiều dòng nhạc khác nhau như Pop, Ballad, Indie, Rock…Đặc biệt, sự tham gia của Backtrack Vocals, nhóm nhạc A Cappella đến từ Mỹ, là khách mời đặc biệt của đêm nhạc BridgeFest 2022. Nhóm nhạc gồm 5 thành viên, 5 giọng ca uyển chuyển tạo nên những màn hòa âm thú vị, mang tới 30 phút trình diễn đầy lôi cuốn.

Ngoài ra, các tổ chức xã hội cũng góp phần mở rộng không gian âm nhạc của Lễ hội BridgeFest 2022 với các tiết mục đặc sắc như: hát, nhảy tự do, nhảy flashmob, múa, trình diễn thời trang…