Thị trường bất động sản sẵn sàng bước sang Kỷ nguyên mới

Thị trường bất động sản 2022 - 2023 đã trải qua giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng. Nguồn cung “đóng băng”, thanh khoản giảm mạnh. Vướng mắc về pháp lý, quy trình thủ tục triển khai dự án… khiến số lượng lớn dự án bất động sản nhà ở bị đình trệ, chậm tiến độ, gây lãng phí về đất đai và nguồn vốn, làm gia tăng chi phí cho chủ đầu tư, tăng giá bán sản phẩm. Các doanh nghiệp bất động sản không chỉ chịu sức ép tài chính mà còn phải định hướng lại chiến lược để tồn tại và thích nghi…

NHIỀU GIẢI PHÁP THÁO GỠ KHÓ KHĂN

Trước thực trạng trên, trong năm 2023- 2024, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tiến hành nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các dự án, đặc biệt đã trình Quốc hội xem xét, thông qua nhiều dự án luật quan trọng liên quan đến quản lý thị trường bất động sản như Luật Kinh doanh bất động sản 2023, Luật Nhà ở 2023, Luật Đất đai 2024, Luật Các tổ chức tín dụng 2024…

Ngay sau khi các luật này được thông qua, Chính phủ, các bộ, ngành đã khẩn trương ban hành các văn bản quy định chi tiết các luật; các địa phương cũng gấp rút hoàn thiện các văn bản hướng dẫn theo thẩm quyền.

Việc các luật mới có hiệu lực từ ngày 1/8/2024, sớm hơn 5 tháng so với quy định trước đó, đã giúp giảm thiểu tình trạng chồng chéo, tăng nhất quán trong thực thi pháp luật, giảm thời gian, giảm chi phí triển khai dự án bất động sản, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tham gia hoạt động kinh doanh, phát triển nhà ở…

Cùng với đó, sự vào cuộc quyết liệt, phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành, chính quyền các địa phương, thông qua việc triển khai thực hiện hàng loạt các chính sách, nhiệm vụ, giải pháp, đã giúp nhiều dự án được tháo gỡ vướng mắc, triển khai trở lại, góp phần tăng nguồn cung, củng cố lại niềm tin của người dân đối với thị trường bất động sản. Minh chứng là trong năm 2024, cả nguồn cung và lượng giao dịch đều tăng mạnh so với năm trước.

Báo cáo của Bộ Xây dựng cho biết năm 2024, mức độ quan tâm, tìm kiếm thông tin về bất động sản của khách hàng, nhà đầu tư tăng cao. Lượng giao dịch đối với loại hình căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ và đất nền cũng có xu hướng tăng quý sau cao hơn quý trước và cao hơn so với cùng kỳ năm 2023.

Thị trường ghi nhận sự quay trở lại của của lượng tương đối lớn các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản, môi giới và các nhà đầu tư bất động sản cùng hàng loạt dự án cũ được tái khởi động, dự án mới mở bán. Nguồn cung bất động sản sau một thời gian bị hạn chế đang có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Song song với đó, lãi suất ngân hàng được điều chỉnh giảm, các chủ đầu tư đưa ra nhiều chính sách có lợi cho người mua nhà đã giúp gia tăng thanh khoản trên thị trường.

LƯỢNG SẢN PHẨM CHÀO BÁN GẤP 3 LẦN NĂM 2023

Theo thống kê mới đây của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, tổng số nhà ở được chào bán năm 2024 đạt 81.000 sản phẩm, tăng 50% so với năm 2023. Trong đó, tổng số sản phẩm lần đầu ra mắt thị trường là 65.376 sản phẩm, gấp khoảng 3 lần so với số lượng của năm 2023. Nguồn cung tăng mạnh nhưng có sự phân hóa rõ rệt giữa các phân khúc, vùng, miền và các doanh nghiệp cung ứng. Cụ thể, trong tổng nguồn cung mới, 70% là căn hộ chung cư và chủ yếu tập trung ở các sản phẩm có giá bán trên 50 triệu đồng/m2 trở lên.

Tính riêng quý 4/2024, trong cơ cấu nguồn cung căn hộ chung cư chào bán mới, tỷ trọng thuộc phân khúc cao cấp đạt mức 47%, tăng 16 điểm phần trăm. Tỷ trọng phân khúc hạng sang, siêu sang tăng trưởng mạnh, đạt mức gần 27%, tăng 23 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2023. Tính chung năm 2024, toàn thị trường ghi nhận gần 10.000 sản phẩm căn hộ có giá từ 80 triệu/m2 trở lên, tăng gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2023... Thị trường gần như hoàn toàn vắng bóng căn hộ chung cư thương mại giá bình dân.

