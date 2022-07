TP.HCM lên chương trình kích cầu du lịch hè 2022

TP.HCM đã bắt đầu mở cửa từ ngày 15/3/2022 và ngành du lịch Thành phố đã xây dựng, làm mới nhiều chương trình tham quan, bảo đảm an toàn đón khách quốc tế trở lại thành phố sau hai năm “đóng cửa” vì dịch Covid-19.

Đến nay, sau hơn 3 tháng mở cửa, ngành du lịch Thành phố đã thu hút sự tham gia của khoảng 100 doanh nghiệp du lịch, lữ hành, khách sạn, điểm tham quan với nhiều chương trình khuyến mãi, giá ưu đãi, dịch vụ cộng thêm lên đến 50% giá trị sản phẩm.

Theo Sở Du lịch TP.HCM, ngành du lịch Thành phố đã phối hợp với các doanh nghiệp công bố và triển khai 42 chương trình du lịch nội đô tại TP. Thủ Đức và 21 quận, huyện; làm mới lại các chương trình du lịch tại các điểm đến của Thành phố, gắn với các hoạt động trải nghiệm, đạp xe tại các vùng nông thôn ngoại thành, tìm hiểu văn hóa địa phương, tham gia các hoạt động hướng đến việc bảo vệ môi trường...

Nằm trong kế hoạch phục hồi du lịch, TP.HCM đã công bố 6 chương trình du lịch mới đặc trưng, gồm: Sài Gòn – Củ Chi, Sài Gòn – Thủ Đức, Sài Gòn – Hóc Môn, City tour, ngắm Thành phố từ trên cao bằng máy bay trực thăng và du thuyền trên sông Sài Gòn. Ví dụ, tour Sài Gòn - Củ Chi sẽ kết hợp các phương tiện ôtô, xe đạp, buýt đường sông để trải nghiệm thiên nhiên xanh, không gian gần gũi với đời sông nông thôn; tour Sài Gòn - Hóc Môn nhằm tìm hiểu văn hóa, lịch sử cùng không gian sống gắn với đời sống nông thôn, nông nghiệp, làng nghề.

City tour khám phá nhịp sống, nét đẹp Sài Gòn...

Đặc biệt, tour du lịch độc đáo “Ngắm TP.HCM từ trên cao” bằng trực thăng gồm hai sản phẩm, bay tầm ngắn và bay tầm trung. Tầm ngắn ngắm trung tâm TP.HCM – Cần Giờ, và tầm trung có cự ly bay Trung tâm TP.HCM – Long An… Một tour độc đáo khác là “Du thuyền trên Sông Sài Gòn”…

Hiện tại, Sở Du lịch Thành phố đang phối hợp các sở, ban, ngành, các quận, huyện và TP. Thủ Đức khảo sát, thiết kế các tour/tuyến du lịch nội vùng (quận, huyện) như chương trình “Ký ức Sài Gòn – Chợ Lớn”, “Sài Gòn trăm năm, hoa trái thương hồ”, “Củ Chi vùng đất bình yên, thân thiện và nghĩa tình”,… Ngoài ra, Sở Du lịch cũng lấy ý kiến góp ý đề án Phố đi bộ và khu ẩm thực Hà Tôn Quyền, quận 11 (TP.HCM đã có 2 phố đi bộ là Nguyễn Huệ và phố đi bộ - khu ẩm thực “Tây ba lô” Bùi Viện…).

Theo bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, ngành du lịch Thành phố định hướng ba nhóm sản phẩm du lịch cần tập trung phát triển, đó là du lịch đường thủy, các sản phẩm giải trí - ẩm thực - dịch vụ về đêm, và khám phá lịch sử, kiến trúc và nghề truyền thống ở TP.HCM.

Không riêng các kế hoạch, chương trình hoạt động tour/tuyến của Sở Du lịch, các doanh nghiệp du lịch, lữ hành cũng tích cực, chủ động làm mới các tour để thu hút du khách. Lấy ví dụ như Khu du lịch văn hóa Suối Tiên cho du khách tham quan miễn phí nông trại rộng 5 ha được canh tác theo quy trình công nghệ của Nhật Bản; Công viên văn hóa Đầm Sen cam kết không tăng giá vé dịp hè 2022 mặc dù có tổ chức thêm một số hoạt động như lễ hội diễu hành caravan, lễ hội thả diều vào sáng chủ nhật hàng tuần; Khu du lịch Bình Quới lần đầu tiên bán chương trình trải nghiệm trọn gói từ 1 - 2 ngày cho du khách,…

Tour du lịch độc đáo "Ngắm Sài Gòn từ trên cao" bằng trực thăng.

Số liệu thống kê của ngành du lịch TP.HCM cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, du khách quốc tế đến TP.HCM trong 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 477.982 lượt, tăng 100% so cùng kỳ năm 2021 (năm đại dịch Covid), đạt 13,7% so với kế hoạch năm 2022; du khách nội địa đến TP.HCM ước đạt là 11.089.304 lượt, tăng 43,1% so cùng kỳ năm 2021. Tổng thu du lịch 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 49.681 tỷ đồng, tăng 29,9% so cùng kỳ năm 2021 (cùng kỳ đạt 38.259 tỷ đồng), đạt 73,5% so với kế hoạch năm 2022.

Bà Phan Thị Thắng, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM, cho biết hiện nay ngành du lịch TP.HCM tập trung thu hút khách quốc tế bằng cách đẩy mạnh các chương trình truyền thông điểm đến thông qua các kênh truyền thông trong nước, quốc tế, cũng như kênh trực tuyến, mạng xã hội,… TP.HCM mong muốn giới thiệu, quảng bá được nét đẹp thiên nhiên, kiến trúc, văn hóa, lịch sử, ngành nghề truyền thống của Thành phố đến với người dân Thành phố, với du khách trong và ngoài nước.

TP.HCM dự kiến sẽ đón khoảng 3,5 triệu lượt khách quốc tế đến tham quan trong năm 2022. Việc TP.HCM triển khai đón khách quốc tế hiệu quả sẽ giúp kích hoạt ngành du lịch cả nước thực sự hồi sinh.