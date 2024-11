Tăng 20%, doanh thu ngành bưu chính năm 2024 ước đạt hơn 70.000 tỷ

Tại hội nghị quản lý Nhà nước về bưu chính do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức ngày 29/11 tại TP.HCM, Vụ Bưu chính cho biết năm 2024, lĩnh vực bưu chính đã có bước phát triển khả quan, doanh thu dịch vụ bưu chính trên cả nước ước đạt hơn 70.000 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2023, sản lượng bưu gửi đạt khoảng 3,4 tỷ bưu gửi, tăng 30% so với năm 2023.

Như vậy, tốc độ tăng trưởng lĩnh vực bưu chính cao gấp 3 lần so với tốc độ tăng trưởng GDP cả nước.

Vụ Bưu chính cho rằng dư địa phát triển của lĩnh vực bưu chính trong 5 - 10 năm tới còn rất nhiều, đặc biệt trong bối cảnh thương mại điện tử trên thế giới và tại Việt Nam vẫn đang duy trì tăng trưởng rất nhanh, khoảng 25 - 30%/năm.

Theo báo cáo kết quả triển khai năm 2024 Chiến lược phát triển Bưu chính đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, dịch vụ bưu chính phục vụ thương mại điện tử tăng trưởng khoảng 30% so với năm 2023 (đạt chỉ tiêu đề ra năm 2024).

Sản lượng bưu gửi trên đầu người đạt khoảng 34 bưu gửi/người trong năm 2024 (đạt chỉ tiêu đề ra năm 2024). Số dân phục vụ bình quân trên một điểm phục vụ bưu chính đạt mức 4.500 người/điểm phục vụ (vượt chỉ tiêu đề ra năm 2024 là 7.400 người/điểm phục vụ).

Trong khi đó, số điểm phục vụ bưu chính đạt 23.500 điểm (đạt chỉ tiêu năm 2024); 100% xã có điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ (đạt chỉ tiêu năm 2024); 81% điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ có kết nối Internet (chỉ tiêu năm 2024 đề ra là 90%).

Năm 2024 đã ghi nhận phát triển được ba doanh nghiệp bưu chính lớn dẫn dẵt thị trường. Theo báo cáo, trong năm 2024, 100% hộ gia đình tại Việt Nam đã có địa chỉ vật lý được gán địa chỉ số (vượt chỉ tiêu năm 2024 đề ra là 90%); 100% doanh nghiệp bưu chính lớn thực hiện báo cáo trực tuyến (đạt chỉ tiêu năm 2024).

Ngoài ra, cũng trong năm 2024, chỉ số tích hợp phát triển bưu chính (2IPD) của Việt Nam đã tăng hạng, từ nhóm 6 năm 2023 lên nhóm 8 theo đánh giá của Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU), vượt mục tiêu kế hoạch năm 2024.

Vụ trưởng Vụ Bưu chính Lã Hoàng Trung, cho biết từ cuối năm 2023 đến quý 2/2024, Vụ Bưu chính đã phối hợp với Thanh tra Bộ và các Sở Thông tin và Truyền thông cả nước thực hiện việc tổng rà soát hoạt động của các doanh nghiệp bưu chính trên cả nước, đã thu hồi hàng chục giấy phép kinh doanh bưu chính, các doanh nghiệp ngừng hoạt động, doanh nghiệp hoạt động không đúng quy định đều có những xử lý kịp thời.

Bên cạnh đó, trong công tác thẩm định cấp giấy phép bưu chính năm 2024, cơ quan quản lý đã có những thay đổi, điều chỉnh căn bản để đánh giá đúng năng lực của doanh nghiệp đề nghị cấp phép bưu chính, đảm bảo các doanh nghiệp được cấp giấy phép bưu chính có đủ năng lực, điều kiện để có thể kinh doanh bưu chính.

Theo báo cáo, tổng số doanh nghiệp bưu chính do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép bưu chính được tiến hành rà soát là 350 doanh nghiệp (chưa kể số doanh nghiệp bưu chính trên địa bàn thành phố Hà Nội mà đơn vị đã tiến hành rà soát cuối năm 2023). Tổng số doanh nghiệp bưu chính do Sở Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép bưu chính được rà soát là 292.

Kết quả đợt rà soát là: 196 doanh nghiệp đang hoạt động, đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật về bưu chính; 60 doanh nghiệp nộp lại/bị thu hồi giấy phép bưu chính; 115 doanh nghiệp đang hoạt động, chưa thực hiện đúng quy định của pháp luật về bưu chính, đã nhắc nhở, chấn chỉnh; 117 doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ ghi trong giấy phép bưu chính và không liên hệ được qua các phương tiện; 29 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động.