Xét theo khu vực, 60% nguồn cung nhà ở mới trong năm 2024 được đóng góp bởi các dự án thuộc khu vực miền Bắc. Khu vực miền Nam và miền Trung chỉ chiếm tỷ trọng lần lượt là 29% và 11%. Nguồn cung chủ yếu đến từ các dự án đại đô thị ở khu vực vùng ven và các tỉnh, thành kề bên 2 đô thị đặc biệt. Số lượng nguồn cung mở bán mới tại khu vực miền Nam tăng lên đáng kể trong quý cuối năm 2024 với hàng loạt dự án quy mô mở bán, nhưng vẫn không theo kịp tốc độ tăng trưởng nguồn cung của các tỉnh, thành miền Bắc.

Xét theo doanh nghiệp cung ứng, 62% nguồn cung nhà ở mới được đóng góp bởi các chủ đầu tư lớn và tổ chức đầu tư nước ngoài (trên 55% nguồn cung đến từ các dự án thuộc quỹ đất do Vinhomes phát triển) do các luật mới đem tới nhiều cơ hội, lợi thế hơn cho các doanh nghiệp lớn.

Đơn cử, theo quy định mới của Luật Đất đai 2024, việc thu hồi đất để thực hiện các dự án nhà ở thương mại chỉ áp dụng với các dự án quy mô lớn, đồng bộ hạ tầng. Trong bối cảnh chi phí đất tăng cao, điều này khiến nhiều dự án quy mô vừa và nhỏ khó được thực hiện vì các doanh nghiệp nhỏ và vừa không đủ năng lực tài chính triển khai các dự án quy mô lớn, nhưng lại gặp khó khăn khi phát triển dự án nhà thương mại khác do khó có thể tự thỏa thuận với người dân trong công tác giải phóng mặt bằng. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng không đủ năng lực, kinh nghiệm để cạnh tranh đấu giá, đấu thầu từ quỹ đất do Nhà nước phát triển.

Trong bối cảnh quỹ đất ngày càng khan hiếm và đắt đỏ, việc nguồn cung nhà ở tập trung vào các dự án đại đô thị của các chủ đầu tư lớn là xu hướng tất yếu. Các dự án này thường có hạ tầng hiện đại, tiện ích nội khu cao cấp, khiến chi phí đầu tư ban đầu rất lớn. Điều này đồng nghĩa với việc giá nhà (đang ở mức rất cao hiện nay) sẽ không thể giảm mà còn có xu hướng tăng lên. Từ đó, càng làm hạn chế cơ hội tiếp cận nhà ở của đại đa số người dân đô thị.

NGUYÊN NHÂN TĂNG GIÁ NHÀ Ở

Qua chọn lọc và quan sát 150 dự án hiện tại để phản ánh mức biến động giá bán bình quân của các dự án, Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cho biết tính đến thời điểm cuối năm 2024, giá bán trung bình của cụm mẫu dự án tại Hà Nội đã tăng 72,4% so với quý 2/2019, theo sau là Đà Nẵng với mức tăng so với kỳ gốc đạt 49,9%, TP.HCM chứng kiến mức tăng chậm hơn, khoảng 34,3% so với kỳ gốc.

Trong khi đó, thống kê của nhiều đơn vị khác cho thấy năm 2024, giá nhà chung cư tại Hà Nội tăng theo cấp số nhân so với vài năm trước. Giá bán trung bình căn hộ sơ cấp toàn thị trường Hà Nội đã tăng từ 40 triệu đồng/m2 trong đầu năm 2022 lên khoảng 80,5 triệu đồng/m2 vào quý 3/2024. Hầu hết các dự án mới ra mắt thời điểm cuối năm qua đều có giá trên 100 triệu đồng/m2. Với biệt thự liền kề, biệt thự nằm trong dự án, có khu vực đã được chào bán tới 700 - 800 triệu đồng/m2.

Mức giá nhà trong ngõ vùng ngoại ô cũng đã tăng cao ngang bằng với nhiều nơi thuộc nội thành. Đặc biệt, giá đất trúng đấu giá ở một số khu vực ngoại thành, nơi giao thông chưa thuận tiện cũng đắt tương đương với đất liền kề và biệt thự ở nhiều dự án đã được đầu tư đồng bộ về hạ tầng, dịch vụ.

