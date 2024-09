Tháng 8/2024, BCM đã phát hành thành công 1.800 tỷ trái phiếu riêng lẻ

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (mã BCM-HOSE) thông báo Kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ ngày 14/08/2024.

Cụ thể: BCM đã công kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ mã BCMH2427003 đến HNX và HOSE. Theo đó, khối lượng phát hành lần này là 5.000 trái phiếu. Mệnh giá mỗi trái phiếu là 100 triệu đồng, giá trị phát hành đạt 500 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này được phát hành trong nước vào ngày 14/8 và hoàn tất vào ngày 22/8. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, đáo hạn vào ngày 14/8/2027. Lãi suất áp dụng là 10,2%/năm.

Đồng thời, BCM cũng thông báo phát hành trái phiếu riêng lẻ BCMH2427004, trị giá 300 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, ngày hoàn tất là ngày 14/8/2024 và ngày đáo hạn là ngày 14/8/2027.

Trước đó, Becamex đã hoàn tất phát hành 2 lô trái phiếu gồm lô trái phiếu BCMH2427001 trị giá 800 tỷ đồng, lô trái phiếu BCMH2427002 trị giá 200 tỷ đồng.

Như vậy, trong tháng 8 vừa qua, BCM đã huy động thành 1.800 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ.

Được biết, trong năm 2023, Becamex cũng huy động được 3.706 tỷ đồng nhờ 3 đợt phát hành trái phiếu - trong đó, đợt 1 vào 7/2023 có trị giá 2.000 tỷ đồng, đợt 2 vào tháng 10/2023 có trị giá 406 tỷ đồng và đến cuối năm, công ty phát hành thêm một lô trái phiếu trị giá 1.300 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm, BCM ghi nhận doanh thu đạt 1.973,45 tỷ đồng, tăng 4,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 513,38 tỷ đồng, tăng 950,5% so với cùng kỳ.

Trong năm 2024, BCM đặt kế hoạch tổng doanh thu 9.000 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 2.350 tỷ đồng, tăng 3% so với thực hiện trong năm 2023.

Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm 2024, công ty mới hoàn thành 21,8% so với kế hoạch năm.

Theo nhận định của VCSC, BCM là nhà phát triển khu công nghiệp trong nước nổi bật với quỹ đất chủ yếu tập trung tại tỉnh Bình Dương, một trong những tỉnh đứng đầu về thu hút FDI. BCM sở hữu quỹ đất lớn, bao gồm khoảng 850 ha đất khu công nghiệp còn có thể cho thuê và khoảng 1.220 ha đất khu đô thị còn có thể bán được tính đến cuối năm 2023.

Ngoài ra, BCM còn được hưởng lợi thông qua các công ty liên doanh/liên kết có quy mô lớn trong ngành khu công nghiệp, bao gồm VSIP (công ty phát triển khu công nghiệp lớn nhất Việt Nam với khoảng 10.600 ha đất khu công nghiệp và khu đô thị đang hoạt động; BCM sở hữu 49%), BW Industrial (đơn vị đứng đầu Việt Nam trong phân khúc nhà kho, nhà xưởng xây sẵn với hơn 900 ha quỹ đất công nghiệp; BCM sở hữu 24%), Becamex Bình Phước (tổng diện tích đất 4.668 ha; BCM sở hữu trực tiếp 40%) và Becamex VSIP Bình Định (tổng diện tích đất 1.374 ha; BCM sở hữu 40%).

Qua đó, VCSC dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2024 sẽ giảm 4% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 2,3 nghìn tỷ đồng, chủ yếu do đóng góp từ mảng bất động sản nhà ở thấp hơn so với cùng kỳ, một phần được bù đắp bởi doanh số cho thuê đất khu công nghiệp cao hơn so với cùng kỳ và đóng góp tăng từ các công ty liên doanh/liên kết.