Theo khuyến cáo của Quỹ Tiền tệ quốc tế, nếu người lao động có thu nhập trung bình phải dành ra trên 30 năm tiền lương mới mua được căn hộ 2-3 phòng ngủ, thì có nghĩa là thị trường bất động sản có dấu hiệu “bong bóng”. Ở Việt Nam, giá nhà đã vượt quá 30 năm thu nhập từ rất lâu, hiện nay vào khoảng 60 năm, thậm chí là hơn.

Phân tích về nguyên nhân cơ bản tác động làm tăng giá nhà ở, trong một báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng nhận định có 4 nguyên nhân chính.

Thứ nhất, do biến động tăng đối với chi phí liên quan đến đất đai gần đây cũng như tác động khi áp dụng phương pháp tính và bảng giá đất mới. Việc quản lý, thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại một số khu vực, địa phương chưa tốt; có hiện tượng nhiều nhà đầu tư thành lập hội, nhóm tham gia đấu giá; trả giá đất cao gấp nhiều lần so với giá khởi điểm, rồi có thể “bỏ cọc” sau khi trúng đấu giá đất nhằm mục đích thiết lập mặt bằng giá ảo tại khu vực để kiếm lời.

Hiện tượng này đã tác động làm tăng mặt bằng giá đất, giá bất động sản, giá nhà ở của khu vực lân cận và của địa phương, đồng thời làm tăng chi phí triển khai thực hiện dự án nhà ở, gây khó khăn cho doanh nghiệp, giảm nguồn cung cho thị trường, tác động tiêu cực đến thị trường bất động sản.

Thứ hai, do hiện tượng “tạo giá ảo”, “thổi giá” của giới đầu cơ và các cá nhân hành nghề môi giới bất động sản. Họ lợi dụng sự thiếu hiểu biết, đầu tư theo tâm lý đám đông của người dân để thông đồng làm giá, “thổi giá” cao so với giá trị thực tế, nhằm thao túng thị trường. Điều này gây thiệt hại cho khách hàng và làm giảm tính minh bạch của thị trường bất động sản.

Thứ ba, do thiếu nguồn cung bất động sản, nhà ở để đáp ứng nhu cầu của đại bộ phận người dân, các đối tượng thu nhập thấp, thu nhập trung bình tại các khu vực đô thị, đặc biệt là Hà Nội và TP.HCM.

Thứ tư, do biến động của nền kinh tế trong thời gian qua liên quan đến thị trường chứng khoán, trái phiếu, vàng... đã tác động đến tâm lý của người dân, nhà đầu tư, dẫn đến xu hướng chuyển dịch dòng tiền của người dân, nhà đầu tư sang đầu tư nhà, đất để làm nơi “trú ẩn” an toàn cho nguồn tiền tích lũy, nguồn vốn đầu tư.

GIÁ BÁN TĂNG CAO NHƯNG LƯỢNG TIÊU THỤ ĐẠT KỶ LỤC

Tuy giá tăng cao đột biến nhưng lượng tiêu thụ của các dự án nhà ở mới ra hàng trong năm 2024 vẫn đạt trên 70% - cao hơn cả 2 năm trước đại dịch Covid-19 và đạt mức kỷ lục trong vòng 8 năm qua. Nhiều dự án mới ra mắt, bắt đầu nhận đặt giữ chỗ cũng có lượng quan tâm và xuống tiền cọc “khủng". Thậm chí, các dự án căn hộ tại Hà Nội còn ghi nhận tỷ lệ hấp thụ lên tới 90% ngay sau thời gian ngắn mở bán.

Nguyên nhân cơ bản là do nguồn cung vẫn còn khan hiếm, mặc dù có nhiều tiến triển nhưng chỉ bằng khoảng 7% so với năm 2018 - năm chưa xảy ra đại dịch. Điều này cho thấy nhu cầu nhà ở của người dân rất cao và không ngừng tăng cùng tốc độ đô thị hóa và quá trình phát triển kinh tế, đồng thời cũng phản ánh niềm tin trên thị trường được khôi phục mạnh mẽ khi hành lang pháp lý ngày càng hoàn thiện.

Tính chung cả năm 2024, toàn thị trường ghi nhận hơn 47.000 giao dịch thành công, trong đó, lượng giao dịch chung cư chiếm 75%. Hơn 50% lượng giao dịch sơ cấp là được đóng góp bởi nhu cầu đầu tư. Vì vậy, càng về cuối năm, số lượng chuyển nhượng theo hình thức “sang tay” càng tăng lên do nguồn cung cải thiện, nhiều nhà đầu cơ đã xuống tiền nhưng chưa “lướt sóng” được căn hộ lại gặp áp lực tài chính, phải chấp nhận bán “cắt lãi” hoặc hòa vốn.

Giao dịch thấp tầng cũng cải thiện mạnh trong bối cảnh thị trường phục hồi, tỷ lệ hấp thụ các dự án mở bán ước đạt gần 65%, với khoảng 9.000 căn. Hơn 60% lượng giao dịch được đóng góp bởi 2 dự án đại đô thị của chủ đầu tư Vinhomes. Trên thị trường thứ cấp, thanh khoản tập trung chủ yếu ở các sản phẩm phục vụ nhu cầu ở thực và có thể ở ngay tại các đại đô thị đã có dân cư vào ở với hạ tầng, tiện ích đồng bộ, hiện đại và các sản phẩm nhà ở riêng lẻ có pháp lý đảm bảo, giá dưới 4 tỷ đồng tại các thành phố lớn.

Với phân khúc đất nền, giao dịch chủ yếu phát sinh trên thị trường thứ cấp, khi hành lang pháp lý mới buộc các chủ đầu tư phải xây nhà để bán. Các mảnh đất lớn, chưa có pháp lý bị cắt lỗ, trong khi các mảnh đất đã tách thửa, pháp lý đảm bảo được các nhà đầu tư săn lùng.

Tới thời điểm cuối năm 2024 và trước Tết Nguyên Đán, thanh khoản trên thị trường có xu hướng giảm nhẹ ở phân khúc cao cấp, nhưng vẫn duy trì ổn định ở các sản phẩm nhà ở phù hợp với nhu cầu ở thực, giá trị hợp lý với các yếu tố cấu thành bao gồm hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, cây xanh, hồ nước, khu vui chơi, thương mại, công tác quản lý, an ninh…

NỀN TẢNG PHÁP LÝ CHO THỊ TRƯỜNG PHÁT TRIỂN ỔN ĐỊNH, BỀN VỮNG

Nhìn chung, năm 2024 được đánh giá là năm bản lề của thị trường bất động sản Việt Nam, nhờ các bước tiến lớn trong việc hoàn thiện hành lang pháp lý dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng với sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành. Đây không chỉ là nền tảng pháp lý quan trọng để tháo gỡ khó khăn hiện tại, mà còn đánh dấu sự mở đầu giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ để thị trường phát triển ổn định và bền vững trong thời gian tới.

Tại Kỳ họp thứ 8 (ngày 23/11/2024), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về “Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội”. Với Nghị quyết này, Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tiếp tục chủ động theo dõi sát tình hình, diễn biến thị trường bất động sản, tăng cường việc nghiên cứu, phân tích, dự báo để kịp thời có biện pháp điều tiết, lành mạnh hóa thị trường trên nguyên tắc tôn trọng quy luật thị trường, bảo đảm các mục tiêu phát triển bền vững, ngăn chặn tình trạng thị trường phát triển “nóng” hoặc “đóng băng”, ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển chung của nền kinh tế, gây hệ lụy về mặt xã hội.

Đồng thời, có biện pháp điều tiết để đa dạng hóa sản phẩm cho thị trường bất động sản, hài hòa giữa cung và cầu, tăng nguồn cung bất động sản phù hợp với thu nhập của đa số người dân, đáp ứng nhu cầu về nhà ở, bảo đảm an sinh xã hội.

Nghị quyết cũng nhấn mạnh phải có giải pháp căn cơ, dài hạn để đưa giá bất động sản về đúng giá trị nội tại, nhất là ngăn chặn việc thao túng, sử dụng các phiên đấu giá quyền sử dụng đất nhằm mục đích tạo “sốt”giá đất. Chú trọng hoàn thiện cơ chế, chính sách về nhà ở, để thực hiện mục tiêu người dân có chỗ ở, đáp ứng yêu cầu công việc và phù hợp với thu nhập, thực hiện đồng bộ chính sách cải cách tiền lương.

Tập trung phát triển nhà ở xã hội cho thuê khu vực đô thị bằng nguồn vốn đầu tư công. Có chính sách ưu đãi, khuyến khích đủ mạnh để thu hút nguồn lực xã hội trong và ngoài nước đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ.

Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu để đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội như: nghiên cứu hình thành quỹ phát triển nhà ở xã hội hoặc mô hình định chế tài chính phù hợp để phát triển nhà ở xã hội. Rà soát cơ chế, chính sách bảo đảm quyền tiếp cận các nguồn lực để triển khai thực hiện dự án bất động sản, tạo điều kiện cho vay đối với các dự án bất động sản đầy đủ pháp lý, có hiệu quả, đã hoàn thành thủ tục và khởi công để tạo nguồn cung cho thị trường.

Sớm nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các luật về thuế, có quy định về mức thuế cao hơn đối với người sử dụng nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở, chậm sử dụng đất, bỏ đất hoang bảo đảm đồng bộ với những nội dung đổi mới trong pháp luật về đất đai.

Ngày 15/1/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký công điện số 03/CĐ-TTg yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, công điện... liên quan đến tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Đặc biệt, tập trung chấn chỉnh, xử lý việc thao túng giá, đầu cơ bất động sản và thanh tra, kiểm tra các dự án đầu tư xây dựng bất động sản.

Thủ tướng giao cho Bộ trưởng Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, ngành liên quan nghiên cứu đề xuất Đề án thí điểm "Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý", tập trung giao dịch điện tử để tăng hiệu quả quản lý, công khai, minh bạch.

Chủ động theo dõi tình hình thị trường bất động sản và phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài nguyên - Môi trường, Bộ Tài chính và các địa phương để kịp thời có biện pháp, giải pháp điều tiết, bình ổn thị trường thông qua việc điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch đô thị và nông thôn; chương trình, kế hoạch phát triển đô thị, nhà ở; cơ cấu sản phẩm của các dự án bất động sản...

Thủ tướng cũng giao Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, phối hợp với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường thanh tra, kiểm tra, rà soát hoạt động xác định giá đất, ban hành bảng giá đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, đấu giá quyền sử dụng đất…

Đồng thời, giao Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm công tác đấu giá đất, đưa thông tin sai lệch, với mục đích tạo sốt ảo và lừa đảo người dân để trục lợi; yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài chính điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ chính sách tài khóa, tài chính, tiền tệ, khơi thông các dòng vốn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nói chung, thị trường bất động sản nói riêng.

Với các địa phương, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo cần công bố kịp thời, minh bạch thông tin về nhà ở, quy hoạch, kế hoạch phát triển và bất động sản đủ điều kiện kinh doanh. Ngoài ra, cần tuyên truyền, triển khai pháp luật mới về bất động sản, đẩy nhanh thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng như chấp thuận chủ trương, thẩm định dự án, chuyển mục đích sử dụng đất, xác định giá đất.

Cùng với đó, phải tăng cường kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với hoạt động của các doanh nghiệp, chủ đầu tư, sàn giao dịch bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn, trong đó, chú trọng tính pháp lý, điều kiện, công khai thông tin... của bất động sản đưa vào kinh doanh có hiện tượng tăng giá bất thường; không để trục lợi, gây nhiễu loạn thị trường…

Có thể khẳng định, với hành lang pháp lý hoàn thiện, cùng những chỉ đạo quyết liệt của Quốc hội, Chính phủ, thị trường bất động sản đang có nền tảng vững chắc để bước vào một kỷ nguyên mới một cách lành mạnh và bền vững hơn với các thông tin ngày càng minh bạch, rõ ràng cho mọi thành phần kinh tế tham gia.

NĂM 2025, DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG SẼ “TĂNG NHIỆT”

Trên cơ sở đã nêu trên và dựa vào diễn biến của thị trường hiện nay, nhiều chuyên gia dự báo năm 2025, mặc dù có khó khăn, trở ngại còn tồn đọng, thị trường bất động sản vẫn “tăng nhiệt” và “nhiệt” sẽ lan tỏa đều hơn giữa các khu vực. Trong đó, khu vực miền Bắc vẫn tiếp tục “sức nóng”, miền Nam có dấu hiệu “tăng nhiệt” rõ rệt hơn.

Loại hình căn hộ chung cư với nguồn cung mới chủ yếu vẫn là các sản phẩm có giá từ 50 triệu đồng/m2 trở lên sẽ tiếp tục dẫn dắt thị trường. Loại hình biệt thự, liền kề sẽ sôi động hơn, nhất là ở các dự án đại đô thị. Trong khi đó, nguồn cung đất nền sẽ tiếp tục giảm cùng quy định “siết” phân lô bán nền, vì vậy, những nền đã tách thửa, có pháp lý chuẩn tại các khu vực có hạ tầng phát triển và tiềm năng cao sẽ thu hút mạnh nhà đầu tư. Nhà ở xã hội sẽ có thêm cơ hội nhờ vào các quy định mới, nguồn cung dự kiến tăng trưởng rõ rệt trong năm 2025 nhưng vẫn chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong cơ cấu nguồn cung nhà ở toàn thị trường.

Theo Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, nguồn cung nhà ở năm 2025 sẽ tăng khoảng 10% so với năm 2024. Thị trường Hà Nội và các đô thị vệ tinh ước tính sẽ được bổ sung khoảng 37.000 sản phẩm, TP.HCM và vùng ven ước tính đạt khoảng 18.000 sản phẩm. Mặc dù nguồn cung được cải thiện nhưng vẫn khan hiếm so với nhu cầu và chủ yếu đến từ các dự án đại đô thị của các chủ đầu tư lớn.

Các dự án ngày càng chú trọng nhiều hơn vào thiết kế thông minh, tích hợp công nghệ, đáp ứng các tiêu chuẩn bền vững sẽ khiến giá nhà tại các dự án mở bán mới tiếp tục “neo” cao và cơ cấu nguồn cung vẫn chủ yếu là sản phẩm cao cấp, hạng sang.

Mức giá dự kiến tại hầu hết các dự án chung cư có kế hoạch ra hàng thời gian tới đều trên 100 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, do mặt bằng giá hiện đã vượt quá khả năng chi trả của đại đa số người dân nên sẽ không xảy ra tình trạng tăng giá đột biến mà dự báo đà tăng sẽ có phần chậm lại, mức tăng vào khoảng 7-10% so với năm 2024. Mặt bằng giá sơ cấp các sản phẩm biệt thự, liền kề, nhà phố cũng sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong bối cảnh do quỹ đất khan hiếm, chi phí đầu tư, nhất là chi phí liên quan đến đất đai tăng mạnh.

Mặt bằng giá thứ cấp với nguồn cung chủ yếu tại các dự án đại đô thị của các chủ đầu tư lớn đã hình thành, có cư dân về ở cũng có xu hướng tăng nhờ khả năng sinh lời tốt. Với các dự án thấp tầng chưa hoàn thiện hạ tầng, chưa thu hút được cư dân về sinh sống, giá sẽ tiếp tục đi ngang ở mức cao.

Về lượng giao dịch, dự kiến các dự án nhà ở mở bán trong năm 2025 vẫn sẽ được quan tâm, giao dịch tốt nhưng tốc độ hấp thụ có khả năng chậm lại. Phân khúc căn hộ sẽ tiếp tục chiếm lĩnh thanh khoản thị trường, nhưng sẽ tập trung tại các dự án đại đô thị. Nhu cầu nhà ở, nhất là nhu cầu đầu tư sẽ tiếp tục dịch chuyển sang vùng ven các đô thị lớn và những tỉnh thành cấp 2, cấp 3, nơi có mức giá thấp hơn, còn nhiều dư địa tăng trưởng hơn trong tương lai.

Cũng trong năm 2025, bên cạnh các quy định pháp luật dần được hiện thực hóa và đi vào đời sống, các hoạt động động giám sát, điều tiết của cơ quan quản lý nhà nước sẽ dần chặt chẽ hơn để đảm bảo thị trường phát triển đúng quỹ đạo. Kinh tế được dự báo phát triển ổn định, hạ tầng ngày càng được đầu tư đồng bộ sẽ góp phần không nhỏ thúc đẩy nhu cầu bất động sản.

Cùng với đó, hoạt động môi giới bất động sản cũng ngày càng chuẩn xác, chuyên nghiệp, theo hướng vừa đảm bảo đúng quy định của pháp luật, vừa tuân theo quy tắc đạo đức, ứng xử của nghề. Nhiều chủ đầu tư sẽ tiến hành tái cơ cấu danh mục sản phẩm để đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực trên thị trường. Những nỗ lực này là yếu tố hỗ trợ đắc lực để thị trường bất động sản phục hồi và phát triển theo hướng ổn định, bền vững hơn.

Nội dung bài viết được đăng tải trên ẩn phẩm đặc biệt Kinh tế 2024-2025: Việt Nam & Thế giới phát hành vào tháng 02/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây :

https://postenp.phaha.vn/tap-chi-kinh-te-viet-nam/detail/1262